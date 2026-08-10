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TK zawiadamia prokuraturę

TK zawiadamia prokuraturę  
Jakub Szymczuk /Foto Gość 12.03.2016 Warszawa Trybunal Konstytucyjny Fot. Jakub Szymczuk /FOTO GOSC

Zawiadomienie dotyczy wkroczenia prokuratora i policjantów do siedziby Trybunału.

Prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski skierował do Prokuratury Krajowej zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez prokuratora i policjantów, którzy 14 lipca wkroczyli do siedziby TK w czasie obrad zgromadzenia ogólnego - podał w poniedziałek Trybunał.

14 lipca, gdy miało dojść do Zgromadzenia Ogólnego Sędziów TK. Powodem wezwania policji do TK było niedopuszczenie do obrad Krystiana Markiewicza i Marcina Dziurdy, których marcu br. Sejm wybrał na sędziów Trybunału.

Jak czytamy w poniedziałkowym komunikacie TK, skierowane zawiadomienie obejmuje - prócz prokuratora i policjantów - także osoby wydające polecenia i podejmujące decyzje organizacyjne w związku z tą interwencją oraz jej inicjatora.

Zawiadomienie - czytamy - dotyczy przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych "bezprawnego wywierania wpływu na czynności urzędowe konstytucyjnego organu państwa" oraz "próby wymuszenia zmiany decyzji organizacyjnej Prezesa TK dotyczącej uczestników Zgromadzenia Ogólnego". W ocenie Trybunału interwencja zmierzała "najprawdopodobniej do zakłócenia czynności TK i wywołania wobec niego efektu mrożącego".

"Kierujący nią prokurator Andrzej Piaseczny sformułował kategoryczną ocenę o przestępstwie polegającym na niewpuszczeniu do budynku Trybunału osób wybranych przez Sejm na stanowiska sędziów TK, choć takie zdarzenie nie miało miejsca" - stwierdził TK.

Jednocześnie Trybunał podkreślił, że w ramach postępowania "niezbędne" będzie ustalenie, m.in. dlaczego prokurator "w asyście siedmiu funkcjonariuszy policji pojawił się w budynku Trybunału" w czasie zgromadzenia, jaką czynność procesową miał przeprowadzić oraz kto te czynność zaplanował. "W konsekwencji celem jest wyjaśnienie, czy faktycznym powodem interwencji była presja mająca doprowadzić do zmiany decyzji Prezesa Trybunału dotyczącej osób uprawnionych do udziału w posiedzeniu Zgromadzenia Ogólnego" - dodał Trybunał.

Na 14 lipca zaplanowane było Zgromadzenie Ogólne sędziów TK, które miało zająć się projektem budżetu Trybunału na przyszły rok. Ostatecznie jednak nie doszło ono do skutku ze względu na - jak podał wtedy Trybunał - zerwanie kworum i opuszczenie sali przez dwoje sędziów: Magdalenę Bentkowską i Dariusza Szostka.

Jest to dwoje sędziów z sześciorga osób wybranych w marcu przez Sejm na sędziów Trybunału. Tych dwoje zostało zaproszonych przez prezydenta Karola Nawrockiego do złożenia ślubowania. Pozostałych czworo - Krystian Markiewicz, Marcin Dziurda, Maciej Taborowski oraz Anna Korwin-Piotrowska - zostało pominiętych.

Na posiedzenie 14 lipca wpuszczeni zostali Taborowski oraz Korwin-Piotrowska, którzy uczestniczyli w nim jako goście - nie jako sędziowie TK. Do TK nie zostali natomiast wpuszczeni Dziurda i Markiewicz. W związku z tym wezwali oni policję, a w TK pojawił się również prokurator z Prokuratury Krajowej.

Na pytanie o powód wezwania policji, Markiewicz mówił, że nie mógł wejść do budynku Trybunału w związku ze Zgromadzeniem, a - jak podkreślał - każdy sędzia TK ma obowiązek uczestnictwa w Zgromadzeniu Ogólnym. - Jeżeli więc uniemożliwiono mi wejście do budynku Trybunału i uczestnictwo w zgromadzeniu, to znaczy, że złamano prawo - wskazywał Markiewicz. Dodał, że kiedy łamane jest prawo, dzwoni się na policję.

