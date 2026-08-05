Amerykańska zakonnica napisała trylogię o wampirach  

Czy opowieść o wampirach może prowadzić do głębszego spotkania z Ewangelią? Siostra Allison Regina Gliot ze Zgromadzenia Córek św. Pawła jest przekonana, że tak.

Amerykańska zakonnica właśnie zakończyła swoją trylogię „In Aeternum”, której motywy zaczerpnięte z literatury fantasy stają się punktem wyjścia do refleksji nad grzechem, nawróceniem i Bożym miłosierdziem.

Finałowy tom serii, „The Dawn We Seek”, ukazał się 24 lipca. Bohaterką trylogii nastolatka uwikłana w konflikt między wampirami. Wspólnie z jednym wykluczonym ze społeczności wampirów, wyrusza w podróż, która z czasem okazuje się przede wszystkim drogą duchowej przemiany.

W rozmowie z EWTN News siostra Gliot wyjaśnia, że wampiry są w jej powieściach symbolem człowieka zranionego przez grzech. Ich historia pokazuje, jak głęboko można pogrążyć się w złu, ale jednocześnie odsłania ogrom Bożego miłosierdzia.

- W trylogii „In Aeternum” wampiry są obrazem naszej zranionej natury. Pokazują, jak daleko może odejść człowiek, który świadomie wybiera grzech i zło. Zarazem właśnie ta skrajność pozwala ukazać bezmiar Bożego miłosierdzia oraz to, jak wiele Bóg jest gotów uczynić, aby nas ocalić, jeśli tylko otworzymy się na Jego działanie. Nawet gdy bardzo się od Niego oddaliliśmy, wystarczy pierwszy, choćby najmniejszy krok w stronę dobra - mówi zakonnica.

Autorka dodaje, że chciała pokazać czytelnikom, iż nikt nie znajduje się poza zasięgiem Bożej łaski.

Zakonnica przyznaje, że pisanie jest dla niej nie tylko pracą twórczą, ale także drogą modlitwy, a doświadczenia życia zakonnego w naturalny sposób przenikają do tworzonych przez nią opowieści. Jak mówi, od chwili publikacji książki przestały być wyłącznie jej historią, stały się również historią czytelników, którzy dzielą się z nią własnymi doświadczeniami wiary i duchowych zmagań.

Siostra Gliot zwraca również uwagę, że literatura fantastyczna, podobnie jak inne gatunki kultury, może stać się przestrzenią spotkania z pytaniami o sens życia, dobro, zło i zbawienie.

- Kościół katolicki uczy, że Bóg stworzył naszą wyobraźnię i obdarzył nas zdolnością twórczego działania. To dar, którym mamy się cieszyć i który powinniśmy wykorzystywać do budowania Jego Królestwa. Korzystanie z tego daru, poprzez rozum, wolę i serce pozostające w jedności z Bogiem, staje się potężną siłą, która prowadzi nas do jeszcze głębszej relacji z Nim - uważa s. Gliot.

Jak informuje na swojej stronie siostra Alisson, powołanie odkryła podczas studiów, po których wstąpiła do zgromadzenia, którego misją jest ewangelizacja poprzez środki społecznego przekazu.

- Choć pisanie jest moją wielką pasją, przede wszystkim jestem siostrą zakonną. Zakochałam się w Jezusie podczas studiów i po ich ukończeniu wstąpiłam do Zgromadzenia Córek św. Pawła, aby spędzić z Nim całe swoje życie.

Obecnie pracuje jako redaktorka w Pauline Books & Media, wydawnictwie prowadzonym przez Córki św. Pawła. Ukończyła studia z zakresu twórczego pisania dla młodych czytelników na Lasell University. Jest autorką wielu książek, łączącą pasję do pisania z powołaniem zakonnym.