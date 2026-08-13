Częściowo wraca program Ceny Paliw Niżej  

Między 17 a 31 sierpnia zostanie przywrócona część programu CPN w postaci obniżonego podatku VAT na paliwa - poinformował w czwartek premier Donald Tusk. Jego zdaniem sprawi to, że ceny powinny spaść od 90 gr do ponad 1 zł za litr. Do końca miesiąca obowiązywać będą też maksymalne ceny na stacjach.

- Pierwsza rzecz, na którą Polacy czekali z utęsknieniem i ja to dobrze rozumiem, jeżdżąc po Polsce, to decyzja, jaką podjęliśmy wspólnie z ministrem finansów i ministrem ds. energii o przywróceniu istotnej części programu CPN, czyli „Ceny Paliw Niżej” - powiedział Donald Tusk w czwartek na konferencji prasowej.

Poinformował, że na czas powrotów z wakacji VAT na paliwa będzie obniżony do 8 proc.

- Powinno się to przełożyć na obniżkę mniej więcej, w zależności od paliwa, od 90 gr do ponad złotówki za litr, w porównaniu do tego, jakby wyglądały ceny, gdyby nie ta obniżka - wskazał szef rządu.

Podkreślił, że w efekcie „Polska będzie w absolutnej czołówce europejskiej, jeśli chodzi o najniższe ceny paliw”.

Premier poinformował, że obniżka VAT ma obowiązywać od poniedziałku 17 sierpnia do 31 sierpnia włącznie.

- Żeby nikt nie wykorzystał tej sytuacji, podobnie jak wcześniej, każdego dnia minister energii, minister Motyka (Miłosz Motyka) będzie informował jaka jest możliwie najwyższa cena na te paliwa na stacjach benzynowych - wskazał także premier.

Donald Tusk podkreślił, że minister finansów „dokonywał cudów”, by „móc obniżyć VAT przy tej napiętej sytuacji finansowej”, która wynika m.in. z wydatków na obronność.

Według premiera „wysiłek byłby mniejszy, a ulga byłaby większa, gdyby nie fatalna decyzja prezydenta Nawrockiego”. Odniósł się w ten sposób do decyzji prezydenta Karola Nawrockiego o skierowaniu do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli prewencyjnej ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków osiągniętych w okresie od marca do grudnia 2026 r. ze zbycia paliw ciekłych. Wpływy z tego podatku miały częściowo zrekompensować stratę dochodów budżetowych, która powstała w wyniku wprowadzonego w marcu pakietu przepisów CPN, który obowiązywał do końca czerwca.

Szef resortu energii Miłosz Motyka podkreślił na platformie X, że działania rządu realnie pomogą polskim kierowcom.

Pakiet „Ceny Paliwa Niżej” (CPN) był odpowiedzią na gwałtownie rosnące ceny ropy w związku z konfliktem USA i Izraela z Iranem. Obejmował on przepisy, na mocy których stosowana była obniżona stawka VAT na niektóre paliwa - przede wszystkim benzyny i oleje napędowe - oraz ustalana była cena maksymalna tych paliw na stacjach benzynowych. W ramach CPN wprowadzono też czasową obniżkę akcyzy na paliwa (obowiązywała ona do połowy czerwca).

Resort finansów poinformował, że dotychczasowy koszt programu CPN wyniósł ok. 4,7 mld zł.