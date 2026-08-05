Organizacja Lekarze bez Granic poinformowała w środę, że w Demokratycznej Republice Konga (DRK) trwa największa epidemia gorączki krwotocznej eboli, jaką kiedykolwiek odnotowano w tym kraju. W ciągu 11 tygodni od ogłoszenia epidemii zmarło prawie 1,5 tys. osób; choroba wciąż się rozprzestrzenia.
Według danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) do 1 sierpnia zgłoszono ponad 3,6 tys. potwierdzonych przypadków - przekazała dr Philippa Boulle, zastępczyni dyrektora medycznego Lekarzy bez Granic w oświadczeniu wydanym z okazji planowanej na środę wizyty w tym kraju dyrektora generalnego WHO Tedrosa Adhanoma Ghebreyesusa.
"Dwa i pół miesiąca po ogłoszeniu wybuchu epidemii eboli sytuacja we wschodniej części Demokratycznej Republiki Konga (DRK) jest bardziej dramatyczna niż kiedykolwiek" - napisała. Boulle podkreśliła, że epidemia nie wykazuje żadnych oznak spowolnienia mimo "niezaprzeczalnego postępu w zakresie badań przesiewowych i śledzenia kontaktów". Niemal codziennie zgłaszane są nowe podejrzane przypadki w nowych lokalizacjach, poza już zidentyfikowanymi łańcuchami zakażeń.
Dodała, że w prowadzonym przez Lekarzy bez Granic ośrodku leczenia eboli w Bunii 90 proc. przyjętych pacjentów nie było wcześniej zidentyfikowanych jako osoby mające kontakt z chorymi, a w całej prowincji Ituri udało się prześledzić jedynie 59 proc. kontaktów. "To zdecydowanie niewystarczające, by opanować epidemię" - zaznaczyła.
Do opanowania choroby odznaczającej się wysokim stopniem zakaźności, takiej jak gorączka krwotoczna eboli, niezbędna jest identyfikacja łańcucha zakażeń. Dzięki temu możliwa jest czasowa izolacja osób, które miały kontakt z zakażoną osobą i uniemożliwienie rozprzestrzeniania się wirusa.
Lekarze bez Granic apelują o intensyfikację międzynarodowych działań w celu opanowania eboli, zwłaszcza że epidemia pogłębia trwający kryzys humanitarny. Organizacja przestrzega, że zbliżająca się pora deszczowa utrudni przemieszczanie się personelu medycznego i zagraża zakłóceniem podjętych działań.
Gorączka krwotoczna ebola (ang. EVD - Ebola Virus Disease) jest wirusową chorobą zakaźną charakteryzująca się wysoką śmiertelnością. W zależności od szczepu wirusa umiera od 30 proc. do ponad 90 proc. zakażonych. Przeniesienie wirusa następuje przez bezpośredni kontakt z krwią, wydzielinami i wydalinami osoby zakażonej. Człowiek może się też zarazić od zakażonych/padłych zwierząt.
We wschodniej części DRK z epidemią eboli walczy ponad 1 400 pracowników i pracowniczek Lekarzy bez Granic. Organizacja prowadzi siedem ośrodków leczenia eboli oraz ponad 15 oddziałów izolacyjnych w Ituri, Kiwu Północnym, Kiwu Południowym i Tshopo, o łącznej liczbie ponad 480 łóżek. Od początku epidemii zespoły Lekarzy bez Granic przyjęły ponad 1 362 pacjentów, w tym 554 potwierdzone przypadki oraz wsparły powrót do zdrowia 282 osób, które przeżyły chorobę. (PAP)
jw/ kar/
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