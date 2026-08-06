info.wiara.pl » Informacje » Z Kościoła » Od Hiroszimy do współczesnych wojen. Biskupi Japonii apelują o pokój
rss newsletter facebook twitter

Od Hiroszimy do współczesnych wojen. Biskupi Japonii apelują o pokój

Od Hiroszimy do współczesnych wojen. Biskupi Japonii apelują o pokój  
unsplash Park Pokoju w Hiroszimie.

W rocznicę atomowego ataku na Hiroszimę japońscy katolicy rozpoczynają dziesięć dni modlitwy o pokój. Kard. Isao Tarcisio Kikuchi przypomina, że dramatyczna lekcja 1945 roku pozostaje aktualna także dziś, gdy na świecie mnożą się konflikty, a Japonia zwiększa swój potencjał militarny.

Jak informuje Vatican News, w rocznicę bombardowań Hiroszimy i Nagasaki Konferencja Episkopatu Japonii zachęca do refleksji nad aktualnością słów „Nigdy więcej" – powszechnego wołania, które wybrzmiało po zakończeniu II wojny światowej w 1945 roku. W okolicznościowym przesłaniu kardynał Isao Tarcisio Kikuchi wzywa do pamięci o licznych ofiarach oraz katastrofie środowiskowej spowodowanej użyciem broni atomowej. „Także dziś modlimy się o urzeczywistnienie pokoju" – podkreśla.

Jak co roku, od 6 sierpnia, rocznicy wybuchu bomby atomowej nad Hiroszimą, do 15 sierpnia, czyli dnia kapitulacji Japonii, trwa inicjatywa „Dziesięciu dni modlitwy o pokój". Zainicjowana w 1981 r., gromadzi chrześcijan z całego kraju, których jednoczy pamięć o ofiarach bombardowań atomowych.

Zdaniem Konferencji Episkopatu Japonii (CBCJ) podejmowana w tych dniach refleksja nie może jednak ograniczać się tylko do przeszłości. „Wojny i konflikty rozprzestrzeniają się dziś na całym świecie – zauważa w swoim przesłaniu z okazji tej rocznicy przewodniczący japońskiego episkopatu, kard. Isao Tarcisio Kikuchi. – Każdy człowiek, który zostaje zraniony lub ginie gwałtowną śmiercią, jest przecież osobą stworzoną na obraz Boga. Najgorsze jest to, że taka przemoc bywa usprawiedliwiana jako «nieunikniona», przy jednoczesnym lekceważeniu międzynarodowego prawa humanitarnego".

„Musimy wyciągnąć wnioski z doświadczeń sprzed 80 lat" – dodaje kard. Kikuchi, apelując o czujność i budowanie kultury pokoju, opartej na poszanowaniu godności człowieka. Japońscy biskupi zachęcają, by doświadczenie przeszłości stało się impulsem do odpowiedzialnego myślenia o przyszłości i do zdecydowanego zaangażowania na rzecz pokoju – dla obecnych i przyszłych pokoleń.

Pacyfizm w Japonii – wartości, których trzeba strzec

W swoim przesłaniu metropolita Tokio odnosi się również do obecnej sytuacji w Japonii. W kontekście zmian dotyczących interpretacji konstytucji w zakresie prawa do zbiorowej samoobrony, a także decyzji rządu o rozmieszczeniu pocisków dalekiego zasięgu, zwiększeniu wydatków na obronność oraz dopuszczeniu – pod określonymi warunkami – eksportu uzbrojenia o śmiercionośnym charakterze, kardynał podkreśla konieczność ochrony wartości pokojowych, na których opiera się japońska doktryna „wyłącznie obronnego charakteru" polityki bezpieczeństwa.

„Pacyfizm zapisany w japońskiej konstytucji – pisze hierarcha – który oznacza wyrzeczenie się wojny jako środka do rozwiązywania sporów, jest ważną lekcją wyniesioną z tragedii wojny. Powinniśmy zastanowić się, czy stopniowe osłabianie tego ducha oraz rozbudowa potencjału militarnego bez odpowiedniej debaty narodowej rzeczywiście prowadzą do trwałego pokoju".

