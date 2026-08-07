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Polacy wystawili ocenę Nawrockiemu. Ponad połowa daje 4 lub więcej

Polacy wystawili ocenę Nawrockiemu. Ponad połowa daje 4 lub więcej  
PAP/Paweł Supernak Prezydent Karol Nawrocki.

52,6 proc. badanych pozytywnie ocenia pierwszy rok prezydentury Karola Nawrockiego, wystawiając mu szkolną „czwórkę”, „piątkę” lub „szóstkę” – wynika z sondażu SW Research dla rp.pl. Najwyższe noty prezydent stosunkowo często otrzymuje od najmłodszych respondentów.

W najnowszym sondażu SW Research dla rp.pl ponad połowa badanych (52,6 proc.) wystawiła prezydentowi Karolowi Nawrockiemu ocenę pozytywną - co najmniej „czwórkę” - za pierwszy rok prezydentury.

W piątkowym wydaniu „Rz” przytacza wyniki sondażu, w którym zapytano badanych jaką ocenę wystawiliby Karolowi Nawrockiemu za pierwszy rok prezydentury.

14,8 proc. badanych oceniło go celująco (szkolna „szóstka”), a 19,6 proc. bardzo dobrze („piątka”). Na ocenę „dobrą” prezydent zasłużył zdaniem 18,2 proc. ankietowanych, a na „dostateczną” 9 proc. badanych. Dwójkę (ocena „mierna”) wystawiłoby mu 11,5 proc. ankietowanych, a 21,1 proc. dałoby Nawrockiemu ocenę niedostateczną, czyli „jedynkę”. Tylko 5,9 proc. pytanych nie miało zdania w tej kwestii.

Częściej niż ogół badanych niedostatecznie rok prezydentury oceniają najstarsi respondenci (31 proc.). Najniższą możliwą notę wystawiłaby Karolowi Nawrockiemu co czwarta osoba z wykształceniem wyższym i nieco więcej badanych o dochodach przekraczających 7000 zł netto (27 proc.). Ze względu na miejsce zamieszkania taka opinia jest najpopularniejsza wśród osób z miast liczących od 100 tys. do 199 tys. mieszkańców (29 proc.) – skomentował dla „Rz” wyniki badania wiceprezes agencji badawczej SW Research Piotr Zimolzak.

„Bardzo dobrą” lub „celującą” ocenę wystawia Nawrockiemu 44 proc. badanych w wieku 18–24 lata i 39,9 proc. respondentów w wieku 25–34 lata - pisze gazeta.

Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 4-5 sierpnia 2026 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia.

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PAP |

dodane 07.08.2026 07:26

TAGI| DR KAROL NAWROCKI, OCENA, PREZYDENT, ROCZNICA, SONDAŻ

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