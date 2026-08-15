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W sobotę Święto Wojska Polskiego

W sobotę Święto Wojska Polskiego  
Jakub Szymczuk / Foto Gość Wojsko Polskie

W sobotę wypada Święto Wojska Polskiego. Obchody potrwają cały dzień; w planach są m.in. uroczystości państwowe w miejscach ważnych dla historii polskiego wojska; kulminacyjnym punktem obchodów będzie defilada wojskowa w Warszawie i parada morska w Gdyni.

Święto Wojska Polskiego obchodzone jest co roku 15 sierpnia i upamiętnia Bitwę Warszawską 1920 roku, w której polskie wojska w wyniku skutecznej kontrofensywy odepchnęły siły bolszewickie spod Warszawy.

Obchody Święta Wojska Polskiego rozpoczęły się już w czwartek w południe. Wówczas wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz wręczył medale i wyróżnienia żołnierzom i pracownikom Sił Zbrojnych RP. Uroczystość odbyła się w podwarszawskim Ossowie, gdzie powstało Muzeum Bitwy Warszawskiej.

Kulminacyjny punkt obchodów wypada w sobotę. O godz. 8 odbędzie się uroczysta msza w Katedrze Polowej Wojska Polskiego. Prezydent Karol Nawrocki i szef MON złożą też wieńce przed pomnikami i tablicami upamiętniającymi postaci, które wniosły znaczący wkład w zwycięstwo z 1920 roku - przed warszawskim pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego, premiera Wincentego Witosa i generała Tadeusza Jordan-Rozwadowskiego.

Następnie, o godz. 10 najważniejsi liderzy państwowi z prezydentem Nawrockim i wicepremierem Kosiniakiem-Kamyszem na czele wezmą udział w uroczystej zmianie warty przy Grobie Nieznanego Żołnierza; po uroczystości udadzą się na trybuny zbudowane przy warszawskiej Wisłostradzie, gdzie w południe rozpocznie się defilada wojskowa.

Przed defiladą, obok trybuny honorowej, odbędzie się również uroczystość wręczenia nominacji generalskich 21 oficerom Wojska Polskiego, reprezentującym różne rodzaje wojsk, różne jednostki i dowództwa. Listę awansowanych oficerów opublikowało w czwartek Biuro Bezpieczeństwa Narodowego. W planach są również wystąpienia oficjeli, salut armatni oraz pokaz skoczków spadochronowych z flagami.

W defiladzie udział weźmie niemal 2 tys. żołnierzy, reprezentujących wszystkie pięć rodzajów sił zbrojnych - Wojska Lądowe, Siły Powietrzne, Marynarkę Wojenną, Wojska Specjalne, Wojska Obrony Terytorialnej - jak również 300 pojazdów oraz kilkadziesiąt statków powietrznych - zarówno polskich, jak i sojuszniczych. Zobaczyć będzie można m.in. najnowszy nabytek polskich Sił Powietrznych, czyli samolot wielozadaniowy F-35, z których pierwsze 3 dotarły do Polski w maju.

Nieco wcześniej, o godz. 11.30 w Gdyni odbędzie się parada morska, z udziałem ok. 20 jednostek Marynarki Wojennej, a także lotnictwa MW. W uroczystości udział wezmą m.in. premier Donald Tusk oraz marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska.

Resort obrony wskazuje, że najlepszym punktem do obserwacji parady będzie gdyński skwer Kościuszki.

Podczas sobotnich obchodów w godz. 10.00-18.00 na warszawskiej Cytadeli otwarta będzie wojskowa "strefa edukacyjno-kulturalna" z możliwością spotkania się z żołnierzami, zobaczeniem sprzętu wojskowego czy transmisją defilady. Podobne strefy zorganizowane będą m.in. w Gdyni, Krakowie, Giżycku, Stalowej Woli, Tarnowie, Piekarach Śląskich, Bydgoszczy, Łodzi i Radomiu.

Po głównych obchodach, w niedzielę 16 sierpnia, swoje wydarzenia zaplanowało Muzeum Bitwy Warszawskiej w Ossowie. Również tam zorganizowana zostanie strefa wojskowa. W planach jest także otwarta dla publiczności rekonstrukcja Bitwy o godz. 14.30.

15 sierpnia przypada rocznica - w tym roku 106. - zwycięskiej dla Polski Bitwy Warszawskiej 1920 r. Zwycięstwo polskiego wojska zadecydowało o zachowaniu niepodległości kraju i zatrzymało marsz rewolucji bolszewickiej na Europę Zachodnią. Było także jednym z najważniejszych elementów pamięci historycznej II RP.

W 1923 r. 15 sierpnia został ogłoszony Świętem Wojska Polskiego. Pozostawał nim do roku 1947. Od 1992 r. Święto Wojska Polskiego ponownie obchodzone jest w połowie sierpnia. (PAP)

mml/ rbk/

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PAP |

dodane 15.08.2026 07:30

TAGI| MON, OBCHODY, PAP, PREMIER, PREZYDENT, PREZYDENT RP, WOJSKO, ŚWIĘTO

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