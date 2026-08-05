Młodzież ruszy do Seulu. Na ŚDM może być 7 tysięcy Polaków  

Około 6 tys. uczestników wyruszy na przyszłoroczne Światowe Dni Młodzieży bezpośrednio z Polski, a kolejny tysiąc ma stanowić młodzież polonijna. Krajowe Biuro Organizacyjne ŚDM przyznaje, że zainteresowanie spotkaniem w Seulu jest już ogromne.
Na przyszłorocznych Światowych Dniach Młodzieży w Seulu można spodziewać się około 7 tys. Polaków - przekazało KAI Krajowe Biuro Organizacyjne ŚMD. Z Polski wyruszy do Korei około 6 tys. uczestników, a około tysiąc osób to młodzież polonijna, która dojedzie z różnych stron świata - precyzuje dyrektor Biura ks. Tomasz Koprianiuk. Światowe Dni Młodzieży w Seulu odbędą się w dniach 29 lipca - 8 sierpnia 2027 r., pod hasłem „Odwagi! Ja zwyciężyłem świat” (J 16,33). Zgodnie z tradycyjną formułą najpierw odbędą się tzw. Dni w diecezjach (29 lipca-2 sierpnia) a wydarzenia centralne w Seulu w dniach 3-8 sierpnia.
We wrześniu rusza projekt edukacyjno-formacyjny, który ma przybliżyć ideę Światowych Dni Młodzieży i przygotować młodych do ich kolejnej edycji. Inicjatywa Krajowego Biuro Organizacyjnego (KBO) ŚDM będzie realizowana w siedzibie Sekretariacie Episkopatu w Warszawie
Inicjatorem pomysłu jest Krajowe Biuro Organizacyjne ŚDM, które przypomina, że dziesięć lat temu odbyło się pamiętne spotkanie młodych z różnych kontynentów w Krakowie. Obecnie Biuro zaprasza młodzież z całego kraju do odkrycia dziedzictwa tego wydarzenia.
Ks. Tomasz Koprianiuk dyrektor KBO ŚDM powiedział KAI, że celem projektu jest podtrzymanie świadomości o św. Janie Pawle II w młodym pokoleniu. Wyraził nadzieję, że wejście w ideę Światowych Dni Młodzieży umożliwi uczestnikom ich rozwój w Kościele poprzez zaangażowanie się w różne wspólnoty, ruchy, stowarzyszenia oraz życie na parafii.
“Ważne jest uświadomienie sobie tego, że Kościół nie kończy się tylko właśnie gdzieś na parafii, szkole, czyli tam, gdzie mają najbliższy kontakt z księdzem czy z siostrą zakonną, ale by doświadczyli powszechności Kościoła” - zaznaczył ks. Koprianiuk.
Duchowny zwrócił uwagę, że miejscem realizacji projektu będzie siedziba sekretariatu Episkopatu, który to budynek może się wydawać miejscem zupełnie niedostępnym. “Młodzi będą mieli okazję by odwiedzić budynek, w którym dokonują się ważne decyzje dla Kościoła w Polsce” - nie kryje satysfakcji ks. Koprianiuk.
Projekt będzie realizowany w dniach od 4 września do 16 października w siedzibie Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie. Grupy liczące do 50 uczestników przyjmowane są po wcześniejszej rejestracji poprzez dedykowany formularz zgłoszeniowy (dostępny na stronie: https://sdmpolska.pl) Zwiedzanie zostało zaplanowane w poniedziałki, środy i piątki w trzech turach: 9.30–11.00, 11.00–12.30 i 12.30–14.00.
W ramach około 90-minutowego spotkania uczestnicy rozpoczną wizytę od krótkiej modlitwy w kaplicy oraz nawiedzenia relikwii św. Jana Pawła II i zwiedzą wystawę Jan Paweł II na szlaku Światowych Dni Młodzieży, po której oprowadzą wolontariuszy ŚDM. Przewidziano też prezentację multimedialną poświęconą św. Janowi Pawłowi II oraz Światowym Dniom Młodzieży w Krakowie w 2016 roku oraz wysłuchanie świadectw wolontariuszy - uczestników Światowych Dni Młodzieży w Lizbonie i Rzymie. W programie jest także interaktywny quiz z nagrodami oraz poczęstunek.
Jak zaznacza KBO, Światowe Dni Młodzieży to nie tylko wielkie wydarzenie organizowane co kilka lat w różnych zakątkach świata. To przede wszystkim dzieło św. Jana Pawła II, który dostrzegł w młodych ogromny potencjał i zapragnął stworzyć przestrzeń spotkania, modlitwy oraz budowania wspólnoty Kościoła ponad granicami państw i kultur.
W 2026 roku przypada 10. rocznica Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. To dobra okazja, by wrócić do korzeni tej inicjatywy, przypomnieć jej historię oraz pokazać, że przesłanie papieża Polaka pozostaje aktualne również dziś. Projekt ma także zachęcić młodych do aktywnego uczestnictwa w życiu Kościoła oraz przygotować ich do przeżywania ŚDM zarówno w wymiarze diecezjalnym, jak i międzynarodowym.
Jednym z celów spotkania jest poinformowanie młodych o kolejnej edycji ŚDM, która odbędzie się w 2027 roku w Seulu. Ks. Tomasz Koprianiuk przyznał, że obecnie nie ma już potrzeby, aby inspirować i promować spotkanie w Seulu, ponieważ w tej chwili zainteresowanie jest ogromne i w zasadzie Biuro zbiera owoce dotychczasowych działań.
Szczegółowe informacje dotyczące zgłoszeń do projektu “Jan Paweł II na szlaku ŚDM” znajdują się TUTAJ.
źródło: KAI
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