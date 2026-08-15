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Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny sięga w Kościele V wieku

Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny  
HENRYK PRZONDZIONO /FOTO GOŚĆ Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
Malowidło z rzymskiej bazyliki Santa Maria Maggiore

Obchodzona w Kościele 15 sierpnia uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny sięga V wieku. Znana była pod nazwą Zaśnięcie Bogurodzicy. Prawdę o wzięciu Matki Bożej z ciałem i duszą do nieba w formie dogmatu ogłosił dopiero papież Pius XII w 1950 r. Tego dnia święci się zioła.

Święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny należy do najważniejszych świąt maryjnych w Kościele. Od V wieku obchodzone było na Wschodzie a od VII na Zachodzie. W Polsce dni poprzedzające uroczystość są okresem pielgrzymek do sanktuariów maryjnych.

W Kościele prawosławnym i w Kościołach katolickich obrządku bizantyjskiego święto nazywane jest Zaśnięciem Maryi i jest to ostatnie święto roku liturgicznego - należy do tzw. 12 wielkich świąt. Nazywane jest też Małą Paschą, bo nawiązuje do Paschy Chrystusa czyli - Matka Boża umarła, zmartwychwstała, wniebowstąpiła i zasiada po prawicy swojego Syna. Uroczystość poprzedza 14-dniowy post.

Tego dnia podczas nabożeństw święci się w kościołach kwiaty i zioła, modląc się o błogosławieństwo plonów. W polskiej tradycji nazywane jest świętem Matki Bożej Zielnej.

Papież Pius XII 1 listopada 1950 r. ogłosił w konstytucji apostolskiej "Munificentissimus Deus" (Najszczodrobliwszy Bóg), że "Niepokalana Bogarodzica zawsze Dziewica Maryja po zakończeniu swojego ziemskiego życia została z ciałem i duszą wzięta do niebieskiej chwały".

Dogmat, czyli objawiona, niepodważalna prawda wiary o Wniebowzięciu Najświętszej Maryi Panny nie mówi jednak nic na temat samej śmierci Maryi. Kwestię tę podjął dopiero papież Jan Paweł II w katechezie 25 czerwca 1997 r. Opowiedział się wówczas za tezą, że Maryja, podobnie jak każdy człowiek, umarła, a następnie została przez Jezusa wskrzeszona, czyli dostąpiła zmartwychwstania z ciałem i duszą i została wzięta do nieba.

"Choć Kościół głosi, że Maryja została zachowana od grzechu pierworodnego na mocy szczególnego przywileju Bożego, nie znaczy to, że otrzymała Ona również cielesną nieśmiertelność" - powiedział papież. Dodał, że "przejście do innego życia było dla Maryi dojrzewaniem łaski w chwale, toteż w tym właśnie przypadku można było pojmować śmierć jako ťzaśnięcieŤ".

Treść ogłoszonego przez Piusa XII 1 listopada 1950 r dogmatu potwierdziła wielowiekową wiarę Kościoła. Święto Wniebowzięcia Matki Bożej obchodzone było już na przełomie V i VI wieku pod nazwą Zaśnięcie Bogurodzicy, czyli Koimesis. W Ogrodzie Oliwnym wzniesiono świątynię ku czci Zaśnięcia Matki Bożej.

Tradycja wschodnia do dziś uznaje, że Maryja przeszła przez bramę śmierci (zasnęła w Panu) i dopiero po tym została wzięta z ciałem i duszą do nieba. Cerkiew prawosławna świętuje trzy fakty: śmierć - zaśnięcie Matki Bożej, jej zmartwychwstanie i następujące po nim wniebowzięcie. W związku z tym, według słów biskupa Łazarza (Puhalo), nie mówi się, że chrześcijanin umiera, tylko że "udaje się na spoczynek" lub "zasypia", ponieważ "śmierć jest tylko chwilą, po której każdy człowiek wstaje".

W Kościele Zachodnim święto obchodzono od VII w. pod nazwą Wniebowzięcia.

W tradycji ludowej, 15 sierpnia obchodzone jest święto Matki Bożej Zielnej (w Polsce), Korzennej (w Czechach), Kwietnej (w Niemczech - w Bawarii i Nadrenii), Żytniej (w Estonii). Tego dnia podczas nabożeństw święci się kwiaty i zioła, modląc się o błogosławieństwo dla pól i plonów.

