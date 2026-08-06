Kościół katolicki obchodzi święto Przemienienia Pańskiego

"Jego twarz zajaśniała jak słońce, a szaty stały się olśniewająco białe" - czytamy w Ewangelii.
Kościół katolicki 6 sierpnia obchodzi święto Przemienienia Pańskiego, nazywane epifanią lub teofanią. Na Wschodzie uroczystość upamiętniająca biblijne wydarzenie na górze Tabor pojawiła się w VI w., a na Zachodzie wprowadził ją papież Kalikst III w 1457 r., choć lokalnie obchodzono je już w VII w.
Wydarzenie na górze, podczas którego uczniowie Piotr, Jakub i Jan widzieli Chrystusa rozmawiającego z Mojżeszem i Eliaszem, nazywane Przemienieniem Pańskim, opisali trzej ewangeliści: św. Mateusz, św. Marek i św. Łukasz.
"Jego twarz zajaśniała jak słońce, a szaty stały się olśniewająco białe" - czytamy w Ewangelii, co - jak uczy Kościół - oznaczało chwałę Jezusa. Według Biblii w czasie przemienienia uczniowie widzieli obłok, który okrył Chrystusa, Mojżesza i Eliasza, a głos z obłoku powiedział: "To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie!".
Święty Jan Chryzostom, komentując ten fragment, zwraca uwagę, że "Chrystus objawia się jako Pan życia i śmierci. Przyprowadził Mojżesza, który umarł, oraz Eliasza, który jeszcze śmierci nie zaznał".
W Starym Testamencie tylko Mojżesz i Eliasz mogli rozmawiać z Bogiem twarzą w twarz i nie umrzeć. Według nauczania Kościoła katolickiego obie postaci symbolizują koniec czasów Starego Testamentu. Oznacza to, że czasy Tory, którą reprezentuje Mojżesz, i czasy proroków, których reprezentuje Eliasz, zakończyły się i nadszedł czas Chrystusa.
Papież Benedykt XVI 20 marca 2011 r. w czasie modlitwy "Anioł Pański" powiedział, że "Przemienienie Pańskie ma przygotować uczniów i umocnić ich wiarę". Z kolei papież Paweł VI, który zmarł 6 sierpnia 1978 r., w rozważaniu na "Anioł Pański" napisał: "Przemienienie Pańskie rzuca mocne światło na nasze codzienne życie i kieruje nasze myśli ku nieśmiertelnemu przeznaczeniu, którego zapowiedź kryje się w tym wydarzeniu".
Papież Franciszek zaznaczył, że "punkt dojścia, do którego jesteśmy powołani, jest równie jasny jak twarz przemienionego Chrystusa: w Nim jest zbawienie, szczęście, światło, miłość Boga bez ograniczeń".
"Ukazując swoją chwałę, Jezus zapewnia nas, że krzyż, próby, trudności, z którymi się zmagamy, mają swoje rozwiązanie i przezwyciężenie w wydarzeniu paschalnym" - zaznaczył Franciszek 18 marca 2019 r.
Termin "Przemienienie Pańskie" nie do końca odpowiada greckiemu słowu "metemorphothe" użytemu w Ewangelii św. Marka, które oznacza "zmienić formę zewnętrzną (morphe), kształt; przejść z jednej formy zewnętrznej do drugiej".
Na Wschodzie uroczystość Przemienienia Pańskiego pojawiła się w VI w. Na Zachodzie jako święto obowiązujące dla całego Kościoła wprowadził je papież Kalikst III w 1457 r. W ten sposób chciał podziękować Bogu za zwycięstwo oręża chrześcijańskiego nad Turkami pod Belgradem 6 sierpnia 1456 r. Lokalnie święto obchodzono na Zachodzie już w VII w. W Polsce znane jest od XI w.
W Kościele prawosławnym jest ono jednym z ważniejszych świąt poświęconych Chrystusowi. Nazywane jest świętem Spasa Izbawnika (Preobrażenije Gospodnie) i obchodzone w zależności od kalendarza - według gregoriańskiego - 6 sierpnia, a według juliańskiego - 19 sierpnia.
W Polsce główne obchody tego święta odbywają się na Świętej Górze Grabarce (woj. podlaskie). Rokrocznie gromadzi się tam kilka tysięcy pielgrzymów z metropolitą Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego i członkami Świętego Synodu. Miejsce to ma takie samo znaczenie dla prawosławnych, jak dla katolików w Polsce Jasna Góra.
Święto Przemienienia Pańskiego obchodzą także Kościół Ewangelicko-Augsburski, Kościół Polskokatolicki, Kościół Katolicki Mariawitów i Kościół Anglikański.
Zdaniem św. Cyryla Jerozolimskiego (zm. 387 r.) górą Przemienienia Chrystusa była góra Tabor. Za nim powtórzył to samo św. Hieronim (zm. ok. 420 r.) i cała tradycja. Szczyt Taboru podzielony jest obecnie między franciszkanów (część południowa) i Greków prawosławnych (część północna), którzy mają Klasztor św. Eliasza.
Zakon franciszkanów przeprowadził liczne badania archeologiczne ukazujące dzieje kultu chrześcijańskiego na tej górze. Franciszkanie mają na niej klasztor i hospicjum dla pielgrzymów, a w 1924 r. zbudowali trójnawową bazylikę z dwiema kaplicami.
W 1964 r. górę Tabor odwiedził papież Paweł VI, który jako pielgrzym przemierzał Ziemię Świętą.
Przemienienie na Górze Tabor to także czwarta tajemnica światła różańca świętego.
Ta broń może być nawet skuteczniejsza. Bo skutki jej użycia mogą trwać dłużej.
Dwie osoby zostały ranne po tym, jak w powiecie buskim podczas gwałtownej burzy drzewo przewróciło się na grupę około 50 pielgrzymów zmierzających na Jasną Górę. W całym kraju strażacy interweniowali w czwartek 1240 razy w związku z burzami i silnym wiatrem; łącznie ucierpiały cztery osoby.
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