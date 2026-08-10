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Zielone światło KE na wypłacenie Polsce 7,9 mld euro w ramach KPO

Zielone światło KE na wypłacenie Polsce 7,9 mld euro w ramach KPO  
Autorstwa EmDee - Praca własna, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=91781296 / CC-SA 4.0

Komisja Europejska poinformowała w poniedziałek, że pozytywnie oceniła w piątek wniosek Polski o płatność w ramach Krajowego Planu Odbudowy (KPO) na kwotę 7,9 mld euro (33 mld zł). Warunkiem wypłacenia tych środków było m.in. udostępnienie nauczycielom bonów na laptopy.

Z KPO sfinansowany został program „Laptop dla nauczyciela”. Jak podkreśliła KE w komunikacie, ponad 500 tys. polskich nauczycieli – przeszło 65 proc. kadry nauczycielskiej – otrzymało bony na zakup komputerów przenośnych. Wartość pojedynczego bonu opiewała na 2,5 tys. zł. Ponadto 16,5 tys. szkół podstawowych i średnich została wyposażona w laptopy i tablety do celów edukacyjnych. Działania te miały wzmocnić odporność szkół na takie zakłócenia w ich funkcjonowaniu jak pandemia Covid-19, w czasie której zajęcia były prowadzone zdalnie.

W ramach piątego wniosku o płatność zakupiono także 88 tramwajów dla Krakowa, Poznania i Wrocławia.

Polska w ramach tej transzy pieniędzy przyjęła również ustawę o działalności kosmicznej, która ma promować wykorzystanie danych satelitarnych.

Przeprowadzona została też nowelizacja ustawy Prawo energetyczne, która wprowadziła jednolity zbiór zasad przyłączania do sieci elektroenergetycznej na terenie całej Polski. Nowela zobowiązała również do publikacji danych o dostępnej zdolności przyłączeniowej oraz umożliwiła elektroniczne składanie wniosków o przyłączenie do sieci.

Piąty wniosek o płatność obejmował także wdrażanie inteligentnej infrastruktury przesyłu energii elektrycznej. W tym celu udzielono wsparcia na rozwój centrum danych dla rynku energii elektrycznej.

Polska złożyła piąty wniosek o płatność 19 czerwca br. W ramach KPO pieniądze są wypłacane za zrealizowane reformy i inwestycje.

Po wydaniu pozytywnej opinii w sprawie piątego wniosku o płatność Polski Komisja Europejska - zgodnie z procedurą - musi zwrócić się o ocenę reprezentantów krajów członkowskich, którzy będą mieli na to miesiąc. Wydaniem ostatecznej oceny zajmie się Komitet Ekonomiczno-Finansowy, organ doradczy UE odpowiedzialny za koordynowanie polityk gospodarczych i finansowych UE, w którym zasiadają eksperci z krajów członkowskich.

KE poinformowała w komunikacie, że zaakceptowany wniosek o płatność zwiększy kwotę środków wypłaconych Polsce w ramach funduszu odbudowy do 42 mld euro, co stanowi 76,85 proc. wszystkich środków przewidzianych w polskim KPO. KE podała też, że Polska zrealizowała blisko 72 proc. wszystkich kamieni milowych i celów określonych w planie.

Łącznie Polska ma otrzymać z KPO 54,72 mld euro (25,28 mld euro w formie dotacji i 29,44 mld euro w formie pożyczek).

Termin realizacji planu mija w tym roku. By zamknąć cały fundusz w 2026 r., państwa członkowskie powinny zrealizować zaplanowane reformy i inwestycje do sierpnia. KE czeka na ostatnie wnioski o płatność do końca września. 

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PAP |

dodane 10.08.2026 16:24

TAGI| DYPLOMACJA, KE, ORGANIZACJE, PAP, UE, UNIA EUROPEJSKA

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