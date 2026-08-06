Leon XIV: rewolucja Ewangelii burzy mury dzielące ludzi  

Leon XIV wezwał młodych do odważnego świadectwa wiary, służby i budowania „cywilizacji miłości”. Podczas Mszy św. w Asyżu Papież zachęcał uczestników międzynarodowego spotkania „GO! Franciscan Youth Meeting 2026”, by nie bali się „iść na peryferie” i odpowiadać na współczesne wyzwania życiem według Ewangelii - relacjonuje Vatican News.

Odwaga Ewangelii

W homilii wygłoszonej w święto Przemienienia Pańskiego Ojciec Święty przypomniał, że Asyż od wieków jest miejscem, w którym życie może zostać przemienione. To tutaj – mówił – rozpoczęła się duchowa droga św. Franciszka, św. Klary i tysięcy innych młodych, którzy przyjęli Ewangelię bez „taryfy ulgowej”.

„Dziś Europa i cały świat poszukują pośród was nowych świętych. Miejcie odwagę uwierzyć słowu Ewangelii, stawajcie się w pełni ludźmi dzięki wolności Jezusa Chrystusa, obejmijcie siostrę ubóstwo!” – apelował Leon XIV.

Papież podkreślił, że tytuł spotkania „Go!” oznacza misję i posłanie na drogi, których map jeszcze nie ma, ponieważ otwierają się one przez słuchanie serca, posłuszeństwo Duchowi Świętemu i podążanie za Zmartwychwstałym. Przypomniał też, że Kościół jest wspólnotą, w której człowiek uczy się rozpoznawać głos Boga, słuchać innych i podejmować decyzje. „Oddzielając się od Niego i od innych, ulegamy zniekształceniu; natomiast przemieniamy się dzięki więziom, które podtrzymują i wzywają do życia” – mówił.

Idźmy na peryferie

Papież zachęcał, by nie zatrzymywać się na samym zachwycie i nie pozostawać jedynie widzami. Chrześcijanin jest wezwany do odczytywania znaków czasu, podejmowania decyzji i pisania „nowych kart dziejów” razem z Chrystusem.

„Go! Idźcie! A jeszcze lepiej: idźmy! Let’s go! Idźmy na peryferie, tam, gdzie niesprawiedliwość i przemoc nielicznych odbierają godność i marzenia wielu, nazbyt wielu synów i córek Boga” – wzywał młodych Leon XIV.

Ojciec Święty przestrzegł również przed kulturą potęgi, lękiem i budowaniem murów. Zaufanie Bogu – zaznaczył – prowadzi do odkrycia świata braci i sióstr, których należy cenić i którym trzeba służyć, a nie wykorzystywać ich i nad nimi panować. „Nie świat, którego trzeba bronić, lecz świat, który należy objąć” – podkreślił.

Cywilizacja miłości

Leon XIV wezwał młodych, by połączyli studia, kompetencje, pracę, przyjaźnie, miłość i modlitwę w służbie pokojowi. Zachęcił ich do oddania się „cywilizacji miłości”, której zalążki mogli dostrzec w przykładach bezinteresowności i która również dziś przemienia budowniczych pokoju, zaangażowanych w służbę życiu „w najbardziej tragicznych sceneriach śmierci”.

Na zakończenie Papież wyraził nadzieję, że powrót uczestników do domów i różnych krajów Europy będzie pełen zadumy, otwarty na przyszłość i naznaczony zaangażowaniem u boku Chrystusa – podobnie jak zejście Apostołów z góry Przemienienia. „On wam ufa, na was liczy i pozostaje z wami” – zapewnił.