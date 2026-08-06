Od Hiroszimy do współczesnych wojen. Biskupi Japonii apelują o pokój  

W rocznicę atomowego ataku na Hiroszimę japońscy katolicy rozpoczynają dziesięć dni modlitwy o pokój. Kard. Isao Tarcisio Kikuchi przypomina, że dramatyczna lekcja 1945 roku pozostaje aktualna także dziś, gdy na świecie mnożą się konflikty, a Japonia zwiększa swój potencjał militarny.
Jak informuje Vatican News, w rocznicę bombardowań Hiroszimy i Nagasaki Konferencja Episkopatu Japonii zachęca do refleksji nad aktualnością słów „Nigdy więcej" – powszechnego wołania, które wybrzmiało po zakończeniu II wojny światowej w 1945 roku. W okolicznościowym przesłaniu kardynał Isao Tarcisio Kikuchi wzywa do pamięci o licznych ofiarach oraz katastrofie środowiskowej spowodowanej użyciem broni atomowej. „Także dziś modlimy się o urzeczywistnienie pokoju" – podkreśla.
Jak co roku, od 6 sierpnia, rocznicy wybuchu bomby atomowej nad Hiroszimą, do 15 sierpnia, czyli dnia kapitulacji Japonii, trwa inicjatywa „Dziesięciu dni modlitwy o pokój". Zainicjowana w 1981 r., gromadzi chrześcijan z całego kraju, których jednoczy pamięć o ofiarach bombardowań atomowych.
Zdaniem Konferencji Episkopatu Japonii (CBCJ) podejmowana w tych dniach refleksja nie może jednak ograniczać się tylko do przeszłości. „Wojny i konflikty rozprzestrzeniają się dziś na całym świecie – zauważa w swoim przesłaniu z okazji tej rocznicy przewodniczący japońskiego episkopatu, kard. Isao Tarcisio Kikuchi. – Każdy człowiek, który zostaje zraniony lub ginie gwałtowną śmiercią, jest przecież osobą stworzoną na obraz Boga. Najgorsze jest to, że taka przemoc bywa usprawiedliwiana jako «nieunikniona», przy jednoczesnym lekceważeniu międzynarodowego prawa humanitarnego".
„Musimy wyciągnąć wnioski z doświadczeń sprzed 80 lat" – dodaje kard. Kikuchi, apelując o czujność i budowanie kultury pokoju, opartej na poszanowaniu godności człowieka. Japońscy biskupi zachęcają, by doświadczenie przeszłości stało się impulsem do odpowiedzialnego myślenia o przyszłości i do zdecydowanego zaangażowania na rzecz pokoju – dla obecnych i przyszłych pokoleń.
Pacyfizm w Japonii – wartości, których trzeba strzec
W swoim przesłaniu metropolita Tokio odnosi się również do obecnej sytuacji w Japonii. W kontekście zmian dotyczących interpretacji konstytucji w zakresie prawa do zbiorowej samoobrony, a także decyzji rządu o rozmieszczeniu pocisków dalekiego zasięgu, zwiększeniu wydatków na obronność oraz dopuszczeniu – pod określonymi warunkami – eksportu uzbrojenia o śmiercionośnym charakterze, kardynał podkreśla konieczność ochrony wartości pokojowych, na których opiera się japońska doktryna „wyłącznie obronnego charakteru" polityki bezpieczeństwa.
„Pacyfizm zapisany w japońskiej konstytucji – pisze hierarcha – który oznacza wyrzeczenie się wojny jako środka do rozwiązywania sporów, jest ważną lekcją wyniesioną z tragedii wojny. Powinniśmy zastanowić się, czy stopniowe osłabianie tego ducha oraz rozbudowa potencjału militarnego bez odpowiedniej debaty narodowej rzeczywiście prowadzą do trwałego pokoju".
Solidarność i nadzieja – wspólnie budować pokój
Na zakończenie swojego przesłania przewodniczący Konferencji Episkopatu Japonii przypomina o niezbywalnej wartości każdego ludzkiego życia. „Każde życie jest cennym darem Boga, który obdarza każdego człowieka godnością. Ochrona tej godności jest punktem wyjścia do budowania pokoju" – podkreśla.
Budowanie pokoju – podkreśla kardynał – wymaga wspólnej woli i wspólnego działania. „Budujmy razem pokój! Módlmy się i działajmy na rzecz pokoju. Przekazujmy z pokolenia na pokolenie pamięć o bezcennej wartości ludzkiego życia. Wybierajmy słowa miłości zamiast słów władzy i twórzmy cywilizację miłości".
Słowa te wybrzmiewają szczególnie mocno w dniu pamięci o ofiarach Hiroszimy i Nagasaki, przypominając o potrzebie solidarności i współczucia wobec wszystkich, którzy również dzisiaj cierpią z powodu niszczycielskich skutków wojen.
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