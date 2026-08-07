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Burza uderzyła w pielgrzymów idących na Jasną Górę. Są ranni

Burza uderzyła w pielgrzymów idących na Jasną Górę. Są ranni  
unsplash Burza.

Dwie osoby zostały ranne po tym, jak w powiecie buskim podczas gwałtownej burzy drzewo przewróciło się na grupę około 50 pielgrzymów zmierzających na Jasną Górę. W całym kraju strażacy interweniowali w czwartek 1240 razy w związku z burzami i silnym wiatrem; łącznie ucierpiały cztery osoby.

Strażacy PSP zanotowali w czwartek w całym kraju łącznie 2991 interwencji. 1323 akcje związane były z gwałtownymi zjawiskami pogodowymi, rannych zostało pięć osób – poinformował w piątek PAP st. kpt. Wojciech Gralec z Komendy Głównej PSP.

Spośród 2991 interwencji 431 dotyczyło pożarów, 2308 miejscowych zagrożeń, a 252 zakwalifikowano jako fałszywe alarmy.

Strażacy zanotowali łącznie 1323 interwencje związane z usuwaniem skutków zjawisk atmosferycznych. Najwięcej w woj. warmińsko-mazurskim (312), mazowieckim (268), lubelskim (126) i łódzkim (109). Główne działania dotyczyły udrażniania szlaków komunikacyjnych z powalonych drzew i oderwanych konarów oraz wypompowywania wody z zalanych budynków i podtopionych posesji. Uszkodzonych zostało ponad 100 dachów.

Rannych zostało pięć osób – dwie w woj. świętokrzyskim (pow. buski), dwie w woj. warmińsko-mazurskim (pow. kętrzyński i pow. piski) i jedna w woj. podlaskim (pow. suwalski).

Do najpoważniejszego zdarzenia doszło w woj. warmińsko-mazurskim w miejscowości Zdory (pow. piski). Na jeziorze Seksty silny wiatr wywrócił i zatopił cztery łodzie żaglowe z 38 osobami na pokładach. Wszystkie osoby, w tym dzieci, wydobyto na brzeg. Jedno dziecko złamało rękę.

W woj. świętokrzyskim w miejscowości Szaniec (pow. buski) gwałtowny podmuch wiatru zerwał konar drzewa, który spadł na uczestników pielgrzymki. Ranne zostały dwie kobiety, które przewieziono do szpitala. Były przytomne i doznały niewielkich obrażeń.

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PAP |

dodane 07.08.2026 09:12

TAGI| BURZE, INTERWENCJE, PIELGRZYMI, POSZKODOWANI, STRAŻ POŻARNA

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