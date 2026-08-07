Mladifest dobiegł końca. Młodzi mają zabrać Medziugorie w świat  

Młodzi z 73 krajów zakończyli w Medziugoriu 37. Mladifest, przeżywany pod hasłem „Ad fontem! Do źródła!”. Na zakończenie bp Petar Palić przypomniał, że duchowe doświadczenie festiwalu nie może pozostać jedynie wspomnieniem, a jego uczestnicy mają wrócić do swoich rodzin i wspólnot jako budowniczowie pokoju i świadkowie Chrystusa.

Mladifest trwał on od 1 sierpnia. Młodzież z 73 krajów świata uczestniczyła w Mszach świętych, modlitwach, adoracji eucharystycznej, słuchała katechez i świadectw.

Zanim – jak zachęcił biskup diecezji Mostar-Duvno Petar Palić – młodzi „wyruszyli w świat, do swoich krajów, do swoich rodzin i wspólnot parafialnych, aby zanieść im to, co tutaj otrzymali”, wielu z nich udało się na wzgórze Križevac, aby Mszą świętą o godzinie piątej rano zakończyć Mladifest.

„Dziś obchodzimy święto Przemienienia Pańskiego. To wydarzenie, kiedy Jezus wziął ze sobą Piotra, Jakuba i Jana i przemienił się wobec nich. My również weszliśmy na górę. Na tej górze wielu doświadczyło swojego przemienienia. Jezus tutaj odmienił ich życie. Uwierzyli Jezusowi. Otworzyli przed Nim swoje serca, a On przemienił ich w nowych ludzi. I nas dziś zaprasza, abyśmy otworzyli przed Nim nasze serca. Aby uczynił nas nowymi ludźmi. Abyśmy byli prawdziwymi chrześcijanami – tymi, którzy zawsze szukają Jezusa i chcą z Nim żyć” – powiedział w homilii o. Zvonimir Pavičić, proboszcz Medziugoria, który przewodniczył Mszy świętej.

„W Medziugoriu przez ostatnie dni cieszyliśmy się bliskością Jezusa – w modlitwie, w śpiewie, w Eucharystii, w adoracji. Zabierzmy to ze sobą. Niech wszystko, co tutaj otrzymaliśmy, pozostanie z nami i w nas. Abyśmy także my mogli przemieniać ten świat. Abyśmy wszystkich ludzi przyprowadzili do Jezusa” – wezwał franciszkanin, zachęcając młodych, by nie zapomnieli tych dni.

„Nie zapomnijcie tych dni. Nie zapomnijcie o tych chwilach. Jak pięknie było nam z Panem i ze wszystkimi, którzy byli na Mladifeście. Zawsze pięknie jest być blisko Boga, bo On zawsze czyni nas lepszymi ludźmi. Przemienia nas w lepszych ludzi. Prośmy Go, aby zawsze trzymał nas blisko siebie. A niech Jego i nasza Matka – Królowa Pokoju – zawsze towarzyszy nam swoim wstawiennictwem i pomaga nam trwać u stóp Jezusa, słuchać Jego słów i wybierać lepszą cząstkę, która nie będzie nam odebrana” – powiedział o. Pavičić.

W środę, 5 sierpnia, podczas ostatniego wieczoru 37. Międzynarodowego Festiwalu Modlitewnego Młodych, uroczystej Mszy świętej przewodniczył bp Petar Palić, w koncelebrze z abp. Aldo Cavallim, wizytatorem apostolskim o charakterze specjalnym dla parafii Medziugorie, kilkoma biskupami oraz 689 kapłanami. Przed Mszą młodzi przynieśli płótno, na którym uczestnicy Mladifestu zapisywali swoje modlitwy, intencje i podziękowania.

„W tych dniach wspólnie się modliliśmy, słuchaliśmy Słowa Bożego i szukaliśmy Pana. Na zakończenie tych spotkań Kościół ponownie stawia przed naszymi oczami Pismo Święte. Nie jest ono podsumowaniem tych dni, lecz kluczem do ich zrozumienia. Dlatego zapraszam was, abyśmy i dziś otworzyli nasze serca na słowo Boże” – powiedział bp Palić na początku homilii, po czym dodał, że prorok Jeremiasz głosi dziś słowo, które przez wieki niosło lud Boży: „Ukochałem cię odwieczną miłością”. Z tym słowem w sercu słuchamy także dzisiejszej Ewangelii, która opisuje spotkanie Jezusa z kobietą kananejską, przychodzącą do Niego z wiarą i proszącą o pomoc.

„Jezus nie zatrzymał się na jej słowach, lecz spojrzał w jej serce. Rozpoznał wiarę, która nie zachwiała się ani w milczeniu, ani w próbie, ani wobec tego, czego nie rozumiała od razu. Dlatego ta kobieta pozostaje trwałym świadkiem, że Pan nigdy nie pozostawia bez odpowiedzi człowieka, który przychodzi do Niego z ufnością” – powiedział bp Palić, dodając, że „tu spotykają się dzisiejsze Słowo Boże i hasło tegorocznego Mladifestu: «Ad fontem! Do źródła»”.

