Leon XIV do Rycerzy Kolumba: Bądźcie prorokami harmonii  

W świecie naznaczonym podziałami i ostrą retoryką chrześcijanie powinni budować mosty i szukać dróg pojednania – zaapelował papież do Rycerzy Kolumba zgromadzonych w Denver. Leon XIV podkreślił, że jedność wymaga szczerego dialogu, a konkretna pomoc potrzebującym może prowadzić do prawdziwego braterstwa.

W przesłaniu wideo Papież Leon XIV zwrócił się do uczestników 144. Najwyższej Konwencji Rycerzy Kolumba, odbywającej się w dniach 4–6 sierpnia 2026 r. w Denver w stanie Kolorado. Nawiązując do hasła spotkania – „W Jednym jesteśmy jedno" – skoncentrował się na jedności i miłości, które określił jako „dwie podstawowe zasady" Rycerzy Kolumba.

Jedność wymaga dialogu

Mówiąc o jedności, Leon XIV zauważył, że jej zachowanie „często nie jest łatwe" i „nie można go uważać za coś oczywistego". Jak zaznaczył, jedność „musi być aktywnie pielęgnowana poprzez szczery i pokorny dialog".

Podkreślił, że w świecie „zbyt często naznaczonym podziałami i ostrą retoryką potrzebni są prorocy harmonii", którzy budują mosty i, tam gdzie to możliwe, starają się godzić przeciwstawne stanowiska.

Pomoc, która jednoczy

Odnosząc się do dzieł miłości, Papież wskazał, że mogą one prowadzić do jedności. „Kiedy wyciągamy rękę, aby pomóc potrzebującym, często rodzi się pewna harmonia między tymi, którzy dają, a tymi, którzy otrzymują, a także między tymi, którzy wspólnie pomagają swoim braciom i siostrom" – powiedział.

czytaj także o działalności Rycerzy Kolumba w Polsce:

Jak dodał, miłość staje się „nie tylko odpowiedzią na ludzkie cierpienie, lecz także potężnym środkiem budowania braterstwa i umacniania komunii, która znajduje się w samym sercu życia chrześcijańskiego".

Ponad sto lat służby potrzebującym

Leon XIV przypomniał także ponadstuletnią działalność Rycerzy Kolumba, rozwijaną w duchu ich założyciela, bł. Michaela McGivneya.

Jak zaznaczył, członkowie organizacji od ponad wieku wspólnie okazują miłość Chrystusa „nienarodzonym dzieciom, przyszłym matkom, prześladowanym chrześcijanom, ofiarom wojny i handlu ludźmi, ubogim i bezbronnym oraz tym, którzy żyją na marginesie społeczeństwa".

Papież dziękuje Rycerzom Kolumba

„Ze swej strony wyrażam głęboką wdzięczność za nieustającą hojność waszego Zakonu wobec osób znajdujących się w trudnej sytuacji i ufam, że wasze działania będą nadal przynosić owoce przez wiele kolejnych lat" – powiedział Papież.

Na zakończenie Leon XIV przekazał uczestnikom Najwyższej Konwencji życzenia owocnych obrad i powierzył spotkanie wstawiennictwu Maryi, Matki Kościoła, oraz bł. Michaela McGivneya. Następnie udzielił błogosławieństwa apostolskiego wszystkim członkom Rycerzy Kolumba i ich rodzinom.

źródło: Vatican News