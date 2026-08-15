Prezydent Karol Nawrocki wręczył 21 oficerom nominacje na stopnie generalskie i admiralskie. Wśród awansowanych są m.in.: dowódca Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni gen. Mariusz Chmielewski, Inspektor Sił Powietrznych gen. Tomasz Jatczak oraz dowódca warszawskiej brygady pancernej płk Renart Skrzypczak.
Prezydent wręczył nominacje w dniu Święta Wojska Polskiego, na wstępie defilady na warszawskiej Wisłostradzie. Symboliczne buławy przekazał oficerom wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
Awans na drugi stopień generalski - generała dywizji - otrzymało sześciu generałów brygady:
Wiceadmirałem - odpowiednikiem generała dywizji w Marynarce Wojennej - został kontradmirał Piotr Sikora - Zastępca Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych.
Czternastu oficerów - w tym trzynastu pułkowników i jeden komandor - otrzymało swój pierwszy stopień generalski, odpowiednio generała brygady i kontradmirała.
Nominacje na stopień generała brygady Wojska Polskiego otrzymali:
Nominacje otrzymali również:
Nominację na stopień kontradmirała Wojska Polskiego trzymał kmdr Artur Kołaczyński - dowódca 8 Flotylli Obrony Wybrzeża.
Nominacje generalskie tradycyjnie wręczane są oficerom przy okazji ważnych świąt państwowych - Narodowego Święta Niepodległości 11 listopada, Święta Narodowego Trzeciego Maja i podczas Święta Wojska Polskiego 15 sierpnia. Zgodnie z przepisami, stopnie generalskie i admiralskie nadaje prezydent na wniosek szefa MON, a nominacje kontrasygnuje premier.
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