Olimpijski szał dwa lata przed startem. 12 mln chętnych na bilety  

Organizatorzy igrzysk w Los Angeles odnotowali rekordowe zainteresowanie wejściówkami – w systemie zarejestrowali się kibice ze wszystkich stanów USA i 200 innych krajów. W pierwszej fazie sprzedaży rozdysponowano już cztery miliony biletów.
Dwanaście milionów osób zarejestrowało się, aby móc kupić bilety, co jest historycznym przejawem entuzjazmu, a to dopiero początek – powiedział Reynold Hoover, dyrektor generalny komitetu organizacyjnego igrzysk.
Zarejestrowane w systemie osoby pochodzą z 50 stanów USA i 200 innych krajów.
W najbliższym czasie ruszy druga faza sprzedaży kart wstępu. W już zakończonej pierwszej rozdysponowano cztery miliony wejściówek. Jedna osoba może kupić maksymalnie 12 biletów na zawody sportowe i najwyżej cztery na ceremonie otwarcia i zamknięcia imprezy.
Igrzyska w Los Angeles rozpoczną się 14 lipca, a zakończą 30 lipca 2028 roku.
źródło: PAP
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