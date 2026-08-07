Kongo w potrzasku wojny i eboli. Kościół rusza z pomocą  

Konflikt zbrojny wypędza dziesiątki tysięcy mieszkańców Demokratycznej Republiki Konga z domów, a kraj zmaga się jednocześnie z gwałtownie rozprzestrzeniającą się epidemią eboli. W dramatycznej sytuacji Kościół i Caritas dostarczają pomoc oraz angażują się w działania mające ograniczyć liczbę zakażeń.
Sytuacja humanitarna w Demokratycznej Republice Konga stale się pogarsza. Według Organizacji Narodów Zjednoczonych od połowy lipca blisko 50 tys. mieszkańców zostało zmuszonych do opuszczenia swoich domów z powodu konfliktu zbrojnego. Towarzyszy mu najpoważniejszy w historii wybuch epidemii eboli - informuje Vatican News.
Jak szacuje Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), do tej pory potwierdzono 3605 przypadków zarażenia ebolą. Odnotowano 1587 zgonów. Porażający wskaźnik śmiertelności wynosi 44%. Epidemia, która rozpoczęła się w maju w prowincji Ituri, rozprzestrzeniła się na cztery inne prowincje i nadal rozprzestrzenia się w wyjątkowo szybkim tempie.
Jednym z najpoważniejszych skutków epidemii jest sytuacja kobiet w ciąży. Z obawy przed zakażeniem lub izolacją wiele z nich zrezygnowało z badań prenatalnych i unika szpitali nawet w momencie porodu. Według Funduszu Ludnościowego Narodów Zjednoczonych (UNFPA) śmiertelność matek w Ituri wzrosła prawie dwukrotnie od początku epidemii, ze średnio 3,1 do 5,8 zgonów tygodniowo. Naturalnie wzrosła liczba porodów poza placówkami medycznymi. Poza tym system opieki zdrowotnej nie posiada odpowiednich środków na walkę z epidemią. Personel często strajkuje, a szpitale i medycy często padają ofiarą ataków obu stron zbrojnego konfliktu.
W obliczu epidemii eboli Kościół katolicki i jego organizacje, głównie Caritas, starają się przyjść z pomocą. Poza dostarczaniem do parafii środków pierwszej potrzeby angażują się w edukację sanitarną. Apelują o unikanie ryzykownych zgromadzeń i tradycyjnych pogrzebów (dotykanie ciał zmarłych jest jedną z przyczyn zakażeń). Lokalne kościoły wprowadzają rygorystyczne zasady bezpieczeństwa podczas nabożeństw, współpracując z misjonarzami i służbami medycznymi.
Tymczasem liczba potwierdzonych przypadków eboli w Demokratycznej Republice Konga po raz pierwszy w trakcie obecnej epidemii przekroczyła 4000, a liczba zgonów wynosi obecnie 1850 - podał w piątek agencja Reutera, przywołując najnowsze dane tamtejszych władz.
Według danych kongijskiego instytutu zdrowia publicznego liczba potwierdzonych przypadków to obecnie 4053, co oznacza znaczący wzrost w porównaniu ze stanem sprzed tygodnia, gdy wynosiła ona 3532. Przed tygodniem rządowe statystyki mówiły o 1556 zgonach.
Obecna epidemia eboli jest uważana za drugą największą w historii, ale określona została jako najszybciej rozprzestrzeniająca się. Eksperci uważają, że zakażenia zaczęły się rozprzestrzeniać już na kilka miesięcy przed ogłoszeniem epidemii 15 maja i że rzeczywista liczba przypadków może być znacznie wyższa, niż podają oficjalne dane.
Zgodnie z danymi Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) większa była tylko epidemia eboli w Afryce Zachodniej w latach 2014–2016: odnotowano wówczas ponad 28 tys. zakażeń i ponad 11 tys. zgonów w Gwinei, Liberii i Sierra Leone.
źródło: Vatican News /PAP /kb
aktualna ocena | |
głosujących | | Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |
Ta broń może być nawet skuteczniejsza. Bo skutki jej użycia mogą trwać dłużej.
