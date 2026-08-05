Papież o modlitwie, która jest „oddechem Kościoła”  

Modlitwa nie jest techniką psychologiczną, lecz podstawowym wymiarem człowieczeństwa – przypomniał Leon XIV podczas audiencji generalnej w Bazylice św. Piotra. Zwracając się do Polaków, papież nawiązał do pieszych pielgrzymek na Jasną Górę i modlił się wraz z nimi o pokój oraz nowe powołania.
Podczas środowej audiencji generalnej Leon XIV kontynuował cykl katechez poświęconych dokumentom Soboru Watykańskiego II. Omawiając konstytucję o liturgii „Sacrosanctum Concilium”, zatrzymał się nad znaczeniem modlitwy liturgicznej w życiu Kościoła.
Papież zauważył, że we współczesnym świecie, zdominowanym przez skuteczność i konsumpcję, modlitwa może wydawać się czymś bezużytecznym. Nauka i technika próbują odpowiadać na coraz więcej pytań, a w wielu chrześcijańskich rodzinach zanika tradycja wspólnej modlitwy. – Modlitwa, jako podstawowy wymiar naszego człowieczeństwa, zasługuje na to, by została odkryta na nowo w swojej prawdzie – podkreślił Leon XIV.
Nie technika, ale spotkanie
Ojciec Święty przestrzegł przed sprowadzaniem modlitwy do technik psychologicznych. Wyjaśnił, że liturgia jest przede wszystkim spotkaniem Boga z człowiekiem, w którym inicjatywa zawsze należy do Boga. To On w swoim Synu staje się bliski ludziom i umożliwia im odpowiedź. Leon XIV przypomniał, że takie rozumienie liturgii wyznaczyło kierunek reformy soborowej, której jednym z najważniejszych założeń stało się czynne uczestnictwo wiernych.
Przywołał słowa św. Pawła VI, który wskazywał, że Bóg powinien być na pierwszym miejscu, modlitwa jest pierwszym obowiązkiem chrześcijanina, a liturgia – podstawowym źródłem życia Bożego i szkołą życia duchowego. Papież zwrócił szczególną uwagę na Liturgię Godzin. Przypomniał, że jest ona codzienną publiczną modlitwą całego Kościoła, ściśle związaną z Eucharystią. Może być także – zwłaszcza dla osób dopiero uczących się modlitwy – drogą prowadzącą do pogłębienia relacji z Bogiem. – Każdego tygodnia i każdego dnia Eucharystia oraz Liturgia Godzin są oddechem życia Kościoła – powiedział Leon XIV.
Jak zaznaczył, modlitwa Kościoła uświęca całą codzienność człowieka – od poranka aż po noc – i staje się aktem nadziei oraz czuwania w oczekiwaniu na powrót Chrystusa.
Papież do Polaków o Jasnej Górze
Podczas pierwszej po wakacyjnej przerwie audiencji Leon XIV skierował także specjalne pozdrowienie do Polaków. Nawiązał do trwającego sezonu pieszych pielgrzymek do Częstochowy. – W tych dniach z wielu polskich diecezji na Jasną Górę zmierzają piesi pielgrzymi, którym duchowo towarzyszą wierni w parafiach – powiedział.
Ojciec Święty życzył, aby trud pielgrzymowania, wspólna modlitwa oraz spotkanie z Maryją umacniały wiarę i nadzieję rodzin i wspólnot. Zapewnił również, że razem z Polakami modli się w dwóch szczególnych intencjach. – Wraz z wami proszę o pokój na świecie i o nowe powołania kapłańskie i zakonne – powiedział Leon XIV, udzielając Polakom błogosławieństwa.
źródło: Vatican News /kb
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