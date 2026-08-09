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Sondaż: 58 proc. Polaków krytycznie o rządach pod kierownictwem Tuska

Sondaż: 58 proc. Polaków krytycznie o rządach pod kierownictwem Tuska  
fot. KPRM

09.08. Warszawa (PAP) - 58 proc. Polaków krytycznie ocenia dotychczasowe rządy koalicji pod kierownictwem premiera Donalda Tuska, 35,9 proc. pozytywnie, a 6,1 proc. nie ma zdania - wynika z badania dla Wirtualnej Polski.

36,2 proc. respondentów odpowiedziało, że rządy te ocenia w sposób "zdecydowanie negatywy", 21,8 proc. odbiera je "raczej negatywnie". O rządach tych "zdecydowanie pozytywnie" wypowiedziało się 3,5 proc. badanych, zaś 32,4 proc. ocenia "raczej pozytywnie".

W badaniu wskazano też, że pozytywnie o tych rządach częściej wypowiadają się zwolennicy obozu rządzącego (łącznie 81 proc.). 11 proc. ankietowanych w tej grupie odpowiedziało, że ocenia je w sposób "zdecydowanie pozytywny" a 70 proc. - "raczej pozytywnie". Odmiennego zdania jest 8 proc. wyborców obozu rządzącego, w tym 5 proc. ocenia dotychczasowe rządy "raczej negatywnie", 3 proc. w sposób "zdecydowanie negatywny", a 11 proc. nie ma zdania.

Negatywnie rządy koalicji pod przewodnictwem Donalda Tuska ocenia 95 proc. respondentów opozycji (PiS, Partii Razem, Konfederacji i Konfederacji Korony Polskiej), w tym 71 proc. wskazało, że ich ocena jest "zdecydowanie negatywna", a 24 proc. postrzega je "raczej negatywnie". "Raczej pozytywnie" o tych rządach wypowiedziało się 3 proc. ankietowanych, którzy popierają opozycję, a 2 proc. nie miało zdania.

Wśród "pozostałych wyborców" dominuje odczucie negatywne w stosunku do dotychczasowych rządów koalicji (łącznie 62 proc.). "Raczej negatywnie" - wypowiedziało się o nich 39 proc. badanych, a 23 proc. oceniło je w sposób "zdecydowanie negatywny". Zaś "raczej pozytywnie" do tych rządów odniosło się do 32 proc. osób w grupie "pozostałych wyborców".

Sprawdzono też jak obecne rządy oceniają wyborcy obu Konfederacji. 94 proc. ankietowanych w tej grupie odniosło się do nich w sposób negatywny, w tym 34 proc. - "raczej negatywnie" a 60 proc. "zdecydowanie negatywnie". Raczej pozytywnie oceniło je 2 proc. badanych, a 4 proc. odpowiedziało, że "trudno powiedzieć".

Sondaż został zrealizowany przez United Surveys by IBRiS na zlecenie Wirtualnej Polski w dniach 24-25 lipca 2026 r., metodą mix-mode online oraz telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CAWI/CATI), na reprezentatywnej, ogólnopolskiej próbie 1000 osób. (PAP)

pab/ mmu/

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PAP |

dodane 09.08.2026 17:19

TAGI| PAP, POLITYKA, RZĄD, TUSK, WYBORY

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