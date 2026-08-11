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Zmarł Andrzej Beya-Zaborski - komendant policji w serialowym Królowym Moście

Zmarł Andrzej Beya-Zaborski - komendant policji w serialowym Królowym Moście  
FB/Oficjalny profil aktora Andrzeja Beya Zaborskiego

W wieku 75 lat zmarł Andrzej Beya-Zaborski aktor teatralny i filmowy, najbardziej znany z roli komendanta policji z serii filmowej "U Pana Boga..." - poinformował we wtorek Białostocki Teatr Lalek, z którym aktor był związany zawodowo.

Informację o śmierci aktora podały na swoich profilach na Facebooku: Białostocki Teatr Lalek (BTL) a także miasto Białystok oraz województwo podlaskie. Informację potwierdził PAP dyrektor BTL Jacek Malinowski, który powiedział, że Beya-Zaborski odszedł po długiej chorobie.

- Beya-Zaborski był wybitnym artystą, aktorem, pedagogiem, który wykształcił wielu absolwentów, zrealizował w Białostockim Teatrze Lalek wiele wspaniałych ról, nagradzanych, wyreżyserował też kilka spektakli. Można powiedzieć, że to taka nasza ikona - powiedział PAP Malinowski.

W jego ocenie aktor był dla wielu aktorskim wzorem do naśladowania. - Artyści tego kalibru rodzą się rzadko - podkreślił.

Wspomniał, że kariera Bei-Zaborskiego wykroczyła poza BTL. - Sprawiła to, że ten nasz Białostocki Teatr Lalek stał się też bardzo rozpoznawalny nie tylko w środowisku teatralnym, ale też filmowym - dodał dyrektor Malinowski.

Malinowski podkreślił, że prywatnie Beya-Zaborski był "super wrażliwym i sympatycznym człowiekiem, który zawsze bronił ważnych spraw".

Aktor ze względu na chorobę w ostatnim czasie mniej grywał na deskach teatralnych. Dyrektor BTL powiedział, że ostatnie trzy lata były trudne, "bo choroba osłabiała go coraz bardziej".

Andrzej Beya Zaborski urodził się 7 marca 1951 roku. W 1978 roku ukończył białostocki Wydział Lalkarski PWST im. Zelwerowicza w Warszawie (obecnie białostocka filia Akademii Teatralnej w Warszawie) i po studiach rozpoczął pracę w Białostockim Teatrze Lalek. Beya-Zaborski jest laureatem Nagrody Artystycznej Prezydenta Miasta Białegostoku za całokształt twórczości, otrzymał też odznakę "Za zasługi dla Województwa Podlaskiego".

Jak podaje BTL na swojej stronie internetowej, na deskach teatru można było go oglądać ponad 40 lat. Teatr podkreślił, że "to jeden z tych artystów teatru lalek, którzy ugruntowali jego renomę". Zwrócił uwagę na jego "znakomitą technikę aktorską, wirtuozerską animację lalek, zwłaszcza pacynek, niezwykłą wyobraźnię, odwagę do podejmowania nowych wyzwań", a także na to, że sztuki, w których grał, przyniosły BTL rozgłos w kraju i zagranicą.

Aktor znany jest też szerokiej publiczności z roli komendanta policji z posterunku w miejscowości Królowy Most w serii Jacka Bromskiego "U Pana Boga za piecem", "U Pana Boga w ogródku", "U Pana Boga za miedzą", "U Pana Boga w Królowym Moście". Grał też m.in. w filmach Wojciecha Smarzowskiego: "Wesele", "Drogówka", gościnnie występował też w serialach telewizyjnych jak "Kruk" czy "Ojciec Mateusz".

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PAP |

dodane 11.08.2026 12:10

TAGI| ANDRZEJ BEYA, FILM, HISTORIAKULTURA, KOREKTA, KULTURA, PAP, TEATR, ZABORSKI, ZGON

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