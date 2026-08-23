63,2 proc. badanych uważa, że wojsko i służby nie są obecnie w pełni przygotowane, by skutecznie zareagować w przypadku bezpośredniego ataku lub zagrożenia granic Polski - wynika z najnowszego sondażu United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski. Przeciwnego zdania było 25,9 proc. ankietowanych.
W opublikowanym w niedzielę sondażu respondentom zadano pytanie, czy ich zdaniem polskie wojsko i służby są obecnie w pełni przygotowane, by skutecznie zareagować w przypadku bezpośredniego ataku lub zagrożenia granic Polski.
Na tak postawione pytanie 25,9 proc. badanych odpowiedziało twierdząco, przy czym 6,5 proc. wybrało opcję "zdecydowanie tak", a 19,4 proc. "raczej tak". Przeciwnego zdania było 63,2 proc. ankietowanych, z których 33 proc. zaznaczyło odpowiedź "zdecydowanie nie", a 30,2 proc. - "raczej nie". Zdania tej sprawie nie ma natomiast 10,9 proc. badanych.
W przygotowanie służb wierzy 50 proc. zwolenników obozu rządzącego (16 proc. "zdecydowanie tak" oraz 34 proc. "raczej tak). Przeciwnego zdania w tej grupie jest natomiast 34 proc. - 20 proc. "raczej nie" i 14 proc. "zdecydowanie nie". Bez zdania pozostaje 16 proc.
Najbardziej krytyczni wobec przygotowania wojska na wypadek ataku są wyborcy PiS, Konfederacji, Konfederacji Korony Polskiej i partii Razem. 82 proc. z nich uważa, że służby i wojsko nie są w pełni przygotowane - w tym 45 proc. "zdecydowanie nie", a 37 proc. "raczej nie". Pozytywnie przygotowanie armii ocenia natomiast 15 proc., a 3 proc. nie ma zdania.
Badanie zostało zrealizowane przez United Surveys by IBRIS na zlecenie Wirtualnej Polski w dniach 7-9 sierpnia 2026 r., metodą mix-mode online oraz telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CAWI/CATI), na ogólnopolskiej próbie 1000 osób.
Tamten mężczyzna na ulicy. Idzie dumny, choć być może świadomy naszych ukradkowych spojrzeń.
„Koniec końców” – powiedzenie tak często używane, że niemal przestajemy zwracać uwagę na jego znaczenie.
Konflikt między Służbą Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) a wywiadem wojskowym HUR wynika z walki o wpływy i kontrolę nad ukraińskimi służbami specjalnymi - ocenił w opublikowanym w piątek wywiadzie dla Radia NV płk Roman Czerwinski, były oficer SBU.
Opieka duchowa nad pacjentem musi dziś oznaczać coś znacznie szerszego czy głębszego aniżeli jedynie posługa duszpasterska - podkreśla w rozmowie z KAI prof. Jakub Pawlikowski.
- Prawdziwa doskonałość nie polega na nienagannym zdrowiu ciała, lecz na doskonałej miłości” – mówił katowicki biskup pomocniczy Marek Szkudło podczas Mszy św. w Kościele Matki Bożej Różańcowej w Lourdes. Eucharystię sprawowano w ramach VI Archidiecezjalnej pielgrzymki chorych, niepełnosprawnych i ich rodzin. W pielgrzymce pod hasłem „Bądź pozdrowiona, pełna łaski” uczestniczy blisko 190 osób, w tym 27 osób z niepełnosprawnością ruchową.
Firma OpenAI zaprezentowała nowy model sztucznej inteligencji GPT-6 Astra. Według zapowiedzi model ten działa szybciej i potrafi wykonywać więcej zadań niż jakakolwiek wcześniejsza wersja.
Głośna sprawa Osiedla Maltańskiego
O. Serhii Kippa, prowincjał kapucynów na Ukrainie, został biskupem pomocniczym diecezji kijowsko-żytomierskiej. 47-letni duchowny przygotowywał się do kapłaństwa w seminariach zakonnych w Kalwarii Zebrzydowskiej i Krakowie.
Kandydat Koalicji Obywatelskiej Maciej Berek został wybrany przez Sejm na dziewięcioletnią kadencję sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Były minister pokonał w głosowaniu zgłoszonego przez PiS prof. Artura Kotowskiego stosunkiem 226 do 184 głosów.
Podejrzane urządzenia, celowo wywołane zwarcia i list z przyznaniem się do winy – niemieckie służby badają serię incydentów przy stacjach elektroenergetycznych. Policja sprawdza zarówno trop lewicowego ekstremizmu, jak i możliwość działania obcego państwa.
Sąd zdecydował o trzymiesięcznym areszcie dla trojga podejrzanych o udział w grupie przestępczej, przejęcie wielomilionowego majątku i pranie pieniędzy. Śledztwo dotyczące giełdy Zondacrypto jest połączone ze sprawą zaginięcia jej założyciela Sylwestra Suszka.
Leon XIV wziął do rąk oryginalne skrzypce, na których Mozart grał w okresie wiedeńskim. Instrumenty kompozytora zabrzmiały później w Radiu Watykańskim podczas koncertu młodych muzyków z Salzburga – ponad 250 lat po wizycie czternastoletniego geniusza w Rzymie.
Ukraińskie drony zaatakowały port w Soczi i terminal naftowy w pobliskim Siriusie – podały Reuters i Interfax. Po nalocie wybuchł pożar, a do jednej z eksplozji miało dojść w pobliżu stanowisk rosyjskiej obrony przeciwlotniczej.