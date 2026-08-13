U źródeł cyberataku był ludzki błąd

Wyciekły dane milionów Polaków.
Jeśli wierzyć specjalistycznym portalom, to u źródeł cyberataku, w wyniku którego wypłynęły dane zdrowotne 19 mln Polaków, był ludzki błąd - powiedział w czwartek w programie WP Tłit wiceminister cyfryzacji Michał Gramatyka.
W środę została ujawniona informacja o cyberataku na firmę MyDr, w wyniku którego wyciekły dane m.in. o lekach i receptach 19 mln Polaków.
- Została okradziona prywatna firma, która zajmuje się produkcją oprogramowania dla jednostek służby zdrowia. I do tego temu przedsiębiorcy ktoś ukradł dużą paczkę danych - powiedział w programie WP Tłit wiceminister cyfryzacji Michał Gramatyka. - Jeśli wierzyć specjalistycznym portalom, bo z uzyskanych przez nie danych wynika, jaka była mechanika ataku, gdzieś po drodze ktoś musiał coś niewłaściwego kliknąć - dodał Gramatyka.
Z "publikacji na specjalistycznych portalach wynika, że to może być jakiś Hindus" - wskazał. I dodał: "analiza języka pokazuje, że to może być ktoś z tego regionu".
- Każdy i każda z nas powinien zastrzec swój PESEL i po tej czynności nikt nie będzie mógł skorzystać z tego PESEL-u - powiedział wiceminister Gramatyka.
Jego zdaniem "nie ma powodu do paniki"; jednocześnie przyznał, że "nie mamy żadnej pewności, że dane nie zostały upublicznione".
- Nie wiemy, gdzie te dane są; są pewnie w posiadaniu przestępców - powiedział Gramatyka.
W środę wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski po posiedzeniu Połączonego Centrum Operacji Cyberbezpieczeństwa w związku z cyberatakiem na firmę MyDr poinformował, że wykradziona baza ma ponad 2 TB danych. - Mamy do czynienia z niebywałym i bardzo dużym incydentem w zakresie bezpieczeństwa polskiej infosfery - ocenił. Dane, które wyciekły dotyczą blisko 19 milionów osób, które - jak zaznaczył - w różnych kategoriach korzystały z wsparcia medycznego.
Szef MC zapewnił, że jest w stałym kontakcie z ministrem koordynatorem służb specjalnych Tomaszem Siemoniakiem, z minister zdrowia Jolantą Sobierańską-Grendą oraz z prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych Mirosławem Wróblewskim.
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