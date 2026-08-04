Leon XIV: Internet nie tylko informuje. Tworzy kulturę  

O tym, że komunikacja internetowa służy nie tylko przekazywaniu informacji, ale też tworzeniu kultury i kształtowaniu zbiorowej świadomości, przypomniał Leon XIV uczestnikom ogólnoświatowej konferencji SIGNIS, poświęconej mediom i komunikacji. Papieskie przesłanie, podpisane przez kard. Pietro Parolina odczytał nuncjusz apostolski w Rwandzie, gdzie odbywa się spotkanie.

Ojciec Święty wyraził nadzieję, że obrady ekspertów dadzą nowy impuls działaniom na rzecz tego, by komunikacja w sieci służyła „dobru wspólnemu całej rodziny ludzkiej". „Komunikacja internetowa nie jest jedynie przekazywaniem informacji, lecz tworzeniem kultury, ponieważ ma moc kształtowania sposobu, w jaki ludzie postrzegają świat, a tym samym wywiera głęboki wpływ na zbiorową świadomość" – czytamy w papieskim przesłaniu, które odwołuje się do opublikowanej niedawno encykliki Leona XIV Magnifica humanitas.

Aby kultura odzwierciedlała wartości ewangeliczne

Nawiązując do tematu konferencji: „„Komunikacja cyfrowa na rzecz harmonii kulturowej i dobrostanu środowiska", Papież zachęcił do poszukiwania narzędzi i strategii medialnych, które przyczynią się do promowania prawdy i godności człowieka. „Dzięki temu wasza praca będzie sprzyjać budowaniu kultury odzwierciedlającej ewangeliczne wartości komunii, pokoju i odpowiedzialnej troski o środowisko".

Z kolei prefekt watykańskiej Dykasterii ds. Komunikacji, Paolo Ruffini zwrócił się do uczestników w przesłaniu video, w którym poruszył m.in. temat zagrożeń, związanych z rozwoje technologii cyfrowych. Mówił o tym, że początkowe przekonanie o tym, że większa liczba połączeń będzie sprzyjała większemu wzajemnemu zrozumieniu, zostało skonfrontowane z doświadczeniem „izolacji, fragmentacji i fałszywej bliskości, kształtowanej bardziej przez algorytmy niż przez autentyczne spotkanie".

Podkreślił, że sztuczna inteligencja, choć pomocna i zdolna do imitowania ludzkiego języka, „nie jest jednak w stanie zastąpić prawdziwej mądrości, która rodzi się z wolności, osobistego doświadczenia, odpowiedzialności, a przede wszystkim z miłości".

Przyszłość komunikacji zależy od relacji, a nie technologii

„Przyszłość komunikacji nie będzie ostatecznie zależeć od potęgi naszych technologii. Będzie zależeć od siły naszego zaangażowania i jakości naszych relacji" – mówił Ruffini, zachęcając do budowania społeczności ludzi mediów, wspierających rzetelną informację i dobre praktyki komunikacji. „Największą innowacją, jaką wciąż możemy zaoferować naszym społeczeństwom, nie jest inteligentniejsza maszyna, lecz bardziej ludzki sposób komunikowania".

SIGNIS to światowe katolickie stowarzyszenie zrzeszające osoby i organizacje działające w mediach i komunikacji. Międzynarodowa konferencja, która rozpoczęła się 3 sierpnia, po raz pierwszy odbywa się na kontynencie afrykańskim, w stolicy Rwandy, Kigali.

źródło: Vatican News