„Kobieta kananejska nie wiedziała, jak zakończy się spotkanie z Jezusem, ale wiedziała, komu może powierzyć swój ból. Właśnie tym jest wiara. Nie usuwa wszystkich pytań, ale daje człowiekowi oparcie, by przez nie przejść” – wyjaśnił hierarcha, dodając, że „często myślimy, iż to my zaczęliśmy szukać Boga, a z czasem odkrywamy, że On już był w drodze ku nam”.

„Wielu z was przybyło w tych dniach do Medziugoria ze swoimi intencjami. Ktoś przybył podziękować, ktoś szuka pokoju, ktoś przynosi pytania, na które nie ma jeszcze odpowiedzi. Ważne jest, aby droga nie zatrzymała się na pięknym doświadczeniu tych dni. Hasło «Ad fontem» wzywa nas, by iść dalej i szukać źródła, z którego życie nieustannie wypływa. To Źródło ma oblicze. To Jezus Chrystus. Dlatego Kościół zawsze gromadzi nas wokół stołu eucharystycznego. W Eucharystii Jezus Chrystus daje nam samego siebie i pozostaje pośród nas. Stąd Kościół [czerpie] życie i zawsze zaczyna na nowo” – wskazał bp Palić, dodając, że na tej drodze towarzyszy nam również Najświętsza Maryja Panna, która wskazuje na swego Syna i mówi: „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie”.

„Jej misja jest zawsze ta sama: prowadzić człowieka do Chrystusa, jedynego Źródła życia. Głęboko rozumiał to także św. Franciszek z Asyżu. Ze spotkania z Chrystusem w Eucharystii czerpał siłę do życia i swojego powołania. Nie szukał nadzwyczajnych znaków – wystarczała mu obecność Chrystusa w Eucharystii. W tych dniach także tutaj doświadczyliśmy, jak ludzka słabość może pozostawić bolesne ślady. Jeszcze mocniej jednak przeżyliśmy, że nic nie może pokonać obecności Chrystusa pośród swojego ludu. Wokół tego samego ołtarza Kościół ponownie się zgromadził i kontynuował sprawowanie Eucharystii. To jest odpowiedź wiary. Chrystus jest naszym Źródłem, a Jego łaska nie przestaje płynąć” – powiedział bp Palić.

Nawiązał również do Dnia Zwycięstwa i Dnia Dziękczynienia za Ojczyznę. „Podczas gdy w Chorwacji dziś dziękuje się Bogu za dar wolności i z szacunkiem wspomina chorwackich obrońców, nie możemy zapominać o wielu ludziach z Bośni i Hercegowiny, którzy w trudnych latach wojny bronili Chorwacji, ani o tych z Chorwacji, którzy bronili domów i życia ludzi w Bośni i Hercegowinie. Ich ofiara nie wzywa nas do życia wspomnieniami wojny, lecz do budowania pokoju z jeszcze większą odpowiedzialnością. Drodzy młodzi, wielu z was pochodzi z miejsc naznaczonych ranami wojny lub żyjących w cieniu konfliktów. Dlatego nie pozwólcie, aby nienawiść znalazła miejsce w waszym sercu. Papież Leon XIV często przypomina, że pokój nie rodzi się sam z siebie. Zaczyna się w sercu człowieka, który pozwala Chrystusowi się przemieniać. Bądźcie budowniczymi pokoju. Świat dziś potrzebuje właśnie takich uczniów Chrystusa” – powiedział bp Palić, zachęcając, aby hasło „Ad fontem” nie pozostało jedynie tematem tegorocznego spotkania, lecz stało się drogą powrotu do Chrystusa, bo tylko z Niego wypływa życie, które nie przemija. Na zakończenie dodał: „I niech pewnego dnia Pan powie także o nas słowa, które powiedział kobiecie kananejskiej: «Wielka jest twoja wiara»”.

Po Mszy odbyła się adoracja Najświętszego Sakramentu, następnie przesłanie i pożegnanie. Przedstawiciele wszystkich krajów uczestniczących w Mladifeście otrzymali przed ołtarzem dar – różaniec, który wręczyli im bp Palić i abp Cavalli. „Drodzy młodzi, przyjmijcie różaniec, czyli rękę Maryi, którą wam podaje, abyście szli przez życie z Jezusem i Maryją i uczyli się od nich! Bądźcie ewangelizatorami w swojej rodzinie, w swoim mieście, w swoim kraju” – powiedział o. Pavičić, a bp Palić zachęcił, aby wrócili do swoich krajów, rodzin i wspólnot parafialnych, dzieląc się tym, co tutaj otrzymali.

Kolejny, 38. Mladifest odbędzie się w Medziugoriu od 27 do 31 lipca 2027 roku pod hasłem: „A sercami waszymi niech rządzi pokój Chrystusowy” (Kol 3,15).