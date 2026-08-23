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Kto dostarczy Polsce pociągi dużych prędkości? W przetargu nadal czterech producentów

Kto dostarczy Polsce pociągi dużych prędkości? W przetargu nadal czterech producentów  
Alan Grant / CC-A 4.0 W przetargu na dostarczenie Polsce pociągów wysokich prędkości jest nadal czterech oferentów.

PKP Intercity zakwalifikowało czterech wykonawców do ostatniego etapu dialogu konkurencyjnego dotyczącego zakupu pociągów dużych prędkości - poinformował minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Oznacza to, że ze wszystkimi chętnymi rozpocznie się dialog konkurencyjny.

Jak przekazał szef resortu infrastruktury, procedura rozpocznie się we wrześniu, a wybór wykonawcy ma nastąpić w czerwcu 2027 r.

- PKP Intercity zakończyło bardzo ważny etap dotyczący wyłaniania firm, które wybudują dla nas high speedy, czyli pociągi na kolej dużych prędkości - powiedział Klimczak.

Dodał, że do ostatniego etapu dialogu konkurencyjnego zakwalifikowano czterech wykonawców: konsorcjum bydgoskiej Pesy i Hitachi, Alstom Polska, Siemens Mobility oraz Talgo.

- To są firmy, które zostały zakwalifikowane do ostatniego etapu dialogu konkurencyjnego, który rozpocznie się już we wrześniu i zakończy się wyborem w czerwcu przyszłego roku - poinformował minister.

Jak dodał, mają to być pierwsze w Polsce pociągi dużych prędkości, które będą mogły poruszać się z prędkością od 320 do 350 km/h.

Pod koniec czerwca tego roku PKP Intercity poinformowało, że czterech wykonawców zgłosiło się, aby zbudować szybkie pociągi dla PKP Intercity - to Alstom, Talgo SL, Siemens Mobility a także konsorcjum Hitachi Rail z Pesą.

Chodzi o dostawę 20 elektrycznych zespołów trakcyjnych wraz ze świadczeniem usługi ich utrzymania przez 30 lat, a także zaprojektowanie oraz budowę warsztatu utrzymania technicznego. Przewidziana została także możliwość domówienia dodatkowych 35 pojazdów.

Nowe pociągi będą przystosowane do prędkości 320 km/h, a długość pojedynczego składu ma wynieść około 200 metrów. PKP Intercity chciałoby, aby w pojazdach znalazła się przestrzeń pierwszej i drugiej klasy, strefa ciszy, strefa barowa lub restauracyjna, rozwiązania dla osób z niepełnosprawnościami, udogodnienia dla rodzin z dziećmi czy miejsca do przewozu rowerów. Pojazdy mają posiadać homologację co najmniej na Polskę, Niemcy, Czechy i Austrię.

PKP Intercity przewiduje, że dostawa dwóch pierwszych pociągów nastąpi w terminie do 60 miesięcy od dnia zawarcia umowy; dostawa wszystkich 20 w ramach zamówienia podstawowego potrwa najwyżej 84 miesiące, a dostawa wszystkich wraz z prawem opcji - do 110 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Bydgoska Pesa jest największym producentem taboru szynowego w Polsce. Zatrudnia prawie 4 tys. pracowników w zakładach w Bydgoszczy i Mińsku Mazowieckim. Hitachi Rail to japoński producent taboru kolejowego, znany z pociągu Shinkansen. Hitachi Europe w Polsce zatrudnia ok. 7 tys. osób.

Alstom jest francuską firmą posiadającą zakłady w Polsce. Przedsiębiorstwo działa w naszym kraju od 1997 r. i zatrudnia ponad 4,7 tys. osób.

Talgo (Patentes Talgo S.L.) to hiszpański producent taboru kolejowego, założony w 1942 roku.

Siemens Mobility to spółka-córka niemieckiego koncernu Siemens, specjalizująca się w transporcie szynowym i drogowym. W czerwcu Newag wypowiedział wstępne porozumienie z Siemens Mobility ws. budowy szybkich pociągów dla PKP Intercity. Powodem wypowiedzenia był brak osiągnięcia przez strony konsensusu ws. treści umowy regulującej szczegółowe zasady współpracy w celu wspólnego uzyskania i zrealizowania zamówienia.

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PAP |

dodane 23.08.2026 12:29

TAGI| GOSPODARKA, INWESTYCJE, KOLEJ, KOLEJE, PAP, PKP, PRZETARG, PRZETARGI, TRANSPORT

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