Patriarcha Moskwy i Wszechrusi Cyryl stwierdził, że powstanie rosyjskiej bomby atomowej było możliwe także dzięki modlitwom św. Serafina z Sarowa. Słowa te padły podczas uroczystego nabożeństwa w klasztorze Trójcy Świętej w Diwiejewie, gdzie znajdują się relikwie jednego z najbardziej czczonych rosyjskich świętych.
Jak informuje portal OrthodoxTimes, liturgia odbyła się 1 sierpnia b. r. z okazji 35. rocznicy ponownego otwarcia klasztoru, zamkniętego w czasach sowieckich i reaktywowanego w 1991 r. W homilii patriarcha nazwał św. Serafina duchowym opiekunem Rosji i podkreślił jego rolę w zachowaniu wiary prawosławnej w okresie ateizacji kraju.
Cyryl nawiązał również do historii radzieckiego programu nuklearnego. „Naukowcy pracujący tutaj, w Sarowie, stworzyli naszą rosyjską bombę atomową, która powstrzymała plany wroga mające na celu zniszczenie i zniewolenie naszej Ojczyzny. Tak więc dzięki pracy naukowców, inżynierów i robotników, którzy tu trudzili się, zstąpiła łaska i miłosierdzie Boże na nasz kraj. Jest całkowicie oczywiste, że nie przypadkiem właśnie w tym miejscu prowadzono badania naukowe i prace inżynieryjne, które ocaliły nasz naród i kraj przed straszliwym zniszczeniem, w wyniku którego mogłoby nie pozostać ani naszego kraju, ani naszego narodu” – stwierdził patriarcha.
Na zakończenie nabożeństwa patriarcha wezwał do modlitwy o Bożą opiekę nad „ziemią rosyjską, prawosławnym prezydentem, władzami i siłami zbrojnymi”.
Św. Serafin z Sarowa (1759–1833), kanonizowany przez Rosyjski Kościół Prawosławny w 1903 r., od 2007 r. jest patronem rosyjskich sił nuklearnych.
Patriarcha Cyryl od początku pełnoskalowej agresji Rosji na Ukrainę konsekwentnie wspiera politykę Kremla i jest uznawany za jednego z najbliższych sojuszników prezydenta Władimira Putina. W ostatnich dniach skrytykował również duchownych Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego, którzy sprzeciwiają się wojnie.
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