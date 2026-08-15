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Prezydent wręczył 21 oficerom nominacje na stopnie generalskie i admiralskie

Prezydent wręczył 21 oficerom nominacje na stopnie generalskie i admiralskie  
PAP/Leszek Szymański Karol Nawrocki wręczał nominacje na stopnie generalskie i admiralskie przed defiladą wojskową na warszawskiej Wisłostradzie

Prezydent Karol Nawrocki wręczył 21 oficerom nominacje na stopnie generalskie i admiralskie. Wśród awansowanych są m.in.: dowódca Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni gen. Mariusz Chmielewski, Inspektor Sił Powietrznych gen. Tomasz Jatczak oraz dowódca warszawskiej brygady pancernej płk Renart Skrzypczak.

Prezydent wręczył nominacje w dniu Święta Wojska Polskiego, na wstępie defilady na warszawskiej Wisłostradzie. Symboliczne buławy przekazał oficerom wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.

Awans na drugi stopień generalski - generała dywizji - otrzymało sześciu generałów brygady:

  • niedawno powołany nowy dowódca Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni Mariusz Chmielewski,
  • Inspektor Sił Powietrznych w Dowództwie Generalnym Tomasz Jatczak,
  • dowódca Wielonarodowej Dywizji Północny-Wschód Rafał Kowalik,
  • dyrektor departamentu budżetowego w MON Sławomir Kozicki,
  • dowódca 11. Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej Sławomir Lidwa
  • dyrektor departamentu infrastruktury w MON Jacek Sankowski.

Wiceadmirałem - odpowiednikiem generała dywizji w Marynarce Wojennej - został kontradmirał Piotr Sikora - Zastępca Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

Czternastu oficerów - w tym trzynastu pułkowników i jeden komandor - otrzymało swój pierwszy stopień generalski, odpowiednio generała brygady i kontradmirała.

Nominacje na stopień generała brygady Wojska Polskiego otrzymali:

  • płk Grzegorz Faka - dyrektor Departamentu Kadr, Ministerstwo Obrony Narodowej;
  • płk Krzysztof Klin - zastępca szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych - Szef Logistyki;
  • płk Zbigniew Krzyszczuk - dowódca 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej;
  • płk Dariusz Kwiatkowski - zastępca dowódcy Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni;
  • płk Janusz Misiak - zastępca szefa Zarządu Planowania Operacyjnego - P3, Sztab Generalny Wojska Polskiego;
  • płk Piotr Paluch - zastępca szefa Agencji Uzbrojenia;
  • płk Dariusz Piotrowiak - zastępca dyrektora Departamentu Kontroli, Ministerstwo Obrony Narodowej.

Nominacje otrzymali również:

  • płk Mirosław Płomiński - zastępca szefa Zarządu Planowania i Programowania Rozwoju Sił Zbrojnych - P5, Sztab Generalny Wojska Polskiego;
  • płk Mirosław Postołowicz - zastępca szefa Zarządu Kierowania i Dowodzenia - P6, Sztab Generalny Wojska Polskiego;
  • płk Renart Skrzypczak - dowódca 1 Warszawskiej Brygady Pancernej;
  • płk pil. Krzysztof Szymaniec - rektor-komendant Lotniczej Akademii Wojskowej;
  • płk Zbigniew Targoński - szef Sztabu Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej;
  • płk pil. Robert Weissgerber - szef Pionu - Zastępca Szefa Sztabu ds. Planowania, Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.

Nominację na stopień kontradmirała Wojska Polskiego trzymał kmdr Artur Kołaczyński - dowódca 8 Flotylli Obrony Wybrzeża.

Nominacje generalskie tradycyjnie wręczane są oficerom przy okazji ważnych świąt państwowych - Narodowego Święta Niepodległości 11 listopada, Święta Narodowego Trzeciego Maja i podczas Święta Wojska Polskiego 15 sierpnia. Zgodnie z przepisami, stopnie generalskie i admiralskie nadaje prezydent na wniosek szefa MON, a nominacje kontrasygnuje premier.

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PAP |

dodane 15.08.2026 13:29

TAGI| PREZYDENT, PREZYDENT RP, WOJSKO, ŚWIĘTO

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