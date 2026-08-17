Specjalny samolot poleciał na Węgry po rannych, polskich pielgrzymów  

W najbliższych godzinach mają zapaść pierwsze decyzje dotyczące możliwości przetransportowania do Polski części rannych w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech.

W niedzielę na autostradzie M3 doszło do wypadku autokaru z polskimi turystami z Podkarpacia wracającymi z Bośni i Hercegowiny. Zginęło 12 osób, siedem jest w stanie bardzo ciężkim. Do zdarzenia doszło ok. godz. 1. Autokarem podróżowało 59 polskich obywateli - 57 pasażerów i dwóch kierowców. Zginęło 12 osób, 10 pasażerów jest w stanie ciężkim, w tym pięć osób w stanie zagrożenia życia. Poszkodowani przebywają w szpitalach na Węgrzech.

W południe szef rządu poinformował we wpisie na X, że podjął decyzję o wysłaniu na Węgry polskiego samolotu specjalnego z przedstawicielami Ministerstwa Spraw Zagranicznych i służb medycznych. "Wszystkim poszkodowanym zostanie udzielona niezbędna pomoc medyczna i konsularna. Jesteśmy razem w tej trudnej chwili" - podkreślił szef rządu.

Chwilę później na portalu X poinformował też, że rozmawiał z węgierskim premierem Peterem Magyarem. Jak podał, podziękował mu za dotychczasową pomoc i zaangażowanie węgierskich służb, ratowników i lekarzy.

Szef rządu dodał, iż Magyar przekazał rodzinom ofiar i całej Polsce kondolencje i "zapewnił, że nadal będzie robił wszystko, aby pomóc wszystkim poszkodowanym w tej tragicznej chwili".

W najbliższych godzinach mają zapaść pierwsze decyzje dotyczące możliwości przetransportowania do Polski części rannych w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. To jedno z najważniejszych ustaleń nocnego spotkania w polskiej ambasadzie w Budapeszcie - informuje dziennikarz RMF FM Michał Dobrołowicz.

Według oświadczenia węgierskiej policji, pojazd wiozący polskich turystów zmierzał w kierunku miasta Nyiregyhaza na wschodzie Węgier. W okolicy miejscowości Mezokeresztes wpadł do rowu i przewrócił się. Według wstępnych informacji węgierskiej policji kierowca zasnął podczas jazdy. Osoba kierująca autokarem została zatrzymana.

Prokuratura Okręgowa w Krośnie poinformowała o wszczęciu śledztwa w sprawie wypadku. Dodała, że planowane jest przeprowadzenie czynności na miejscu zdarzenia przy udziale polskiego prokuratora. Minister sprawiedliwości-prokurator generalny Waldemar Żurek zapewnił we wpisie na X, że polska prokuratura pozostaje "w ścisłej współpracy z organami węgierskimi oraz w pełnej koordynacji ze służbami konsularnymi".

W związku z wypadkiem wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul zwołała przed południem posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Wojewoda poinformowała, że według wstępnych ustaleń na liście uczestników pielgrzymki nie figurują osoby spoza województwa podkarpackiego. Poinformowała również, że trwa proces identyfikacji ciał 12 ofiar śmiertelnych, w którym uczestniczyć będzie polska konsul obecna na miejscu zdarzenia.

Ambasada w Budapeszcie uruchomiła specjalną infolinię do kontaktu w sprawie wypadku: +36 20 472 9502. Rzecznik resortu dyplomacji Maciej Wewiór podkreślił, że infolinia jest przeznaczona dla bliskich ofiar i zaapelował o odpowiedzialne korzystanie z podanego numeru.

Rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka podała, że aktualne informacje dla poszkodowanych i ich rodzin można uzyskać pod numerami Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego: 17 867 12 38 oraz 17 867 18 64. Dodała, że Podkarpacki Urząd Wojewódzki organizuje również pomoc psychologiczną dla poszkodowanych i ich rodzin.