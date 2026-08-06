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Zamknięte kościoły, Msze pod gołym niebem. Pozzuoli po trzęsieniu

Zamknięte kościoły, Msze pod gołym niebem. Pozzuoli po trzęsieniu  
Vatican Media Poważnie ucierpiał kościół Matki Bożej Pocieszenia.

Setki mieszkańców Pozzuoli pod Neapolem nie mogą wrócić do swoich domów po trzęsieniu ziemi o magnitudzie 4,7. Uszkodzonych zostało także wiele świątyń, dlatego liturgie odbywają się na placach i ulicach, a miejscowy Kościół i Caritas organizują pomoc dla poszkodowanych.

W Pozzuoli w rejonie Campi Flegrei pod Neapolem zamknięto około dziesięciu kościołów, a część liturgii przeniesiono na ulice i place. „Trzeba natychmiast odpowiedzieć na potrzeby tych, którzy stracili dach nad głową" – apeluje biskup Pozzuoli i Ischii Carlo Villano - informuje Vatican News.

Setki rodzin nie mogą wrócić do domów

Trzęsienie ziemi o magnitudzie 4,7 nastąpiło 31 lipca wieczorem. Po głównym wstrząsie odnotowano serię kolejnych. Uszkodzone zostały domy, zabytki i kościoły. Wielu mieszkańców ok. 75-tysięcznego Pozzuoli nocuje w samochodach lub namiotach. Obawiają się dalszych wstrząsów i osuwania się skał.

Sytuację pogarszają trwające od dłuższego czasu ruchy gruntu związane z aktywnością wulkaniczną tego regionu. Nawet mieszkańcy, których domy nie zostały uszkodzone, mówią o wyczerpaniu i poczuciu bezsilności.

Msza św. pod drzewem

Poważnie ucierpiał kościół Matki Bożej Pocieszenia. Już po trzęsieniu z 2024 r. nabożeństwa przeniesiono do pobliskiego kościoła św. Rafała Archanioła. Po ostatnim wstrząsie także w tej świątyni stwierdzono pęknięcia i inne uszkodzenia.

„To bardzo piękny kościół, prawdziwa barokowa perełka. Teraz sprawujemy liturgię na placyku przed świątynią, na świeżym powietrzu, pod drzewem" – mówi proboszcz o. José Manoel Rosa.

Poszkodowana parafia 

Szczególnie trudna sytuacja panuje w dzielnicy Gerolomini. Po trzęsieniu od pobliskiego wzgórza Olibano oderwały się duże głazy, które spadły na drogę i zniszczyły zaparkowane samochody. Z powodu kolejnych osunięć teren wokół parafii Najświętszego Serca Jezusowego został czasowo odcięty i zamknięty dla ruchu.

„Nie mogłem odprawić niedzielnej Mszy nawet na zewnątrz. Przeżyłem Eucharystię, niosąc pocieszenie moim parafianom. Ale to nie jest łatwe. Sytuacja jest dramatyczna" – relacjonuje proboszcz ks. Mario Russo.

Kościół przy mieszkańcach

Duchowni pozostają w kontakcie z poszkodowanymi. Diecezjalna Caritas rozmawia z miejscowymi władzami i jest gotowa włączyć się w pomoc. Wieczorami nadmorska promenada zamienia się w miejsce noclegu dla rodzin, które boją się wracać do swoich mieszkań.

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VATICANNEWS.VA |

dodane 06.08.2026 18:36

TAGI| NEAPOL, POMOC, TRZĘSIENIE ZIEMI, WŁOCHY

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