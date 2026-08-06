Fala upałów w Europie - rekordy temperatur, niedobory wody i pożary  

Fala upałów w Europie przyczyniła się do niespotykanej wcześniej suszy i pożarów. Rekordy temperatur padły w środę w Austrii, Słowacji i w Czechach, a na Węgrzech i w Chorwacji obowiązują najwyższe ostrzeżenia. Niski poziom wody w Dunaju spowodował zakłócenia pracy elektrowni atomowych w Rumunii i na Węgrzech.

W Czechach odnotowywano 41 st. Celsjusza. Jeszcze cieplej było w Austrii, gdzie w uzdrowiskowym Bad Deutsch-Altenburg niedaleko granicy ze Słowacją temperatura wyniosła 41,2 stopni. Dzień wcześniej w pobliżu Wiednia temperatura wynosiła 41 stopni. Najcieplej w środę było na Słowacji, gdzie w Kamenicy nad Hronem odnotowano temperaturę wynoszącą 41,4 st. Celsjusza.

Na Węgrzech do końca piątku obowiązuje ostrzeżenie trzeciego stopnia przed upałami. W związku z tą ekstremalną pogodą i suszą w 465 miejscowościach wprowadzono ograniczenia pierwszego stopnia w zużyciu wody. Środki te mają na celu ograniczenie zużycia wody pitnej do celów innych niż niezbędne i obejmują zakaz m.in. podlewania ogrodów wodą pitną przy użyciu węża.

Około 2500 wolontariuszy i kilku posłów rządzącej Tiszy premiera Petera Magyara zaangażowało się w dystrybucję wody na terenie całego kraju. W ramach inicjatywy dostarczono 100 tys. litrów wody pitnej do 350 miejscowości. Z kolei minister obrony Romulusz Ruszin-Szendi przekazał, że węgierscy żołnierze przetransportowali już 2 mln litrów wody.

Niski poziom Dunaju, którego wody wykorzystywane są do chłodzenia instalacji węgierskiej elektrowni jądrowej w Paksu, wpłynął na ograniczenie jej mocy. Obecnie wytwarzane jest tam 230 MW energii zamiast 2000 MW. Działa także tylko jeden z czterech bloków. W elektrowni w rumuńskiej Cernavodzie również pracuje tylko jeden z dwóch reaktorów.

Również w Słowenii niski poziom i wysoka temperatury wody w rzece Sawie, która wpływa do Dunaju, doprowadziły do decyzji o zmniejszeniu do 80 proc. mocy w jedynej w kraju elektrowni atomowej Krszko.

Państwowy Instytut Meteorologiczno-Hydrologiczny Chorwacji (DHMZ) wydał w środę najwyższe ostrzeżenie przed ekstremalnymi upałami na terenie całego kraju, które będzie obowiązywać również w czwartek.

We wschodniej części Chorwacji poziom wód w Dunaju i Drawie spadł do rekordowo niskich wartości. Służby wodne ostrzegły, że w najbliższych dniach mogą wyschnąć rzeki Orljava, w pobliżu Pożegi, i Plitvica w pobliżu Varażdinu. Niski poziom wód spowodował również wstrzymanie ruchu promowego w Oborovie oraz wywołuje problemy w gospodarstwach rybnych i niektórych elementach systemu zaopatrzenia w wodę w Slawonii i Dalmacji.

Wysokie temperatury i susze dotykają również mieszkańców Niemiec. Na środę prognozowano, że w regionach środkowych i południowych kraju termometry mogą pokazać nawet 39 st. C. W wielu rzekach, w tym ważnym dla żeglugi śródlądowej Renie, poziom wody jest rekordowo niski.

Niemiecki Klub Alpejski (DAV) ostrzegł, że susza i niedobory wody dotykają również schroniska górskie w Alpach. Część obiektów ogranicza dostęp do łazienek i kranów, a do schroniska Blaueishuette wodę pitną dostarcza śmigłowiec.

Tego lata ogromne pożary dotknęły m.in. Hiszpanię i Francję, gdzie ogień strawił rekordową powierzchnię. W środę w Grecji pożar pobliżu popularnego kurortu wypoczynkowego na północny zachód od Aten wydawał się w dużej mierze opanowany. Setki strażaków pozostało w okolicy, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się ognia. Także w Albanii strażacy walczą z pożarami lasów.