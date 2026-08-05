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Spotkanie Sikorskiego z abp. Wojdą. Omówiono przygotowania do wizyty Leona XIV

Spotkanie Sikorskiego z abp. Wojdą. Omówiono przygotowania do wizyty Leona XIV  
BP KEP

Omówienie przygotowań do wizyty papieża Leona XIV w 2028 roku było, jak przekazało MSZ, tematem środowego spotkania wicepremiera, ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego z metropolitą gdańskim i przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski abp. Tadeuszem Wojdą.

O spotkaniu, które skupiło się wokół omówienia przygotowań do wizyty papieża Leona XIV w 2028 roku, MSZ poinformowało na X.

"Pielgrzymka Papieża jest wydarzeniem wykraczającym poza bieżące podziały i jest okazją do wspólnego działania wszystkich środowisk" - zaznaczył resort dyplomacji.

W komunikacie zamieszczonym na stronie resortu zaznaczono, że wizyta papieska to wydarzenie, które będzie realizowane wspólnie przez stronę rządową i kościelną. Przypomniano, że formalne zaproszenia do Polski zostały przekazane papieżowi Leonowi XIV zarówno przez stronę państwową - w imieniu Rzeczypospolitej przez prezydentów Andrzeja Dudę i Karola Nawrockiego oraz premiera Donalda Tuska - jak i kościelną, reprezentowaną przez Prezydium Konferencji Episkopatu Polski.

"Ze względu na międzynarodowy charakter wizyty Ojca Świętego Ministerstwo Spraw Zagranicznych obejmie rolę koordynacyjną przygotowań po stronie rządowej" - poinformował resort dyplomacji.

MSZ zaznaczyło, że termin pielgrzymki nie jest jeszcze znany, a po jego ustaleniu zostanie powołany zespół do spraw organizacji pielgrzymki, w skład którego wejdą przedstawiciele odpowiednich podmiotów kościelnych i państwowych.

- Z wdzięcznością przyjąłem inicjatywę rządu RP w sprawie przygotowań do pielgrzymki Ojca Świętego do Polski - powiedział KAI abp Tadeusz Wojda po dzisiejszym spotkaniu z wicepremierem Radosławem Sikorskim. Jak dodał przewodniczący KEP, wizyta papieża w naszej Ojczyźnie będzie tematem rozmów w czasie najbliższego zebrania plenarnego Konferencji Episkopatu Polski. - Pamiętajmy jednak, że szczegółowe przygotowania wymagać będą powołania zespołu, w skład którego oprócz przedstawicieli rządu i episkopatu wejdą przedstawiciele Kancelarii Prezydenta RP oraz Nuncjatury Apostolskiej - powiedział abp Wojda.

Resort dyplomacji podało, że do tej pory Polskę odwiedziło trzech papieży, łącznie 11 razy. "Jan Paweł II - 9 razy (w latach: 1979, 1983, 1987, 1991, 1995, 1997, 1999, 2002), Benedykt XVI w 2006 roku, a podczas Światowych Dni Młodzieży w 2016 roku wizytę w Polsce złożył papież Franciszek" - przypomniało MSZ. 

Źródło: PAP/KAI/ah

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GOSC.PL |

dodane 05.08.2026 16:22

TAGI| DYPLOMACJA, INFORMACJA ARCHIWALNA, KOŚCIÓŁ, MSZ, PAP, PAPIEŻ, POLITYKA, RZĄD

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