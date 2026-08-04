Kard. Parolin: Dyplomację dialogu zastąpiła dyplomacja siły  

Watykański sekretarz stanu przestrzegł, że w relacjach międzynarodowych porozumienie coraz częściej ustępuje presji i przemocy. Podczas wizyty w Gwatemali kard. Pietro Parolin zaapelował także o ochronę wolności słowa, sumienia i religii oraz prawa do życia, które są ograniczane w imię „rzekomych nowych praw”.
Watykański sekretarz stanu kontynuuje wizytę w Gwatemali z okazji 90. rocznicy nawiązania stosunków dyplomatycznych między Stolicą Apostolską a tym środkowoamerykańskim państwem. W przemówieniu do korpusu dyplomatycznego wezwał społeczność międzynarodową do powrotu do „dyplomacji dialogu", która dziś została zastąpiona „dyplomacją siły", oraz do poszanowania praw człowieka, takich jak wolność religijna, wolność słowa, wolność sumienia i prawo do życia, które wydają się tracić swoją „żywotność".
Kard. Pietro Parolin od 1 sierpnia przebywa w Gwatemali z okazji 90. rocznicy nawiązania stosunków dyplomatycznych między Stolicą Apostolską a Gwatemalą. Relacje te, jak powiedział, są „zwieńczeniem historycznej drogi opartej na wzajemnym zaufaniu, wzajemnym szacunku i nieustannej współpracy". Purpurat zwrócił się z apelem do społeczności międzynarodowej o wykorzystanie narzędzi dyplomacji w celu ochrony podstawowych praw, które wydają się tracić swoją „żywotność", ustępując miejsca „ideologii", „sile" i „uciskowi".
W poniedziałek 3 sierpnia kardynał skierował przemówienie do korpusu dyplomatycznego zgromadzonego w siedzibie Nuncjatury Apostolskiej w Gwatemali. Spotkał się również z prezydentem Gwatemali Bernardem Arévalo, ministrem spraw zagranicznych Carlosem Ramiro Martínezem oraz grupą przedstawicieli ludności rdzennej. Byli oni obecni również w niedzielę w katedrze metropolitalnej podczas Mszy św., której przewodniczył kardynał. W homilii zachęcał on zarówno władze świeckie, jak i kościelne do budowania „bardziej sprawiedliwego, braterskiego i solidarnego społeczeństwa poprzez przełamywanie mechanizmów pogardy, obojętności i niesprawiedliwości spowodowanych nierównościami i korupcją".
Prawa człowieka tracą swoją żywotność
Zwracając się do dyplomatów, kardynał wezwał do głębokiej refleksji nad tym, „jak cenna jest droga dialogu i wzajemnego zrozumienia, zwłaszcza – podkreślił – gdy obserwujemy społeczność międzynarodową, w której dyplomacja promująca dialog i poszukująca porozumienia między wszystkimi stronami zostaje zastąpiona przez dyplomację opartą na sile, zarówno ze strony poszczególnych państw, jak i grup sojuszników".
„Prawo do wolności słowa, wolności sumienia, wolności religijnej, a nawet prawo do życia są ograniczane w imię innych rzekomych nowych praw. W rezultacie cały system praw człowieka traci swoją żywotność i ustępuje miejsca ideologii, sile oraz uciskowi" – powiedział sekretarz stanu.
Misja dyplomatyczna Stolicy Apostolskiej
Kard. Parolin przypomniał również o misji dyplomatycznej Stolicy Apostolskiej i jej „szczególnej naturze", polegającej na tym, że nie kieruje się ona interesami gospodarczymi ani strategicznymi, ale zawsze stara się „stawiać w centrum człowieka, sprzyjać spotkaniu między narodami oraz wnosić wkład moralny i duchowy wypływający z Ewangelii i bogatej nauki społecznej Kościoła, przyczyniając się do budowania dobra wspólnego".
W obliczu „res novae naszych czasów – wyjaśnił kardynał – misja ta realizuje się poprzez unikanie zarówno naiwnego entuzjazmu, jak i jałowych lęków oraz proponowanie, językiem Ewangelii, kryteriów rozeznawania". Są nimi „godność osoby ludzkiej, powszechne przeznaczenie dóbr, troska o ubogich, ochrona stworzenia i pokój". Kryteria te mogą przekładać się na konkretne działania, takie jak „odpowiedzialne planowanie, ocena wpływu społecznego i humanitarnego, włączanie osób najbardziej narażonych na wykluczenie, edukacja cyfrowa oraz rozwój badań naukowych i przemysłu ukierunkowanych na sprawiedliwość i pokój".
Gwatemala – wrażliwy rozmówca otwarty na dialog
Wszystko to znajduje już swoje odzwierciedlenie w Gwatemali – „ziemi o głębokich korzeniach chrześcijańskich", którą św. Jan Paweł II odwiedził trzykrotnie: w 1983, 1996 i 2002 roku. Kraj ten posiada „wyjątkowe dziedzictwo ludzkie i duchowe", wzbogacone również przez bogactwo kultur ludności rdzennej. Jej tradycje i kultura przyczyniają się do budowania „społeczeństwa coraz bardziej otwartego, pojednanego i solidarnego".
„Stolica Apostolska znalazła w Gwatemali rozmówcę otwartego na dialog i wrażliwego na wielkie wartości podtrzymujące współistnienie społeczne: nienaruszalną godność każdej osoby, troskę o dobro wspólne, uwagę poświęcaną osobom znajdującym się w trudnej sytuacji oraz wytrwałe dążenie do pokoju" – podkreślił kard. Parolin. Przypomniał również o współpracy między Gwatemalą a Stolicą Apostolską w ciągu ostatnich dziewięćdziesięciu lat, która obejmowała m.in. „duszpasterskie towarzyszenie narodowi gwatemalskiemu, działalność edukacyjną i medyczną licznych instytucji kościelnych, umacnianie wolności religijnej oraz obronę godności człowieka".
Podziękowania dla Kościoła i instytucji
Na zakończenie sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej podziękował władzom Gwatemali za „ducha współpracy" w relacjach dwustronnych, przedstawicielom korpusu dyplomatycznego akredytowanym przy Stolicy Apostolskiej oraz nuncjuszom apostolskim, którzy w ciągu ostatnich dziewięćdziesięciu lat „z oddaniem i mądrością przyczyniali się do umacniania tej instytucjonalnej przyjaźni". Wyraził również wdzięczność Kościołowi lokalnemu, który pokornie współpracuje na rzecz budowy „społeczeństwa, w którym zwyciężają sprawiedliwość, szacunek dla życia, wolność, wychowanie młodego pokolenia oraz troska o stworzenie".
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