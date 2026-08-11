info.wiara.pl » Informacje » Z Polski » Dwumiesięczna dziewczynka znaleziona w białostockim oknie życia
rss newsletter facebook twitter

Dwumiesięczna dziewczynka znaleziona w białostockim oknie życia

Dwumiesięczna dziewczynka znaleziona w białostockim oknie życia  
Unsplash zdjęcie ilustracyjne

Około dwumiesięczna dziewczynka została znaleziona w oknie życia w Białymstoku - potwierdziło we wtorek Pogotowie Opiekuńcze w Białymstoku. Zgodnie z procedurami powiadomiono policję, służby medyczne, dziecko przewieziono na badania do szpitala.

Dziewczynka została znaleziona w poniedziałek.

Jest zdrowa. Znaleziono przy niej także list, informacje o imieniu dziecka, karmieniu oraz szczepieniach. Zostawiono także wózek - poinformowała PAP dyrektor Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Białymstoku Katarzyna Liedke-Charkiewicz.

Sygnał o tym, że okno życia zostało otwarte, odebrał z systemu zainstalowanego w tym oknie dyżurny wychowawca w placówce. Od razu zareagowano na ten sygnał i okazało się, że w oknie życia jest dziecko.

Katarzyna Liedke-Charkiewicz powiedziała, że w zostawionym przy dziecku liście nie ma informacji o przyczynach pozostawienia dziewczynki w oknie życia. Dodała, że zgodnie z procedurami powiadomiono policję, służby medyczne, dziecko przewieziono na badania do szpitala.

Okno życia w Białymstoku znajduje się przy Pogotowiu Opiekuńczym przy ul. Orlej. Działa tam od 2022 r. Wcześniej funkcjonowało przy ul. Słonimskiej, ale tamtejsza placówka opiekuńcza zmieniła lokalizację, dlatego okno życia również.

W grudniu 2023 r. w Podlaskiem, w Łomży ktoś zostawił dziewczynkę w tamtejszym oknie życia, które jest przy klasztorze Sióstr Benedyktynek. O sprawie informowano wtedy kilka miesięcy później.

«« | « | 1 | » | »»

PAP |

dodane 11.08.2026 15:13
DO POBRANIA

TAGI| DZIECI, PAP, SPOŁECZEŃSTWO

PRZECZYTAJ TAKŻE
Wyciek danych 19 mln Polaków. Gawkowski: nie są obecnie wystawione na sprzedaż | Za nami zaćmienie Słońca, dzisiejszej nocy kolejna astronomiczna atrakcja - Perseidy | Ilu obywateli Ukrainy obecnie przebywa w Polsce? | Maroko: Rząd wezwał Hiszpanię do odesłania z Ceuty nieletnich Marokańczyków | To był najgorętszy lipiec w historii pomiarów aż w 33 państwach
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Tydzień z Wiara.pl

Przeczytaj jeszcze

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

Matko Bosko AI-owsko

Piotr Drzyzga

Matko Bosko AI-owsko

Lamentacji nad sztuczną inteligencją ciąg dalszy?

W świecie iluzji

ks. Leszek Smoliński

W świecie iluzji

Jedną z najbardziej wyrafinowanych form ucieczki przed trudną rzeczywistością jest ucieczka w iluzję.

Zgadnij…

Maria Sołowiej

Zgadnij…

Jakie dziś święto? Nie Wojska Polskiego?

Autoreklama

Autoreklama

Najnowsze

Nie żyje Jan Frycz. Aktor miał 72 lata

Nie żyje Jan Frycz. Aktor miał 72 lata

Wiadomość o śmierci znakomitego aktora przekazali przedstawiciele Teatru Narodowego w Warszawie.

