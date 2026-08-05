Przełom w sprawie Ormuzu? Trump wskazał możliwy termin otwarcia  

Donald Trump zapowiedział, że porozumienie w sprawie przywrócenia żeglugi przez cieśninę Ormuz może zostać osiągnięte w ciągu kilkudziesięciu godzin. Prezydent USA ostrzegł Teheran przed „bardzo mocnym uderzeniem”, jeśli rozmowy zakończą się fiaskiem.
Prezydent USA Donald Trump zapewnił, że cieśnina Ormuz zostanie ponownie otwarta „bardzo szybko”, w przeciwnym razie Iran zostanie „bardzo mocno uderzony”. Zasugerował, że porozumienie może zostać osiągnięte do czwartku - przekazała w środę agencja AFP.
- Prowadzimy bardzo dobre rozmowy – powiedział Trump dziennikarzom we wtorek wieczorem. Zapewnił, że Teheran chce osiągnąć porozumienie, a jego zawarcie może nastąpić „jutro (w środę) lub pojutrze”.
Sekretarz stanu Marco Rubio informował we wtorek o „postępach” w negocjacjach z Iranem i Omanem.
Według portalu Axios, powołującego się na „źródła regionalne”, między Iranem a Sułtanatem Omanu toczą się dyskusje na temat tymczasowego, 60-dniowego porozumienia regulującego żeglugę przez Ormuz.
Projekt porozumienia stanowi, że cały ruch morski wpływający do cieśniny będzie odbywał się przez wody irańskie, a wszystkie statki wychodzące będą płynąć obierać trasę przez wody Omanu, nie płacąc żadnego myta. Szlak centralny, przez który przed wojną wiodła żegluga, zostanie oczyszczony z irańskich min w ciągu tych 60 dni.
Iran zablokował cieśninę Ormuz dla ruchu cywilnych statków w pierwszych dniach wojny. Choć zawiesił blokadę w czerwcu, po podpisaniu wstępnego porozumienia z USA, wrócił do niej w początkach lipca.
Iran wykorzystał konflikt, aby przejąć pełną kontrolę nad ruchem w cieśninie. Ma zamiar wprowadzić opłaty dla statków przepływających przez Ormuz. Projekt ten - podkreśliła AFP - jest sprzeczny z prawem morskim i odrzucają go inne kraje.
W środę konserwatywny irański portal Khat Energy opisał mechanizm, wiążący kwestię myta pobieranego od statków żeglujących przez cieśninę z - również żądanym przez Oman - odszkodowaniem za wojnę.
Mehdi Hasanwand, dyrektor irańskiego Centrum Zrównoważonego Rozwoju Energetycznego, stwierdził, że „model opłat” umożliwi pobieranie odszkodowań od państw w ratach, a nie w formie jednorazowej płatności - przekazał opozycyjny portal Iran International.
„Model poboru myta opiera się na założeniu, że kraje sąsiednie, wraz ze Stanami Zjednoczonymi, zaatakowały i poniosły klęskę w tej wojnie, więc muszą wypłacić odszkodowanie. Oman udostępnił Stanom Zjednoczonym cztery bazy wojskowe. W związku z tym Oman nie jest krajem sąsiednim, który ma prawo do pobierania myta. Jeśli chodzi o sam Oman, to również powinien on wypłacić odszkodowanie” – oświadczył Hasanwand.
„Wojna spowodowała, że wszystkie kraje regionu odnotowały spadek wzrostu gospodarczego w ciągu ostatnich pięciu miesięcy, a kontynuowanie wojny przedłuży tę sytuację. Nasza propozycja dla Omanu jest taka, aby zamiast wypłacać reparacje wojenne jednorazowo, zastosować model opłat, aby dokonać spłaty w ratach i w sprawiedliwy sposób” – dodał.
źródło: PAP
aktualna ocena | |
głosujących | | Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |
Ta broń może być nawet skuteczniejsza. Bo skutki jej użycia mogą trwać dłużej.
Około tysiąca nieletnich migrantów przebywa obecnie w hiszpańskiej eksklawie Ceuta, gdzie lokalne władze przyznają, że nie są w stanie zapewnić wszystkim odpowiednich warunków zakwaterowania i opieki. Kościół katolicki oraz Caritas apelują o rozwiązanie kryzysu ponad podziałami politycznymi.
Omówienie przygotowań do wizyty papieża Leona XIV w 2028 roku było, jak przekazało MSZ, tematem środowego spotkania wicepremiera, ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego z metropolitą gdańskim i przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski abp. Tadeuszem Wojdą.
W ciągu 11 tygodni zmarło prawie 1,5 tys. osób.
Patriarcha Moskwy i Wszechrusi Cyryl stwierdził, że powstanie rosyjskiej bomby atomowej było możliwe także dzięki modlitwom św. Serafina z Sarowa. Słowa te padły podczas uroczystego nabożeństwa w klasztorze Trójcy Świętej w Diwiejewie, gdzie znajdują się relikwie jednego z najbardziej czczonych rosyjskich świętych.
Na powrót nie zdecydowało się dotąd 360 tys. osób.
Około 6 tys. uczestników wyruszy na przyszłoroczne Światowe Dni Młodzieży bezpośrednio z Polski, a kolejny tysiąc ma stanowić młodzież polonijna. Krajowe Biuro Organizacyjne ŚDM przyznaje, że zainteresowanie spotkaniem w Seulu jest już ogromne.
Od 6 do 17 listopada papież odbędzie podróż apostolską po Ameryce Południowej.
Państwowy eDziennik ma być bezpłatną alternatywą dla komercyjnych systemów, za których dodatkowe funkcje rodzice płacą dziś nawet ponad 100 zł rocznie na rodzinę. Senacka Komisja Edukacji poparła bez poprawek przepisy umożliwiające rozpoczęcie pilotażu już w roku szkolnym 2026/2027.
Dyżury trwające po 48, 60 i 72 godziny, rekordowe 110 godzin pracy bez przerwy oraz wynagrodzenia wypłacane za pracę wykonywaną w tym samym czasie w dwóch miejscach – takie nieprawidłowości wykazał audyt warszawskich szpitali. Po kontroli wszystkich miejskich placówek ratusz zapowiada centralizację nadzoru i system monitorujący czas pracy lekarzy.
S. Allison Gliot przekonuje, że nawet mroczna fantastyka może mówić o Bożym miłosierdziu.
Modlitwa nie jest techniką psychologiczną, lecz podstawowym wymiarem człowieczeństwa – przypomniał Leon XIV podczas audiencji generalnej w Bazylice św. Piotra. Zwracając się do Polaków, papież nawiązał do pieszych pielgrzymek na Jasną Górę i modlił się wraz z nimi o pokój oraz nowe powołania.