Leon XIV wraca do Peru. Odwiedzi także Argentynę i Urugwaj  

Od 6 do 17 listopada papież odbędzie podróż apostolską po Ameryce Południowej, odwiedzając dziesięć miast w trzech krajach. Szczególnym przystankiem będzie peruwiańskie Chiclayo – diecezja, którą Leon XIV kierował przez osiem lat.
Leon XIV odwiedzi Urugwaj, Argentynę i Peru – poinformował Matteo Bruni, dyrektor Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej. Podróż apostolska potrwa od 6 do 17 listopada i odbędzie się na zaproszenie głów państw oraz władz kościelnych tych krajów. Jak podaje Vatican News, na trasie znalazło się dziesięć miast, w tym Chiclayo – stolica diecezji, której obecny Papież był biskupem.
Pierwszym etapem podróży będzie Urugwaj. Od 6 do 8 listopada Leon XIV odwiedzi Montevideo, Paysandú i Floridę.
Od 8 do 11 listopada Papież będzie przebywał w Argentynie. Zaplanowano wizyty w Buenos Aires, Córdobie i Luján.
Najdłużej Leon XIV pozostanie w Peru. Od 11 do 17 listopada odwiedzi Limę, Chiclayo, Cuzco i Pucallpę.
Dla Papieża podróż do Peru będzie miała szczególny wymiar. Przez wiele lat posługiwał tam jako augustiański misjonarz, a w latach 2015-2023 kierował diecezją Chiclayo.
Szczegółowy program podróży apostolskiej zostanie ogłoszony w późniejszym terminie.
żródło: Vaticn News
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