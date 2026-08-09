Gliwice: Rolnik, zaorał... asfalt

Postawiono mu zarzut zniszczenia mienia o znacznej wartości.
Rolnikowi, który zaorał asfalt na ul. Rybackiej w Ostropie, w niedzielę przedstawiono zarzut zniszczenia mienia o znacznej wartości - poinformował PAP prok. Miłosz Żymełka z Prokuratury Rejonowej Gliwice-Zachód. Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach oszacował straty na ok. 400 tys. zł.
60-letni rolnik w piątek ciągnikiem marki Ursus wjechał na świeżo położony asfalt i pługiem zaorał ok. 200 m. Nadkom. Marzena Szwed z Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach poinformowała, iż twierdził, że jest właścicielem drogi, a prowadzone tam prace są nielegalne. Mundurowi zatrzymali go na gorącym uczynku.
- Zatrzymanemu przedstawiono zarzut zniszczenia mienia o znacznej wartości. Prokurator po przeanalizowaniu akt sprawy zdecydował, że skieruje do sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie mężczyzny na okres trzech miesięcy - poinformował prok. Miłosz Żymełka.
Dodał, że przesłankę do tymczasowego aresztowania stanowi zagrożenie surową karą. Za zniszczenie mienia o znacznej wartości grozi od 1 do 10 lat pozbawienia wolności.
Mundurowi ustalili, że rolnik w momencie zatrzymania był trzeźwy. Jego ciągnik został odholowany na policyjny parking. Nie posiadał obowiązkowego ubezpieczenia OC.
Prezydent Gliwic Katarzyna Kuczyńska-Budka poinformowała, że ZDM oszacował straty na ok. 400 tys. zł. Wyjaśniła, że zniszczona została zarówno warstwa asfaltu, jak i podbudowa drogi. Na Facebooku zamieściła nagranie, na którym widać, jak rolnik orze asfalt. Dodała, że to nie pierwszy raz, kiedy mężczyzna ten zniszczył mienie publiczne.
ZDM wydał oświadczenie, w którym zdementował informację, jakoby ul. Rybacka w Ostropie była w połowie własnością lokalnego samorządu, a w połowie własnością rolnika.
"Droga w całości stanowi własność Miasta Gliwice. Nie jest to droga prywatna ani droga, której jakakolwiek część należy do osoby prywatnej. () Nieprawdziwe są również sugestie, jakoby brak zgody prywatnego właściciela miał wpływ na realizację remontu lub wykonanie nawierzchni asfaltowej" - wskazał ZDM.
Ostropa to dzielnica Gliwic. Należy do miasta od 1975 r. Mimo to zachowała częściowo swój wiejski charakter, m.in. w architekturze i tradycjach.
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