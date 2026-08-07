Burza uderzyła w pielgrzymów idących na Jasną Górę. Są ranni  

Dwie osoby zostały ranne po tym, jak w powiecie buskim podczas gwałtownej burzy drzewo przewróciło się na grupę około 50 pielgrzymów zmierzających na Jasną Górę. W całym kraju strażacy interweniowali w czwartek 1240 razy w związku z burzami i silnym wiatrem; łącznie ucierpiały cztery osoby.
Strażacy PSP zanotowali w czwartek w całym kraju łącznie 2991 interwencji. 1323 akcje związane były z gwałtownymi zjawiskami pogodowymi, rannych zostało pięć osób – poinformował w piątek PAP st. kpt. Wojciech Gralec z Komendy Głównej PSP.
Spośród 2991 interwencji 431 dotyczyło pożarów, 2308 miejscowych zagrożeń, a 252 zakwalifikowano jako fałszywe alarmy.
Strażacy zanotowali łącznie 1323 interwencje związane z usuwaniem skutków zjawisk atmosferycznych. Najwięcej w woj. warmińsko-mazurskim (312), mazowieckim (268), lubelskim (126) i łódzkim (109). Główne działania dotyczyły udrażniania szlaków komunikacyjnych z powalonych drzew i oderwanych konarów oraz wypompowywania wody z zalanych budynków i podtopionych posesji. Uszkodzonych zostało ponad 100 dachów.
Rannych zostało pięć osób – dwie w woj. świętokrzyskim (pow. buski), dwie w woj. warmińsko-mazurskim (pow. kętrzyński i pow. piski) i jedna w woj. podlaskim (pow. suwalski).
Do najpoważniejszego zdarzenia doszło w woj. warmińsko-mazurskim w miejscowości Zdory (pow. piski). Na jeziorze Seksty silny wiatr wywrócił i zatopił cztery łodzie żaglowe z 38 osobami na pokładach. Wszystkie osoby, w tym dzieci, wydobyto na brzeg. Jedno dziecko złamało rękę.
W woj. świętokrzyskim w miejscowości Szaniec (pow. buski) gwałtowny podmuch wiatru zerwał konar drzewa, który spadł na uczestników pielgrzymki. Ranne zostały dwie kobiety, które przewieziono do szpitala. Były przytomne i doznały niewielkich obrażeń.
aktualna ocena | |
głosujących | | Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |
Wiadomość o śmierci znakomitego aktora przekazali przedstawiciele Teatru Narodowego w Warszawie.
Nie ma takiego drugiego miejsca, gdzie papież byłby na wyciągnięcie ręki. Wskazuje na to ks. Tadeusz Rozmus, proboszcz papieskiej parafii w Castel Gandolfo. Polski salezjanin podkreśla, że Leon XIV nie jest formalistą i stawia na pełen emocji kontakt z ludźmi, a mieszkańcy miasteczka są wdzięczni za jego bliskość i obecność.
W najbliższych godzinach mają zapaść pierwsze decyzje dotyczące możliwości przetransportowania do Polski części rannych w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech.
Komunikat Hamasu po spotkaniu lidera tej grupy Chalila al-Hajji z wysłannikiem Trumpa Jaredem Kushnerem w Kairze.
W kierunku pokoju na Bliskim Wschodzie.
Powody? Dobre osobiste relacje Trumpa z przywódcą Korei Północnej i brak zaangażowania Seulu w działania przeciwko Iranowi.
W Rostkowie rozpoczyna się dziś Rok Jubileuszowy z okazji 300. rocznicy kanonizacji św. Stanisława Kostki. Mszy św. będzie przewodniczył nuncjusz apostolski w Polsce abp Antonio Guido Filipazzi. „Chcemy przypomnieć światu tego świętego” – mówi Vatican News bp Szymon Stułkowski.
Pierwszy przypadek pozwu zbiorowego.
Mimo zagrożenia atakami dronów.
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski pogratulował Polsce w rocznicę bitwy warszawskiej i Święto Wojska Polskiego, przypominając o udziale ukraińskich żołnierzy w obronie Warszawy w 1920 roku. Podkreślił, że także dziś wspólne wysiłki Ukrainy i krajów sąsiednich są kluczowe w walce z Moskwą.