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Nadzieja na otwarcie Ormuzu. Ceny ropy spadają trzeci dzień

Nadzieja na otwarcie Ormuzu. Ceny ropy spadają trzeci dzień  
unsplash

Rynki coraz mocniej wierzą w porozumienie, które umożliwi wznowienie żeglugi przez cieśninę Ormuz. Ropa tanieje trzecią sesję z rzędu, choć negocjacje z Iranem wciąż nie przyniosły ostatecznych ustaleń.

Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na IX jest na NYMEX w Nowym Jorku po 75,09 USD - niżej o 0,90 proc.

Brent na ICE na X jest wyceniana po 78,89 USD za baryłkę, niżej o 0,59 proc.

Inwestorzy są optymistami co do możliwego osiągnięcia porozumienia w sprawie ponownego otwarcia cieśniny Ormuz, co potencjalnie wpłynęłoby na zwiększenie dostaw ropy z Zatoki Perskiej.

Prezydent USA Donald Trump powiedział reporterom w Los Angeles, że negocjacje "przebiegały dobrze", rozmowy "postępują bardzo dobrze", a w ciągu 48 godzin ma być znane więcej szczegółów.

W wywiadzie dla Fox News prezydent USA powiedział na temat rozmów z Iranem, że "prowadziły bardzo dobre rozmowy, ale oni nie chcą się do tego przyznać".

Dodał też, że "jeśli nie dojdzie do porozumienia, będzie źle".

Sekretarz stanu USA Marco Rubio przekazał we wtorek, że w rozmowach z Iranem poczyniono postępy, ale nie doszło do żadnych konkretnych ustaleń w sprawie cieśniny Ormuz.

"Poczyniono postępy w tych rozmowach, ale nie doszliśmy jeszcze do finału. Mamy nadzieję, że wkrótce do tego dojdzie" - powiedział Rubio.

Minister finansów (skarbu) USA Scott Bessent również we wtorek oznajmił, że jest szansa na otwarcie "dziś lub jutro" zablokowanej przez Iran cieśniny Ormuz.

Wcześniej rzecznik MSZ Kataru Madżid Al Ansari zaznaczył, że negocjacje trwają i koncentrują się na "znalezieniu krótkoterminowego rozwiązania, które umożliwi wznowienie dialogu". Katar, Oman i Pakistan odgrywają rolę mediatorów od początku tego konfliktu.

Z kolei Axios podał, że urzędnicy z USA i Wielkiej Brytanii planują zwołać w Londynie międzynarodową konferencję w sprawie cieśniny Ormuz.

Głównym tematem spotkania ma być możliwość utworzenia międzynarodowej koalicji mającej chronić żeglugę przez ten szlak wodny.

Rozmówcy Axios utrzymują, że Amerykanie chcą, aby ich sojusznicy wysłali do regionu swoje zasoby, takie jak jednostki do rozminowywania, okręty wojenne oraz drony, aby pomóc w zabezpieczeniu szlaków żeglugowych.

"Teraz, gdy emocje nieco opadły, być może istnieje szansa na zawarcie porozumienia" - powiedział Robert Yawger, dyrektor działu futures na energię w Mizuho Securities USA LLC.

"Wciąż spodziewam się jednak, że ostatecznie dojdzie do zawarcia niekorzystnego porozumienia, które pozwoli Stanom Zjednoczonym wprawdzie ogłosić jakieś zwycięstwo, ale pozostawi wiele niedokończonych kwestii - w tym umowę nuklearną" - wskazał.

Analitycy przypominają, że wcześniejsze zawieszenie broni pomiędzy USA a Iranem trwało niecały miesiąc, a następnie doszło do zaognienia konfliktu zbrojnego. To przyczyniło się w lipcu o zwyżki cen ropy Brent o ok. 32 USD na baryłce.

źródła: PAP

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PAP |

dodane 05.08.2026 07:52

TAGI| CENY PALIW, CIEŚNINA ORMUZ, IRAN, ROPA, USA

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