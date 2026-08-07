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Rozwój Plus z raportem ws. demografii

Przyszli podatnicy  
Agnieszka Małecka /Foto Gość Przyszli podatnicy

Propozycje dotyczą załagodzenia kryzysu dzietności

Wprowadzenie pensji rodzicielskiej oraz emerytalnej składki rodzinnej - to niektóre propozycje posłów klubu Rozwój Plus, które mają przyczynić się do zażegnania kryzysu demograficznego w Polsce. Stoimy przed tragedią demograficzną, musimy o tym rozmawiać - podkreślił poseł Robert Gontarz.

Podczas piątkowej konferencji prasowej w Warszawie politycy nowej inicjatywy b. premiera Mateusza Morawieckiego podkreślili, że Polska obecnie nie boryka się jedynie z "problemem demografii". - Znajdujemy się w kryzysie demografii, stoimy przed tragedią demograficzną, dlatego to jest temat, którego nie można nie zauważyć - podkreślił poseł Gontarz.

Posłowie nawiązali podczas konferencji do zaprezentowanego w zeszły piątek podczas wydarzenia "Rozwój + Wy" raportu stowarzyszenia Rozwój Plus na temat demografii.

Agnieszka Ścigaj przywołała w tym kontekście dane. - Polska wymiera w zastraszającym tempie" - podkreśliła. Jak zaznaczyła, badania pokazują, że w 2060 roku będzie nas już prawie 10 milionów mniej. Tylko ostatni rok to mniej o 158 tysięcy Polaków. Proszę sobie wyobrazić, że to jest miasto wielkości Bytomia, które każdego roku znika naszej mapy - zauważyła posłanka. Jak oceniła, problem demograficzny stanowi wyzwanie dla całej polskiej klasy politycznej.

Jednym z głównych rozwiązań, które miałoby przyczynić się do zażegnania kryzysu demograficznego, jest według posła Marcina Horały wprowadzenie pensji rodzicielskiej.

Na stronie internetowej raportdemografia.pl, na której zaprezentowano propozycje stowarzyszenia, pensja rodzicielska byłaby świadczeniem w wysokości płacy minimalnej dla jednego z rodziców każdego dziecka do 3. roku życia. Miałaby być ona w pełni oskładkowana i opodatkowana, dzięki niej będzie też przysługiwać prawo do ubezpieczenia w NFZ. Otrzymanie takiej pensji nie byłoby powiązane z zatrudnieniem, więc istniałaby możliwość łączenia świadczenia z pracą zawodową lub opieką nad dzieckiem w domu. Po ukończeniu przez dziecko 3. roku życia ma następować płynne przejście na świadczenie 800+.

- Zostawiamy wolność wyboru. Tworzymy system, który w żaden sposób nie będzie karał, potępiał, nie będzie mówił młodym ludziom, że jakiś ich wybór życiowy, czy chcą zostać w domu z dzieckiem, czy iść do pracy, jest jakoś lepszy i przez państwo premiowany, a inny jest gorszy i jest przez państwo karany. Nie, tutaj jest pełna wolność wyboru - podkreślił Horała.

Według niego, jest to propozycja odpowiedzialna, ponieważ stowarzyszenie zaproponowało także źródła sfinansowania świadczenia. Pensja rodzicielska zastępowałaby dotychczasowe świadczenia dla dzieci w wieku 0-3 lata, takie jak tzw. "kosiniakowe", Aktywny Rodzic oraz 800+ w tym przedziale wiekowym; środki finansujące te programy, jak mówił Horała, zostałyby przekierowane na propozycję Rozwój Plus.

"Pensja Rodzicielska da możliwość rodzicom dziecka w wieku od 1 roku do 3 lat na zdecydowanie, czy chcą wrócić do pracy, czy chcą skorzystać z oferty żłobka, czy zatrudnią opiekę dzienną. Pensja Rodzicielska zapewni minimalne bezpieczeństwo finansowe, zwłaszcza tym rodzicom, którzy zdecydują się na korzystanie z urlopu wychowawczego oraz tym niepracującym" - czytamy w raporcie.

Inną propozycją, o której poinformował Szymon Szynkowski vel Sęk, jest Emerytalna Składka Rodzinna. Jak mówił, w obecnym systemie "mamy są karane za macierzyństwo". - Przez to, że mamy dzieci, niestety mamy mniejsze składki opłacane i w przyszłości, w szczególności panie, będą mogły liczyć na niższą emeryturę niż te panie, które dzieci nie posiadają - zauważył.

- A więc paradoks tej sytuacji, absurd tej sytuacji polega na tym, że te osoby, które wychowują przyszłych płatników składek, czyli osoby, które w przyszłości będą pracować na składki emerytów za kilkadziesiąt lat, de facto będą miały niższą emeryturę niż te osoby, które dzieci nie mają, w związku z tym inne osoby będą musiały na ich emeryturę łożyć - podkreślił poseł.

Zgodnie z propozycją, 1/4 składki emerytalnej każdego pracującego trafiałaby bezpośrednio do jego rodzica (po 1/8 do każdego). Bezdzietni chronieni byliby "bezpiecznikiem" po 50. r.ż. - do 100 proc. składki trafiałoby na własne konto w wieku 60+.

"Emerytura obecnego emeryta rośnie wyłącznie o realnie dopisane, bieżące składki rodzinne, stąd pełen efekt tej reformy widoczny będzie z biegiem lat. Rozwiązanie to ma przede wszystkim na celu zachęcenie obecne osoby w wieku reprodukcyjnym do posiadania dzieci lub do decyzji o kolejnym dziecku" - podkreślono w raporcie.

- Szacujemy, że na przykład małżeństwo z czwórką dzieci za 20 lat, jeżeli ta propozycja wejdzie w życie, będzie miało emeryturę wyższą o około 40 proc. - zauważył Szynkowski vel Sęk.

Do innych propozycji Rozwój Plus, które przedstawiono w raporcie, należy wzmocnienie opieki okołoporodowej, rozszerzenie możliwości opieki nad dziećmi w godzinach popołudniowych i wieczornych w szkołach i przedszkolach oraz doprowadzenie do większej stabilizacji zatrudnienia, m.in. poprzez ograniczenie możliwości stosowania umów zlecenie na krótki czas określony.

Gontarz zachęcał zainteresowanych kwestią demografii do debaty i proponowania własnych rozwiązań. - Mamy gotowe propozycje, ale doskonale zdajemy sobie sprawę, że najlepsze pomysły powstają w czasie rozmowy, w czasie dyskusji ze wszystkimi, którzy chcą wyrazić swój punkt widzenia na ten temat. Dlatego serdecznie już dziś zapraszamy do konsultacji na stronie internetowej raportdemografia.pl tak, abyśmy mogli z wami porozmawiać o tej niezmiernie istotnej kwestii - mówił poseł. 

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PAP |

dodane 07.08.2026 15:19

TAGI| DEMOGRAFIA, PAP, PARTIE, POLITYKA

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