Prezydent podpisał ustawę o Osobistych Kontach Inwestycyjnych  

Od przyszłego roku zaczną działać Osobiste Konta Inwestycyjne. Prezydent Karol Nawrocki podpisał w czwartek ustawę, która zakłada, że aktywa inwestycyjne na koncie będą zwolnione z tzw. podatku Belki do kwoty 100 tys. zł, a oszczędnościowe - do 25 tys. zł.
Ustawa o OKI ma na celu realizację jednego z priorytetów obecnego rządu, czyli rozwoju krajowego rynku kapitałowego. Ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2027 r..
Zgodnie z ustawą OKI aktywa inwestycyjne denominowane w złotych (np. akcje i jednostki funduszy inwestycyjnych) będą zwolnione z tzw. podatku Belki do kwoty 100 tys. zł. Z kolei aktywa o charakterze oszczędnościowym (np. obligacje i lokaty) - do 25 tys. zł.
Limit 25 tys. zł na oszczędności zawiera się w łącznym limicie 100 tys. zł (nie są one sumowane do 125 tys. zł). Od 2030 r. kwoty te będą podlegały corocznej waloryzacji o wskaźnik inflacji za pierwsze trzy kwartały poprzedniego roku w porównaniu z analogicznym okresem roku wcześniejszego. Kwoty będą zaokrąglane w dół do pełnych 100 zł.
Zwolnieniu z podatku Belki podlegać będą aktywa oszczędnościowe (limit do 25 tys. zł) W ramach tego limitu zwolnione są w szczególności: środki na rachunkach bankowych prowadzone w złotych; skarbowe obligacje oszczędnościowe oraz bony skarbowe; określone produkty zbiorowego inwestowania charakteryzujące się najniższym poziomem ryzyka i odpowiednią ekspozycją na kwalifikowane aktywa.
Ponadto zwolnieniu z tego podatku będą podlegać aktywa inwestycyjne (łączny limit do 100 tys. zł). Do tej kategorii należą m.in.: akcje polskich spółek, a także prawa do akcji i prawa poboru; obligacje i listy zastawne denominowane w złotych; jednostki funduszy inwestycyjnych, jednostki funduszy emerytalnych oraz jednostki ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych.
Wszystkie aktywa zgromadzone na OKI i przekraczające limity mają być objęte nowym podatkiem od ich wartości. Według rządu podatek ten nie będzie przekraczał 1 proc. i ma być wyliczany według szczegółowego algorytmu uwzględniającego dzienne wyceny, saldo wpłat i czas posiadania konta. Wysokość podatku będzie publikowana w drodze obwieszczenia ministra właściwego ds. finansów.
Według twórców ustawy wdrożenie OKI może spowodować, iż na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie trafi ok. 25 mld zł do 2030 r. i 74 mld zł do 2040 r.
Tzw. podatek Belki, czyli właściwie podatek od zysków kapitałowych został wprowadzony w Polsce w 2002 r. przez ówczesnego ministra finansów Marka Belkę. Od jego nazwiska wzięła się popularna nazwa daniny. Obejmuje on dochody z obligacji, lokat bankowych oraz zyski ze sprzedaży papierów wartościowych, a więc np. jednostek funduszy czy akcji. Stawka podatku wynosi 19 proc. Sposób poboru i rozliczenia podatku uzależniony jest od rodzaju aktywów, od których jest on pobierany.
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