Istnieją dwa tłumaczenia tego zwyczaju. Jeden związany jest z apokryfami, czyli niekanonicznymi księgami, według których św. Tomasz po Wniebowzięciu wszedł do grobu, gdzie miało spoczywać ciało Maryi, i zobaczył tam jedynie kwiaty i zioła. Drugi przekaz mówi, że kwiaty i zioła są symbolem Matki Bożej, która jest "najpiękniejszym owocem ziemi".

Wierzono powszechnie, że poświęcony w kościele bukiet nabiera właściwości leczniczych. W drodze powrotnej z kościoła pozostawiano zioła na polach, aby szkodniki nie zagrażały zbiorom. Po kilku dniach zabierano je do domu i przechowywano za obrazami religijnymi.

Na ten dzień miliony wiernych z całego kraju docierają w pielgrzymkach pieszych na Jasną Górę, gdzie do dziś odbywają się centralne uroczystości religijne.

Na uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny przypadł w 1920 r. przełom w walce z wojskami bolszewikami nacierającymi na przedpolach stolicy. Zwycięstwo w bitwie pod Warszawą Kościół wiąże ze szczególnym wstawiennictwem Matki Bożej.

W swoich pamiętnikach kard. Aleksander Kakowski napisał: "szczegóły śmierci ks. Skorupki opowiadali mi młodzi żołnierze, których odwiedziłem w szpitalu, jako rannych. Bolszewicy wzięci do niewoli opowiadali znowu, że widzieli księdza w komży i z krzyżem w ręku, a nad nim Matkę Boską. Jakżeż mogli strzelać do Matki Boskiej, która szła przeciwko nim". Ten moment kulminacyjny w bitwie pod Warszawą nazwano "cudem nad Wisłą".

Sukces nad wrogiem odniosła 5 Armia gen. Władysława Sikorskiego, która walczyła z nacierającymi 4 i 15 Armią bolszewicką oraz nastąpiło odbicie Ossowa i Radzymina. Tego samego dnia kaliski 203 Pułk Ułanów zdobył sztab 4 Armii bolszewickiej w Ciechanowie, a wraz z nim - kancelarię armii, magazyny i jedną z dwóch radiostacji służących wrogowi do utrzymywania łączności z dowództwem w Mińsku.

Przestrojono wówczas polski nadajnik na częstotliwość bolszewicką i rozpoczęto zagłuszanie nadajników wroga, dzięki czemu druga z sowieckich radiostacji nie mogła odebrać rozkazów. Warszawa na tej częstotliwości nadawała przez dwie doby bez przerwy teksty Pisma Świętego - jedyne wystarczająco obszerne teksty, które udało się szybko odnaleźć. Brak łączności praktycznie wyeliminował 4 Armię z walki o stolicę.

Bitwa Warszawska została uznana za 18. przełomową bitwę w historii świata. Zadecydowała o zachowaniu niepodległości przez Polskę i zatrzymała marsz rewolucji bolszewickiej na Europę Zachodnią.

W 1923 r. rozkazem nr 126 gen. Stanisława Szeptyckiego, 15 sierpnia wprowadzono w kraju Święto Żołnierza.

"W rocznicę wiekopomnego rozgromienia nawały bolszewickiej pod Warszawą święci się pamięć poległych w wiekowych walkach z wrogiem o całość i niepodległość Polski" - głosił okólnik ministra spraw wojskowych.

Dokument regulował także program święta.

"W przeddzień Święta Żołnierza o godz. 20-ej capstrzyk orkiestr wojskowych na ulicach miasta garnizonowego; w dzień święta przed południem przegląd wojsk z nabożeństwem i błogosławieństwem; po południu uroczystości ogólnonarodowe; uroczysty wieczorny apel" - czytamy.

Po II wojnie światowej władze PRL przeniosły obchody początkowo na maj, a później na 12 października, upamiętniając bitwę pod Lenino.

Mimo tego zgodnie z ustawą z 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy 15 sierpnia Polacy nie szli do pracy. Mogli tego dnia świętować uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.

Święto Wojska Polskiego w dniu 15 sierpnia przywrócił Sejm ustawą z 30 lipca 1992 r. (PAP)

mgw/ mark/

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PAP |

dodane 15.08.2026 07:28

TAGI| HISTORIA, KOŚCIÓŁ, KULTURA, OBYCZAJE, PAP, PAPIEŻ, WATYKAN, ŚWIĘTO

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