Dwie osoby zostały ranne po tym, jak w powiecie buskim podczas gwałtownej burzy drzewo przewróciło się na grupę około 50 pielgrzymów zmierzających na Jasną Górę. W całym kraju strażacy interweniowali w czwartek 1240 razy w związku z burzami i silnym wiatrem; łącznie ucierpiały cztery osoby.
Młodzi z 73 krajów zakończyli w Medziugoriu 37. Mladifest, przeżywany pod hasłem „Ad fontem! Do źródła!”. Na zakończenie bp Petar Palić przypomniał, że duchowe doświadczenie festiwalu nie może pozostać jedynie wspomnieniem, a jego uczestnicy mają wrócić do swoich rodzin i wspólnot jako budowniczowie pokoju i świadkowie Chrystusa.
Konflikt zbrojny wypędza dziesiątki tysięcy mieszkańców Demokratycznej Republiki Konga z domów, a kraj zmaga się jednocześnie z gwałtownie rozprzestrzeniającą się epidemią eboli. W dramatycznej sytuacji Kościół i Caritas dostarczają pomoc oraz angażują się w działania mające ograniczyć liczbę zakażeń.
Donald Trump poinformował o postępach w rozmowach zmierzających do zakończenia wojny Rosji z Ukrainą, nie ujawniając jednak żadnych szczegółów negocjacji. Pytany o kolejne apele Kijowa o pociski do systemów Patriot, zwrócił uwagę na potrzeby amerykańskiej armii i zapewnił, że USA uzupełniają zużywane zapasy uzbrojenia.
W Caracas rozpoczęły się negocjacje władz Delcy Rodriguez z demokratyczną opozycją, zainicjowane przez Stany Zjednoczone. Opozycjoniści chcą jeszcze w tym roku stworzyć warunki do przeprowadzenia demokratycznych wyborów prezydenckich, domagając się m.in. zmian w komisji wyborczej i Sądzie Najwyższym.
52,6 proc. badanych pozytywnie ocenia pierwszy rok prezydentury Karola Nawrockiego, wystawiając mu szkolną „czwórkę”, „piątkę” lub „szóstkę” – wynika z sondażu SW Research dla rp.pl. Najwyższe noty prezydent stosunkowo często otrzymuje od najmłodszych respondentów.
Karol Nawrocki w pierwszą rocznicę zaprzysiężenia zapowiedział, że chce zmienić sposób sprawowania urzędu głowy państwa i aktywnie korzystać z inicjatywy ustawodawczej.
W rocznicę atomowego ataku na Hiroszimę japońscy katolicy rozpoczynają dziesięć dni modlitwy o pokój. Kard. Isao Tarcisio Kikuchi przypomina, że dramatyczna lekcja 1945 roku pozostaje aktualna także dziś, gdy na świecie mnożą się konflikty, a Japonia zwiększa swój potencjał militarny.
Setki mieszkańców Pozzuoli pod Neapolem nie mogą wrócić do swoich domów po trzęsieniu ziemi o magnitudzie 4,7. Uszkodzonych zostało także wiele świątyń, dlatego liturgie odbywają się na placach i ulicach, a miejscowy Kościół i Caritas organizują pomoc dla poszkodowanych.
Leon XIV wezwał młodych do odważnego świadectwa wiary, służby i budowania „cywilizacji miłości”. Podczas Mszy św. w Asyżu Papież zachęcał uczestników międzynarodowego spotkania „GO! Franciscan Youth Meeting 2026”, by nie bali się „iść na peryferie” i odpowiadać na współczesne wyzwania życiem według Ewangelii - relacjonuje Vatican News.
Papież Leon XIV wezwał młodych w Asyżu do „pójścia pod prąd”, budowania pokoju i odwagi trwałych wyborów. Przypomniał, że ewangeliczny radykalizm św. Franciszka prowadzi nie do podziałów, lecz do służby i otwartości na drugiego człowieka.