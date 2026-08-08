Dwa ataki na nastolatków. 15-latek walczy o życie, 16-latek w szpitalu  

W Kamiennej Górze 15-latek został zaatakowany nożem i w stanie zagrażającym życiu trafił do szpitala we Wrocławiu. W Goleniowie 16-latek z ranami kłutymi i śladami pobicia został przetransportowany do szpitala w Szczecinie. W obu sprawach policja zatrzymała nastolatków podejrzewanych o udział w atakach.
15-latek zaatakowany w Kamiennej Górze
W piątkowy wieczór w Kamiennej Górze 15-latek został zaatakowany możem. O atak podejrzany jest 16-letni mieszkaniec tej miejscowości. Ofiara napaści, w stanie zagrażającym życiu, została przetransportowana do wrocławskiego szpitala śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.
Początkowo policja informowała o dwóch nastolatkach, którzy zostali zatrzymani w związku z napaścią. „Policjanci po wykonaniu niezbędnych czynności z jednym z 16-latków zwolnili go do domu. Natomiast drugi nieletni został zatrzymany w policyjnej izbie dziecka” - przekazała w komunikacie mł. asp. Katarzyna Trzepak z Komendy Powiatowej Policji w Kamiennej Górze.
Tam zatrzymany będzie czekał na decyzję sądu rodzinnego, który zdecyduje o jego dalszym losie. Policja potwierdziła, że jest podejrzewany o napaść na 15-latka.
16-latek raniony nożem w Goleniowie
W Goleniowie dwóch 17-latków miało zaatakować 16-latka. Poszkodowany, z ranami kłutymi, został przetransportowany śmigłowcem LPR do szpitala „Zdroje” w Szczecinie. – W stanie dobrym jest hospitalizowany na oddziale chirurgii – przekazała PAP rzeczniczka placówki.
Do zdarzenia doszło w sobotnie przedpołudnie na ul. Kolejowej w Goleniowie. Policja i pogotowie udzieliły pomocy 16-latkowi z ranami kłutymi i śladami pobicia.
- Poszkodowany został przetransportowany śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowe do szpitala w Szczecinie – poinformowała PAP oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Goleniowie sierż. Martyna Kowalska. – W związku z tą sprawą zostali zatrzymani dwaj siedemnastolatkowie. Trwają czynności z podejrzanymi – dodała.
Wyjaśniła, że 16-latek został zaatakowany „z użyciem niebezpiecznego przedmiotu”. Policjanci wyjaśniają okoliczności zdarzenia. Sierż. Kowalska zastrzegła, że na razie nie może przekazać informacji o potencjalnych motywach działania podejrzanych. Postępowanie prowadzone jest pod nadzorem prokuratury.
Rzeczniczka prasowa szpitala „Zdroje” w Szczecinie Katarzyna Stróżyk przekazała PAP, że 16-latek z ranami kłutymi został przywieziony na SOR i po opatrzeniu obrażeń został hospitalizowany. – W stanie dobrym jest na oddziale chirurgii - zaznaczyła Stróżyk.
Z nieoficjalnych informacji wynika, że jeden z 17-latków również wymagał pomocy medycznej. Karetka przywiozła go na SOR, z ranami dłoni.
Źródło: PAP/AH
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