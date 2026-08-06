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Maroko: Procesy 86 osób oskarżonych o wywołanie kryzysu migracyjnego

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Reduan /PAP/EPA Oczekiwanie
Młodzi migranci czekają na przyjęcie do Tymczasowego Ośrodka Zakwaterowania Imigrantów (CETI) w Ceucie w Hiszpanii

52 osoby sądzone za udział w kryzysie migracyjnym w Ceucie zostały tymczasowo osadzone w areszcie.

06.08. Rabat (PAP) - Przed marokańskim wymiarem sprawiedliwości rozpoczęły się procesy 86 osób oskarżonych o to, że 30 i 31 lipca wspierały i miały udział w masowym wdarciu się migrantów do Ceuty, hiszpańskiej eksklawy w Afryce Płn. - poinformowało w środę pozarządowe Marokańskie Stowarzyszenie Praw Człowieka (AMDH). Hiszpańska rozgłośnia RNE, która cytuje AMDH, podała, że 52 osoby sądzone za udział w kryzysie migracyjnym w Ceucie zostały tymczasowo osadzone w areszcie.

Według tego samego źródła w procesach toczących się przed sądami w Tetuanie, w północno-zachodnim Maroku, miały już zapaść pierwsze wyroki; 11 osób miało tam otrzymać wyroki od trzech do sześciu miesięcy pozbawienia wolności. Były oskarżone o przewożenie migrantów, zarówno obywateli Maroka, jak i cudzoziemców, w pobliże granicy z Ceutą, by umożliwić im nielegalne dotarcie do hiszpańskiej eksklawy.

Zarzuty stawiane pozostałym oskarżonym obejmują m.in. niesubordynację wobec poleceń władz, posiadanie broni, ataki na funkcjonariuszy publicznych, a także o niszczenie mienia publicznego i prywatnego.

Według szacunków rządu Hiszpanii podczas kryzysu migracyjnego do Ceuty wdarło się ok. 72 tys. migrantów, z których ok. 70 tys. powróciło do Maroka. Radio RNE przypomniało, że jak dotąd potwierdzono śmierć 141 osób, które próbowały wedrzeć się do Ceuty. Zdecydowana większość z nich utopiła się.

Kryzys migracyjny w Ceucie zachwiał Układem z Schengen, czyli porozumieniem z 1985 r. o swobodnym przepływie osób, który obecnie obejmuje 29 państw europejskich.

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PAP |

dodane 06.08.2026 09:08

TAGI| DYPLOMACJA, HISZPANIA, LUDNOŚĆ, MAROKO, MIGRACJA, PAP, PRAWO, PROCES, SPOŁECZEŃSTWO

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