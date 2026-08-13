info.wiara.pl » Informacje » Z Polski » Częściowo wraca program Ceny Paliw Niżej
rss newsletter facebook twitter

Częściowo wraca program Ceny Paliw Niżej

Częściowo wraca program Ceny Paliw Niżej  
Roman Koszowski/Foto Gość

Między 17 a 31 sierpnia zostanie przywrócona część programu CPN w postaci obniżonego podatku VAT na paliwa - poinformował w czwartek premier Donald Tusk. Jego zdaniem sprawi to, że ceny powinny spaść od 90 gr do ponad 1 zł za litr. Do końca miesiąca obowiązywać będą też maksymalne ceny na stacjach.

- Pierwsza rzecz, na którą Polacy czekali z utęsknieniem i ja to dobrze rozumiem, jeżdżąc po Polsce, to decyzja, jaką podjęliśmy wspólnie z ministrem finansów i ministrem ds. energii o przywróceniu istotnej części programu CPN, czyli „Ceny Paliw Niżej” - powiedział Donald Tusk w czwartek na konferencji prasowej.

Poinformował, że na czas powrotów z wakacji VAT na paliwa będzie obniżony do 8 proc.

- Powinno się to przełożyć na obniżkę mniej więcej, w zależności od paliwa, od 90 gr do ponad złotówki za litr, w porównaniu do tego, jakby wyglądały ceny, gdyby nie ta obniżka - wskazał szef rządu.

Podkreślił, że w efekcie „Polska będzie w absolutnej czołówce europejskiej, jeśli chodzi o najniższe ceny paliw”.

Premier poinformował, że obniżka VAT ma obowiązywać od poniedziałku 17 sierpnia do 31 sierpnia włącznie.

- Żeby nikt nie wykorzystał tej sytuacji, podobnie jak wcześniej, każdego dnia minister energii, minister Motyka (Miłosz Motyka) będzie informował jaka jest możliwie najwyższa cena na te paliwa na stacjach benzynowych - wskazał także premier.

Donald Tusk podkreślił, że minister finansów „dokonywał cudów”, by „móc obniżyć VAT przy tej napiętej sytuacji finansowej”, która wynika m.in. z wydatków na obronność.

Według premiera „wysiłek byłby mniejszy, a ulga byłaby większa, gdyby nie fatalna decyzja prezydenta Nawrockiego”. Odniósł się w ten sposób do decyzji prezydenta Karola Nawrockiego o skierowaniu do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli prewencyjnej ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków osiągniętych w okresie od marca do grudnia 2026 r. ze zbycia paliw ciekłych. Wpływy z tego podatku miały częściowo zrekompensować stratę dochodów budżetowych, która powstała w wyniku wprowadzonego w marcu pakietu przepisów CPN, który obowiązywał do końca czerwca.

Szef resortu energii Miłosz Motyka podkreślił na platformie X, że działania rządu realnie pomogą polskim kierowcom.

Pakiet „Ceny Paliwa Niżej” (CPN) był odpowiedzią na gwałtownie rosnące ceny ropy w związku z konfliktem USA i Izraela z Iranem. Obejmował on przepisy, na mocy których stosowana była obniżona stawka VAT na niektóre paliwa - przede wszystkim benzyny i oleje napędowe - oraz ustalana była cena maksymalna tych paliw na stacjach benzynowych. W ramach CPN wprowadzono też czasową obniżkę akcyzy na paliwa (obowiązywała ona do połowy czerwca).

Resort finansów poinformował, że dotychczasowy koszt programu CPN wyniósł ok. 4,7 mld zł.

«« | « | 1 | » | »»

PAP |

dodane 13.08.2026 15:35

TAGI| BENZYNA, BUDŻET, CENY, GOSPODARKA, OLEJ, PALIWA, PAP, PREMIER, RZĄD

PRZECZYTAJ TAKŻE
Specjalny samolot poleciał na Węgry po rannych, polskich pielgrzymów | Węgry: 12 osób zabitych i co najmniej 10 rannych w wypadku polskiego autokaru | W sobotę Święto Wojska Polskiego | Paliwo poniżej 7 zł. Rząd wznowił pakiet CPN, minister uspokaja: „Nie zabraknie paliwa” | Prezydent podpisał ustawę o Osobistych Kontach Inwestycyjnych
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Tydzień z Wiara.pl

Przeczytaj jeszcze

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

Matko Bosko AI-owsko

Piotr Drzyzga

Matko Bosko AI-owsko

Lamentacji nad sztuczną inteligencją ciąg dalszy?

W świecie iluzji

ks. Leszek Smoliński

W świecie iluzji

Jedną z najbardziej wyrafinowanych form ucieczki przed trudną rzeczywistością jest ucieczka w iluzję.

