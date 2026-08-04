Olimpijski szał dwa lata przed startem. 12 mln chętnych na bilety  

Organizatorzy igrzysk w Los Angeles odnotowali rekordowe zainteresowanie wejściówkami – w systemie zarejestrowali się kibice ze wszystkich stanów USA i 200 innych krajów. W pierwszej fazie sprzedaży rozdysponowano już cztery miliony biletów.

Dwanaście milionów osób zarejestrowało się, aby móc kupić bilety, co jest historycznym przejawem entuzjazmu, a to dopiero początek – powiedział Reynold Hoover, dyrektor generalny komitetu organizacyjnego igrzysk.

Zarejestrowane w systemie osoby pochodzą z 50 stanów USA i 200 innych krajów.

W najbliższym czasie ruszy druga faza sprzedaży kart wstępu. W już zakończonej pierwszej rozdysponowano cztery miliony wejściówek. Jedna osoba może kupić maksymalnie 12 biletów na zawody sportowe i najwyżej cztery na ceremonie otwarcia i zamknięcia imprezy.

Igrzyska w Los Angeles rozpoczną się 14 lipca, a zakończą 30 lipca 2028 roku.

źródło: PAP