W późniejszym komunikacie TK podkreślił, że "tego rodzaju bezprawne działania prokuratora oraz policji, które poprzedziły pogróżki kierowane pod adresem Trybunału przez polityka rządzącej większości, można traktować jako próbę zastraszenia niezależnego organu władzy sądowniczej i niezawisłych sędziów TK". Rzeczniczka TK Weronika Ścibor podkreślała, że "Trybunał nie ulegnie żadnej presji ze strony organów władzy wykonawczej".

Z kolei sędzia Korwin-Piotrowska - dopuszczona z Maciejem Taborowskiemu do posiedzenia jako gość - informowała, że poprosiła o wpisanie zastrzeżenia do protokołu, iż uważają, że są "pełnoprawnymi urzędującymi sędziami, którzy nie tylko mają prawo, ale i obowiązek wzięcia udziału w zgromadzeniu".

W tej kadencji Sejmu obecna większość nie obsadzała powstających wakatów w TK do marca tego roku. Wtedy to Sejm wybrał sześcioro sędziów Trybunału, uzupełniając jego skład do ustawowej liczby 15 sędziów. Byli to sędziowie: Magdalena Bentkowska, Dariusz Szostek, Maciej Taborowski, Marcin Dziurda, Krystian Markiewicz oraz Anna Korwin-Piotrowska.

1 kwietnia sędziowie Szostek i Bentkowska złożyli na zaproszenie prezydenta Nawrockiego ślubowanie w Pałacu Prezydenckim. Przedstawiciele KPRP wskazywali wówczas, że sytuacja czworga pozostałych sędziów jest analizowana, gdyż - według prezydenckiej kancelarii - w Sejmie doszło do błędów.

9 kwietnia podczas uroczystości w sejmowej Sali Kolumnowej złożyli oni ślubowanie z formułą, że robią to "wobec prezydenta". Ślubowanie ponownie złożyli wówczas też sędziowie Bentkowska i Szostek. Następnie wszyscy przekazali pisemne roty ślubowań na biurze podawczym Kancelarii Prezydenta RP.

Sędziowie Szostek i Bentkowska tego samego dnia objęli urzędy w TK. Prezes TK Bogdan Święczkowski powiedział, że cztery pozostałe osoby nie objęły urzędów, bo wydarzenia w Sejmie z ich udziałem nie może uznać za ślubowanie "wobec prezydenta".

Od kwietnia br. na rozpatrzenie przez TK oczekuje wniosek prezydenta Nawrockiego ws. sporu kompetencyjnego w związku ze ślubowaniem sędziów TK w Sejmie. We wniosku podkreślono m.in., że czynności dokonane w Sejmie "nie wywołały jakichkolwiek skutków prawnych w sferze objęcia urzędu sędziego TK". Sytuacja czworga sędziów pozostaje wciąż przedmiotem sporu.

W czerwcu tego roku Sejm wybrał siódmą osobę na sędziego TK, Sławomira Patyrę. Ten 28 lipca złożył ślubowanie w obecności prezydenta. Tego samego dnia oświadczył, iż nie będzie uczestniczył w jakichkolwiek procedurach związanych z orzekaniem w Trybunale do czasu, aż czworo wybranych w marcu przez Sejm sędziów zostanie dopuszczonych do orzekania.

Sprawa nieodebrania przez prezydenta ślubowania od czworga wybranych w marcu na sędziów TK budzi kontrowersje w środowisku prawniczym. Wybrani w marcu sędziowie TK złożyli skargę do ETPC. Z kolei Prokuratura Krajowa prowadzi śledztwo w sprawie dotyczącej ułatwienia prezydentowi nieodebrania ślubowania od czworga sędziów Trybunału Konstytucyjnego i niedopuszczenia ich do orzekania w TK. 

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PAP |

dodane 10.08.2026 11:11

TAGI| PAP, POLITYKA, PROKURATORZY, PROKURATURA, SĄDOWNICTWO, TK, TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY

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