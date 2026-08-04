Trump daje Iranowi (kolejną) „ostatnią szansę”. W tle zmasowany atak  

Donald Trump zagroził Teheranowi „dekapitacją”, ale zapewnił, że wciąż chce uniknąć zakrojonego na szeroką skalę uderzenia. Prezydent USA twierdzi, że rozmowy trwają na prośbę Iranu, choć władze w Teheranie temu zaprzeczają.
W weekend Trump po raz kolejny zagroził Iranowi nowymi atakami, jeżeli ten nie zgodzi się na porozumienie z USA. - Chcę dać im ostatnią szansę przed dekapitacją - powiedział Trump mediom w Gabinecie Owalnym. Prezydent zapewnił, że USA rozmawiają z Iranem na jego prośbę. Strona irańska przekazała, że nie prowadzi rozmów z USA.
- Bardzo trudno jest zrobić to, co mamy zaplanowane, nadal jest to w planach. Zobaczymy, co się wydarzy, ale to naprawdę bardzo trudna decyzja - dodał, odnosząc się do planowanego zmasowanego ataku, który odwołał w weekend.
- Przeprowadzenie ataku na taką skalę przeciwko jakiemuś krajowi to ogromny krok. Wolałbym tego nie robić - dodał prezydent. - Jeśli mam szansę ocalić życie wielu ludzi, chcę z niej skorzystać. Nie jestem pod żadną presją czasu - podkreślił. Ocenił też, że wojna z Iranem „przebiega bardzo, bardzo dobrze”.
Jak podliczyła w poniedziałek stacja CNN, Trump już co najmniej pięć razy ogłaszał plan przeprowadzenia silnych uderzeń na Iran, które następnie odwoływał.
Wojna USA i Izraela z Iranem wybuchła 28 lutego. 17 czerwca USA i Iran podpisały wstępne porozumienie rozejmowe, które miało być podstawą trwałego pokoju. Dalsze negocjacje utknęły jednak w impasie, obie strony zarzucały sobie łamanie wstępnej umowy i na początku lipca wróciły do niemal codziennych wzajemnych ataków.
źródło: PAP
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