Leon XIV – pierwszy papież, który popłynie łodzią po jeziorze Albano

Leon XIV – pierwszy papież, który popłynie łodzią po jeziorze Albano

Nie ma takiego drugiego miejsca, gdzie papież byłby na wyciągnięcie ręki. Wskazuje na to ks. Tadeusz Rozmus, proboszcz papieskiej parafii w Castel Gandolfo. Polski salezjanin podkreśla, że Leon XIV nie jest formalistą i stawia na pełen emocji kontakt z ludźmi, a mieszkańcy miasteczka są wdzięczni za jego bliskość i obecność.

Specjalny samolot poleciał na Węgry po rannych, polskich pielgrzymów

Specjalny samolot poleciał na Węgry po rannych, polskich pielgrzymów

W najbliższych godzinach mają zapaść pierwsze decyzje dotyczące możliwości przetransportowania do Polski części rannych w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech.

Hamas chce, by Rada Pokoju zmusiła Izrael do przyjęcia planu pokojowego dla Strefy Gazy

Hamas chce, by Rada Pokoju zmusiła Izrael do przyjęcia planu pokojowego dla Strefy Gazy

Komunikat Hamasu po spotkaniu lidera tej grupy Chalila al-Hajji z wysłannikiem Trumpa Jaredem Kushnerem w Kairze.

Trump: zawarte w Mekce porozumienie obronne to ważny pierwszy krok

Trump: zawarte w Mekce porozumienie obronne to ważny pierwszy krok

W kierunku pokoju na Bliskim Wschodzie.

Trump zarządził ograniczenie wspólnych ćwiczeń wojskowych z Koreą Płd. Korea odpowiada

Trump zarządził ograniczenie wspólnych ćwiczeń wojskowych z Koreą Płd. Korea odpowiada

Powody? Dobre osobiste relacje Trumpa z przywódcą Korei Północnej i brak zaangażowania Seulu w działania przeciwko Iranowi.

Startuje Rok św. Stanisława Kostki. „Chcemy przypomnieć światu tego świętego”

Startuje Rok św. Stanisława Kostki. „Chcemy przypomnieć światu tego świętego”

W Rostkowie rozpoczyna się dziś Rok Jubileuszowy z okazji 300. rocznicy kanonizacji św. Stanisława Kostki. Mszy św. będzie przewodniczył nuncjusz apostolski w Polsce abp Antonio Guido Filipazzi. „Chcemy przypomnieć światu tego świętego” – mówi Vatican News bp Szymon Stułkowski.

Węgry: 12 osób zabitych i co najmniej 10 rannych w wypadku polskiego autokaru

Węgry: 12 osób zabitych i co najmniej 10 rannych w wypadku polskiego autokaru

Tragedia na autostradzie M3.

Quebec

Kanada: Archidiecezja wypłaci miliony dolarów ofiarom molestowania

Pierwszy przypadek pozwu zbiorowego.

Kolumbia: Co najmniej 294 ofiary śmiertelne trzęsienia ziemi

Kolumbia: Co najmniej 294 ofiary śmiertelne trzęsienia ziemi

Wzrosła liczba ofiar.

Łotwa": Tysiące pielgrzymów przybyło na uroczystości maryjne do "łotewskiej Częstochowy"

Łotwa": Tysiące pielgrzymów przybyło na uroczystości maryjne do "łotewskiej Częstochowy"

Mimo zagrożenia atakami dronów.

Zełenski pogratulował Polsce w rocznicę bitwy warszawskiej i Święto Wojska Polskiego

Zełenski pogratulował Polsce w rocznicę bitwy warszawskiej i Święto Wojska Polskiego

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski pogratulował Polsce w rocznicę bitwy warszawskiej i Święto Wojska Polskiego, przypominając o udziale ukraińskich żołnierzy w obronie Warszawy w 1920 roku. Podkreślił, że także dziś wspólne wysiłki Ukrainy i krajów sąsiednich są kluczowe w walce z Moskwą.

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 18.08.2026
« » Sierpień 2026
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
21°C Wtorek
noc
15°C Wtorek
rano
20°C Wtorek
dzień
21°C Wtorek
wieczór
wiecej »
 