Solidarność i nadzieja – wspólnie budować pokój

Na zakończenie swojego przesłania przewodniczący Konferencji Episkopatu Japonii przypomina o niezbywalnej wartości każdego ludzkiego życia. „Każde życie jest cennym darem Boga, który obdarza każdego człowieka godnością. Ochrona tej godności jest punktem wyjścia do budowania pokoju" – podkreśla.

Budowanie pokoju – podkreśla kardynał – wymaga wspólnej woli i wspólnego działania. „Budujmy razem pokój! Módlmy się i działajmy na rzecz pokoju. Przekazujmy z pokolenia na pokolenie pamięć o bezcennej wartości ludzkiego życia. Wybierajmy słowa miłości zamiast słów władzy i twórzmy cywilizację miłości".

Słowa te wybrzmiewają szczególnie mocno w dniu pamięci o ofiarach Hiroszimy i Nagasaki, przypominając o potrzebie solidarności i współczucia wobec wszystkich, którzy również dzisiaj cierpią z powodu niszczycielskich skutków wojen.

«« | « | 1 | » | »»

VATICANNEWS.VA |

dodane 06.08.2026 18:45

TAGI| HIROSZIMA, NAGASAKI, PARK POKOJU, ROCZNICA

PRZECZYTAJ TAKŻE
Polacy wystawili ocenę Nawrockiemu. Ponad połowa daje 4 lub więcej | Rok prezydentury Nawrockiego. „Chcę zmienić jej model” | 40 lat temu Piasecki, Wróż i Słowak Bożik zdobyli K2 drogą "Magic Line" | Auschwitz: hołd dla 4,3 tys. Romów zgładzonych jednej nocy | 100 lat temu zmarł Jan Kasprowicz

aktualna ocena |   |
głosujących |   | Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Tydzień z Wiara.pl

Przeczytaj jeszcze

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

Człowiek zamiast bomby

Andrzej Macura

Człowiek zamiast bomby

Ta broń może być nawet skuteczniejsza. Bo skutki jej użycia mogą trwać dłużej.

Rozmaici

Katarzyna Solecka

Rozmaici

Ach, te wakacyjne kościoły! Ten sam od zawsze zapach modlitw i kurzu...

O zwierzątkach

Piotr Drzyzga

O zwierzątkach

Temat rzeka? Na wieki wieków? Dej Boże! Choć jak dalej pójdzie z tym wymieraniem gatunków…

Autoreklama

Autoreklama

Najnowsze

Burza uderzyła w pielgrzymów idących na Jasną Górę. Są ranni

Burza uderzyła w pielgrzymów idących na Jasną Górę. Są ranni

Dwie osoby zostały ranne po tym, jak w powiecie buskim podczas gwałtownej burzy drzewo przewróciło się na grupę około 50 pielgrzymów zmierzających na Jasną Górę. W całym kraju strażacy interweniowali w czwartek 1240 razy w związku z burzami i silnym wiatrem; łącznie ucierpiały cztery osoby.

Mladifest dobiegł końca. Młodzi mają zabrać Medziugorie w świat

Mladifest dobiegł końca. Młodzi mają zabrać Medziugorie w świat

Młodzi z 73 krajów zakończyli w Medziugoriu 37. Mladifest, przeżywany pod hasłem „Ad fontem! Do źródła!”. Na zakończenie bp Petar Palić przypomniał, że duchowe doświadczenie festiwalu nie może pozostać jedynie wspomnieniem, a jego uczestnicy mają wrócić do swoich rodzin i wspólnot jako budowniczowie pokoju i świadkowie Chrystusa.

Kongo w potrzasku wojny i eboli. Kościół rusza z pomocą

Kongo w potrzasku wojny i eboli. Kościół rusza z pomocą

Konflikt zbrojny wypędza dziesiątki tysięcy mieszkańców Demokratycznej Republiki Konga z domów, a kraj zmaga się jednocześnie z gwałtownie rozprzestrzeniającą się epidemią eboli. W dramatycznej sytuacji Kościół i Caritas dostarczają pomoc oraz angażują się w działania mające ograniczyć liczbę zakażeń.

Trump: Są postępy w rozmowach o zakończeniu wojny w Ukrainie

Trump: Są postępy w rozmowach o zakończeniu wojny w Ukrainie

Donald Trump poinformował o postępach w rozmowach zmierzających do zakończenia wojny Rosji z Ukrainą, nie ujawniając jednak żadnych szczegółów negocjacji. Pytany o kolejne apele Kijowa o pociski do systemów Patriot, zwrócił uwagę na potrzeby amerykańskiej armii i zapewnił, że USA uzupełniają zużywane zapasy uzbrojenia.

