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Zełenski pogratulował Polsce w rocznicę bitwy warszawskiej i Święto Wojska Polskiego

Zełenski pogratulował Polsce w rocznicę bitwy warszawskiej i Święto Wojska Polskiego  
Henryk Przondziono / Foto Gość

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski pogratulował Polsce w rocznicę bitwy warszawskiej i Święto Wojska Polskiego, przypominając o udziale ukraińskich żołnierzy w obronie Warszawy w 1920 roku. Podkreślił, że także dziś wspólne wysiłki Ukrainy i krajów sąsiednich są kluczowe w walce z Moskwą.

"Gratulujemy Polsce z okazji rocznicy bitwy warszawskiej oraz Święta Wojska Polskiego. Pamiętamy, jak w tej bitwie rozstrzygnął się los narodu i państwa polskiego, i wspólnymi siłami powstrzymano bolszewicką ofensywę. Sto sześć lat temu ukraińscy żołnierze pomogli obrońcom Polski w obronie Warszawy i powstrzymaniu marszu bolszewizmu na zachód" - napisał Zełenski w sobotę na platformie X.

Zaznaczył, że również teraz Moskwa musi ponieść porażkę, a wspólne wysiłki narodów mają znaczenie, ponieważ rozstrzyga się los Ukrainy i jej sąsiadów. "Pamiętamy, jak wiele możemy osiągnąć, pomagając sobie nawzajem. Walczymy o wolność" - oświadczył.

Do obchodzonej w sobotę rocznicy odniósł się na X także szef ambasady RP w Kijowie Piotr Łukasiewicz. Poinformował on, że wraz z przedstawicielami polskich organizacji we Lwowie, duchownymi, harcerzami, konsulami, oficerami ataszatu wojskowego w Kijowie oraz gośćmi z Polski uczcił pamięć polskich żołnierzy i ich ofiarę we wsi Zadwórze niedaleko Lwowa.

Wcześniej w sobotę gratulacje Polsce z okazji Święta Wojska Polskiego złożył Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy, dziękując Polsce za wsparcie wojskowe, szkolenie żołnierzy i pomoc logistyczną oraz za udzielenie schronienia rodzinom z Ukrainy. Gratulacje złożył także ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar.

To tam 17 sierpnia 1920 r. pododdział kpt. Bolesława Zajączkowskiego odpierał atak oddziałów bolszewickich idących ze wsparciem dla swoich sił podczas bitwy warszawskiej.

Łukasiewicz przekazał, że podczas uroczystości mówił o służbie ojczyźnie i żołnierskim poświęceniu, a także o ukraińskich żołnierzach, którzy "w tej samej minucie naszego świętowania i zadumy w Zadwórzu odpierają kolejną kremlowską nawałę na wschodzie ich Ojczyzny". "Tamci bohaterowie i obecni bohaterowie są dla nas inspiracją. Cześć ich życiu i pamięci. A oba hymny: polski i ukraiński, brzmią i pięknie, i heroicznie, i nigdy nie umilkną" - napisał szef ambasady.

15 sierpnia przypada rocznica zwycięskiej dla Polski bitwy warszawskiej 1920 r. Sukces polskiego wojska zadecydował wówczas o zachowaniu niepodległości kraju i zatrzymał marsz rewolucji bolszewickiej na Europę Zachodnią. Bitwa warszawska pozostaje jednym z najważniejszych elementów polskiej pamięci historycznej.

W 1923 r. dzień 15 sierpnia został ustanowiony Świętem Wojska Polskiego. Po 1947 r. święto obchodzono w maju, a później 12 października, w rocznicę bitwy pod Lenino, by upamiętnić udział w walkach dywizji im. Tadeusza Kościuszki. Od 1992 r. Świętem Wojska Polskiego ponownie stał się 15 sierpnia.

 

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PAP |

dodane 15.08.2026 19:07

TAGI| PREZYDENT, UKRAINA, WOJNA, WOJSKO, ŚWIĘTO

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