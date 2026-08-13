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Polskie służby zatrzymały obywatela Rosji, który miał wykonać egzekucję na obywatelu USA i Ukrainy

Polskie służby zatrzymały obywatela Rosji, który miał wykonać egzekucję na obywatelu USA i Ukrainy  
PAP/Piotr Nowak

Polskie służby 7 sierpnia zatrzymały obywatela Rosji, którego zadaniem było wykonanie egzekucji na obywatelu USA i Ukrainy, niewygodnym dla reżimu Putina - powiedział w czwartek premier Donald Tusk.

Szef rządu przekazał podczas czwartkowej konferencji prasowej, że zatrzymany obywatel Rosji był zwerbowany przez rosyjskie służby i miał za zadanie „wykonanie egzekucji, właśnie tu, w Warszawie, na obywatelu amerykańskim i ukraińskim równocześnie”.

Podkreślił, że obywatel, który miał być celem zamachu, był niewygodny dla reżimu Putina.

– W ostatniej chwili, dzięki akcji ABW i policji, udało się tej egzekucji, temu zamachowi, zapobiec – powiedział Donald Tusk.

Premier zaznaczył, że jest to „pierwsza taka sytuacja, że ktoś na zlecenie rosyjskie decyduje się na zamach na obywatelu amerykańskim na terenie innego kraju NATO”.

– Niestety musimy przyjąć założenie, że reżim Putina będzie starał się likwidować ludzi niewygodnych z różnych powodów, w różnych miejscach na świecie i dlatego nasze działania będą niezwykle intensywne w tej sprawie, tak aby zapobiec ewentualnym kolejnym próbom wymierzonym w obywateli Polski czy innych krajów na terenie naszego kraju – powiedział.

Podziękował za pracę funkcjonariuszom ABW i Policji, a także służbom amerykańskim za współpracę w tej sprawie. Do tego odniósł się również w serwisie X minister Siemoniak, który podkreślił we wpisie, że operacja zatrzymania obywatela Rosji, który miał wykonać egzekucję na obywatelu USA ukraińskiego pochodzenia, była realizowana we współpracy ze służbami amerykańskimi.

Stołeczna policja poinformowała natomiast na profilu X, że do zatrzymania 29-letniego mężczyzny doszło przy ul. Wołoskiej. Było to zatrzymanie „dynamiczne”. Zatrzymany usłyszał zarzut.

„Sprawne współdziałanie policjantów KSP i funkcjonariuszy ABW oraz ich duże zaangażowanie pozwoliły na przeprowadzenie szeregu czynności, w wyniku których zgromadzony materiał dowodowy umożliwił przedstawienie mężczyźnie zarzutu przyjęcia zlecenia zabójstwa” - dodali policjanci. Za zarzucane 29-latkowi czyni grozi od dwóch do piętnastu lat więzienia. Sąd uwzględnił wniosek prokuratora i zastosował wobec podejrzanego trzymiesięczny areszt.

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PAP |

dodane 13.08.2026 15:42

TAGI| PAP, POLITYKA, PREMIER, PRZESTĘPCZOŚĆ, SŁUŻBY SPECJALNE

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