Wenezuela siada do rozmów o wolnych wyborach. Opozycja stawia warunki

Wenezuela siada do rozmów o wolnych wyborach. Opozycja stawia warunki

W Caracas rozpoczęły się negocjacje władz Delcy Rodriguez z demokratyczną opozycją, zainicjowane przez Stany Zjednoczone. Opozycjoniści chcą jeszcze w tym roku stworzyć warunki do przeprowadzenia demokratycznych wyborów prezydenckich, domagając się m.in. zmian w komisji wyborczej i Sądzie Najwyższym.

Polacy wystawili ocenę Nawrockiemu. Ponad połowa daje 4 lub więcej

Polacy wystawili ocenę Nawrockiemu. Ponad połowa daje 4 lub więcej

52,6 proc. badanych pozytywnie ocenia pierwszy rok prezydentury Karola Nawrockiego, wystawiając mu szkolną „czwórkę”, „piątkę” lub „szóstkę” – wynika z sondażu SW Research dla rp.pl. Najwyższe noty prezydent stosunkowo często otrzymuje od najmłodszych respondentów.

Rok prezydentury Nawrockiego. „Chcę zmienić jej model”

Rok prezydentury Nawrockiego. „Chcę zmienić jej model”

Karol Nawrocki w pierwszą rocznicę zaprzysiężenia zapowiedział, że chce zmienić sposób sprawowania urzędu głowy państwa i aktywnie korzystać z inicjatywy ustawodawczej.

Od Hiroszimy do współczesnych wojen. Biskupi Japonii apelują o pokój

Od Hiroszimy do współczesnych wojen. Biskupi Japonii apelują o pokój

W rocznicę atomowego ataku na Hiroszimę japońscy katolicy rozpoczynają dziesięć dni modlitwy o pokój. Kard. Isao Tarcisio Kikuchi przypomina, że dramatyczna lekcja 1945 roku pozostaje aktualna także dziś, gdy na świecie mnożą się konflikty, a Japonia zwiększa swój potencjał militarny.

Zamknięte kościoły, Msze pod gołym niebem. Pozzuoli po trzęsieniu

Zamknięte kościoły, Msze pod gołym niebem. Pozzuoli po trzęsieniu

Setki mieszkańców Pozzuoli pod Neapolem nie mogą wrócić do swoich domów po trzęsieniu ziemi o magnitudzie 4,7. Uszkodzonych zostało także wiele świątyń, dlatego liturgie odbywają się na placach i ulicach, a miejscowy Kościół i Caritas organizują pomoc dla poszkodowanych.

Leon XIV: rewolucja Ewangelii burzy mury dzielące ludzi

Leon XIV: rewolucja Ewangelii burzy mury dzielące ludzi

Leon XIV wezwał młodych do odważnego świadectwa wiary, służby i budowania „cywilizacji miłości”. Podczas Mszy św. w Asyżu Papież zachęcał uczestników międzynarodowego spotkania „GO! Franciscan Youth Meeting 2026”, by nie bali się „iść na peryferie” i odpowiadać na współczesne wyzwania życiem według Ewangelii - relacjonuje Vatican News.

Leon XIV do młodych w Asyżu: odwaga wyboru na całe życie jest rewolucyjna

Leon XIV do młodych w Asyżu: odwaga wyboru na całe życie jest rewolucyjna

Papież Leon XIV wezwał młodych w Asyżu do „pójścia pod prąd”, budowania pokoju i odwagi trwałych wyborów. Przypomniał, że ewangeliczny radykalizm św. Franciszka prowadzi nie do podziałów, lecz do służby i otwartości na drugiego człowieka.

Na Kubie coraz częściej brakuję prądu

CIA powołała tajny zespół do spraw Kuby?

W stronę wyspy skierowano m.in. dodatkowe satelity szpiegowskie.

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 07.08.2026
« » Sierpień 2026
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
21°C Piątek
rano
22°C Piątek
dzień
24°C Piątek
wieczór
22°C Sobota
noc
wiecej »
 