Zgadnij…

Maria Sołowiej

Zgadnij…

Jakie dziś święto? Nie Wojska Polskiego?

Autoreklama

Autoreklama

Najnowsze

Nie żyje Jan Frycz. Aktor miał 72 lata

Nie żyje Jan Frycz. Aktor miał 72 lata

Wiadomość o śmierci znakomitego aktora przekazali przedstawiciele Teatru Narodowego w Warszawie.

Leon XIV – pierwszy papież, który popłynie łodzią po jeziorze Albano

Leon XIV – pierwszy papież, który popłynie łodzią po jeziorze Albano

Nie ma takiego drugiego miejsca, gdzie papież byłby na wyciągnięcie ręki. Wskazuje na to ks. Tadeusz Rozmus, proboszcz papieskiej parafii w Castel Gandolfo. Polski salezjanin podkreśla, że Leon XIV nie jest formalistą i stawia na pełen emocji kontakt z ludźmi, a mieszkańcy miasteczka są wdzięczni za jego bliskość i obecność.

Specjalny samolot poleciał na Węgry po rannych, polskich pielgrzymów

Specjalny samolot poleciał na Węgry po rannych, polskich pielgrzymów

W najbliższych godzinach mają zapaść pierwsze decyzje dotyczące możliwości przetransportowania do Polski części rannych w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech.

Hamas chce, by Rada Pokoju zmusiła Izrael do przyjęcia planu pokojowego dla Strefy Gazy

Hamas chce, by Rada Pokoju zmusiła Izrael do przyjęcia planu pokojowego dla Strefy Gazy

Komunikat Hamasu po spotkaniu lidera tej grupy Chalila al-Hajji z wysłannikiem Trumpa Jaredem Kushnerem w Kairze.

Trump: zawarte w Mekce porozumienie obronne to ważny pierwszy krok

Trump: zawarte w Mekce porozumienie obronne to ważny pierwszy krok

W kierunku pokoju na Bliskim Wschodzie.

Trump zarządził ograniczenie wspólnych ćwiczeń wojskowych z Koreą Płd. Korea odpowiada

Trump zarządził ograniczenie wspólnych ćwiczeń wojskowych z Koreą Płd. Korea odpowiada

Powody? Dobre osobiste relacje Trumpa z przywódcą Korei Północnej i brak zaangażowania Seulu w działania przeciwko Iranowi.

Startuje Rok św. Stanisława Kostki. „Chcemy przypomnieć światu tego świętego”

Startuje Rok św. Stanisława Kostki. „Chcemy przypomnieć światu tego świętego”

W Rostkowie rozpoczyna się dziś Rok Jubileuszowy z okazji 300. rocznicy kanonizacji św. Stanisława Kostki. Mszy św. będzie przewodniczył nuncjusz apostolski w Polsce abp Antonio Guido Filipazzi. „Chcemy przypomnieć światu tego świętego” – mówi Vatican News bp Szymon Stułkowski.

Węgry: 12 osób zabitych i co najmniej 10 rannych w wypadku polskiego autokaru

Węgry: 12 osób zabitych i co najmniej 10 rannych w wypadku polskiego autokaru

Tragedia na autostradzie M3.

Quebec

Kanada: Archidiecezja wypłaci miliony dolarów ofiarom molestowania

Pierwszy przypadek pozwu zbiorowego.

Kolumbia: Co najmniej 294 ofiary śmiertelne trzęsienia ziemi

Kolumbia: Co najmniej 294 ofiary śmiertelne trzęsienia ziemi

Wzrosła liczba ofiar.

Łotwa": Tysiące pielgrzymów przybyło na uroczystości maryjne do "łotewskiej Częstochowy"

Łotwa": Tysiące pielgrzymów przybyło na uroczystości maryjne do "łotewskiej Częstochowy"

Mimo zagrożenia atakami dronów.

Zełenski pogratulował Polsce w rocznicę bitwy warszawskiej i Święto Wojska Polskiego

Zełenski pogratulował Polsce w rocznicę bitwy warszawskiej i Święto Wojska Polskiego

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski pogratulował Polsce w rocznicę bitwy warszawskiej i Święto Wojska Polskiego, przypominając o udziale ukraińskich żołnierzy w obronie Warszawy w 1920 roku. Podkreślił, że także dziś wspólne wysiłki Ukrainy i krajów sąsiednich są kluczowe w walce z Moskwą.

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 18.08.2026
« » Sierpień 2026
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
21°C Wtorek
noc
15°C Wtorek
rano
20°C Wtorek
dzień
21°C Wtorek
wieczór
wiecej »
 