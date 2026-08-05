Bezpłatny eDziennik od państwa. Pilotaż ruszy w 40 szkołach  

Państwowy eDziennik ma być bezpłatną alternatywą dla komercyjnych systemów, za których dodatkowe funkcje rodzice płacą dziś nawet ponad 100 zł rocznie na rodzinę. Senacka Komisja Edukacji poparła bez poprawek przepisy umożliwiające rozpoczęcie pilotażu już w roku szkolnym 2026/2027.

Chodzi o nowelizację ustaw: Prawo oświatowe oraz o systemie informacji oświatowej. Proponowane rozwiązania umożliwiają przeprowadzenie w roku szkolnym 2026/2027 pilotażu eDziennika – bezpłatnego rozwiązania dla szkół, zintegrowanego z Systemem Informacji Oświatowej (SIO). Pilotaż obejmie około 40 szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Docelowo rozwiązanie ma być dobrowolne, a eDziennik ma być alternatywą dla istniejących na rynku komercyjnych dzienników elektronicznych. Ma kosztować państwo około 216 mln zł w latach 2026-2035.

Jak argumentowała wiceministra edukacji Katarzyna Lubnauer, obecnie rodzice wydają około 100 mln zł rocznie, by korzystać z aplikacji będącej płatną częścią prywatnego dziennika elektronicznego. Zaznaczyła, że to szacunki, bo dane prywatnych podmiotów nie są znane. – To koszt od 30 do 50 zł dla jednego rodzica – dodała.

Wskazała, że jeśli z narzędzia korzysta oboje rodziców i dziecko, wówczas koszt ten wynosi łącznie ponad 100 zł na początku września. – Co roku słyszymy dyskusję, że edukacja powinna być bezpłatna, a jednocześnie – z płatnym narzędziem – dodała.

Część senatorów wyraziła obawy dotyczące m.in. gromadzenia „potężnego zasobu informacji” o uczniach, którzy „będą inwigilowani pod każdym względem”.

Lubnauer odparła, że obecnie 98 proc. placówek korzysta z dziennika elektronicznego. – Te dane są w dyspozycji prywatnych podmiotów – zauważyła. Zaznaczyła, że jeśli w przyszłości MEN będzie miało dostęp do danych, to wyłącznie statystycznych, np. o tym, że na danym terenie 50 proc. uczniów opuszcza co trzecie zajęcia wychowania fizycznego. – Takie dane będziemy w przyszłości mogli mieć i to rzeczywiście wzmacnia możliwości analityczne systemu edukacji, ale to nie są dane osobowe – zaznaczyła.

Przygotowany przez resort edukacji rządowy projekt nowelizacji miał na celu umożliwienie MEN przygotowania i udostępnienia systemu teleinformatycznego wspierającego prowadzenie przez szkoły dokumentacji przebiegu nauczania oraz działalności wychowawczej i opiekuńczej, zawierającego m.in. usługę dziennika lekcyjnego w postaci elektronicznej – jako centralnego, bezpłatnego dla rodziców i szkół eDziennika.

Wśród największych jego funkcjonalności resort edukacji wskazał umożliwienie prowadzenia dzienników lekcyjnych oraz dokumentacji przebiegu nauczania, działalności opiekuńczej i wychowawczej. Rodzice i uczniowie będą mogli korzystać z systemu za pośrednictwem aplikacji mObywatel i mObywatel Junior.

Państwowy eDziennik ma być zintegrowany z SIO. Dzięki temu szkoły będą mogły wykorzystywać dane znajdujące się już w rejestrach państwowych, co ograniczy konieczność ich ponownego wprowadzania.

System ma być udostępniony szkołom nieodpłatnie i nie zawierać reklam. Ma też – jak podkreślają resorty edukacji i cyfryzacji – zapewnić „wysoki poziom bezpieczeństwa przetwarzania i przechowywania danych”.

Pilotaż, który zgodnie z propozycją rozpocznie się w roku szkolnym 2026/2027, ma być pierwszym etapem przygotowania systemu. Jak wskazało MEN, pozwoli to sprawdzić jego funkcjonowanie w codziennej pracy szkół oraz zebrać doświadczenia nauczycieli, dyrektorów i rodziców przed jego szerszym udostępnieniem zainteresowanym szkołom. Udział szkół w pilotażu będzie dobrowolny.

MEN poinformowało, że eDziennik będzie rozwijany z uwzględnieniem doświadczeń szkół uczestniczących w pilotażu.

„Dzięki temu rozwiązanie będzie odpowiadało na rzeczywiste potrzeby użytkowników i codzienną praktykę pracy szkoły” – dodało.