8 września o godzinie 12 w Karpaczu wystartuje XXXV Forum Ekonomiczne pod hasłem „Architektura nowego porządku – stabilność w czasach zmian”. Oficjalne otwarcie uświetni prezentacja najnowszego raportu przygotowanego przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie we współpracy z Forum Ekonomicznym – jednego z najważniejszych opracowań poświęconych perspektywom rozwoju Europy Środkowo-Wschodniej.

Tegoroczna, już dziewiąta edycja publikacji zawiera dziesięć analiz dotyczących kluczowych wyzwań gospodarczych i społecznych regionu. Autorzy nie tylko diagnozują bieżące zjawiska, lecz także formułują konkretne rekomendacje dla decydentów, biznesu i ekspertów. Wnioski raportu od lat stanowią merytoryczny fundament debat toczonych podczas Forum Ekonomicznego.

Tegoroczne Forum odbędzie się pod hasłem „Architektura nowego porządku – stabilność w czasach zmian”, które odzwierciedla skalę wyzwań, przed jakimi stoją dziś Europa i świat. Dynamika rejestracji wskazuje, że liczba uczestników konferencji znacznie przekroczy 6000 gości – liderów świata polityki, gospodarki, nauki i kultury z ponad 60 krajów świata.

Ponad 500 wydarzeń merytorycznych

Program konferencji obejmuje ponad 500 wydarzeń merytorycznych ogniskujących się wokół kilku obszarów tematycznych, takich jak m.in.: AI Forum, Forum Cyfryzacji, Forum Ochrony Zdrowia, Forum Regionów, Forum Polska-Czechy, Forum Polsko-Chińskie, Gospodarka, Polityka Międzynarodowa i Bezpieczeństwo, Społeczeństwo oraz Zrównoważony Rozwój.

Bardzo ciekawym wydarzeniem podczas konferencji będzie Forum Polsko-Chińskie poświęcone relacjom Polski, Chin i Europy Środkowej w wymiarze gospodarczym, politycznym, technologicznym i społecznym. Forum będzie miejscem rozmowy o przyszłości relacji polsko-chińskich, zmieniającej się roli Chin w Europie Środkowej oraz o tym, jak gospodarka, technologia i geopolityka wpływają dziś na współpracę międzynarodową.

Forum Polsko-Chińskie powstaje przy współpracy z Polsko-Chińską Główną Izbą Gospodarczą oraz przy wsparciu Ambasady Chińskiej Republiki Ludowej w Warszawie. W Forum weźmie udział Jego Ekscelencja Pan Shan Lu, Ambasador Chińskiej Republiki Ludowej w Polsce.

Jedną ze ścieżek tematycznych będzie Forum Polska–Czechy, skupiające się na dwustronnych relacjach obu krajów w zakresie transformacji energetycznej, rozwoju infrastruktury oraz budowania odporności społeczno-gospodarczej. W ramach siedmiu dedykowanych paneli kompleksowo omówione zostaną m.in. kwestie przyszłości transportu kolejowego, turystyki oraz sojuszu energetycznego opartego na atomie i OZE. W merytorycznych dyskusjach wezmą udział wybitni eksperci i politycy, m.in. Václav Klaus, były Prezydent i były Premier Republiki Czeskiej, były premier Republiki Czeskiej Mirek Topolánek, były wicepremier Cyril Svoboda, wiceminister przemysłu i handlu Jan Sechter, dyrektor Zarządu Infrastruktury Kolejowej Radek Čech oraz Jan Mládek, dyrektor Czeskiego Instytutu Ekonomii Stosowanej.

Ponad 350 partnerów

Forum Ekonomiczne w Karpaczu to kluczowe centrum networkingu w Polsce. O wyjątkowej skali wydarzenia świadczą zeszłoroczne statystyki: konferencję współtworzyło 355 partnerów, w tym 146 partnerów biznesowych, 110 partnerów instytucjonalnych oraz 83 partnerów medialnych.

Głównym Partnerem Forum Ekonomicznego w Karpaczu jest Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Partnerem Strategicznym jest Hotel Gołębiewski, Miastem Gospodarzem jest Karpacz, Głównym Partnerem Merytorycznym jest SGH, partnerami są także Miasto Wrocław oraz Port Lotniczy Wrocław.

Więcej informacji i rejestracja: www.forum-ekonomiczne.pl



Źródło: Materiały organizatora