Zmarł gen. Mirosław Różański  

O śmierci senatora marszałek Senatu poinformowała w poniedziałkowym wpisie na platformie X. Jak napisała, był to odważny i uczciwy człowiek, który służył Polsce. "Rodzinie i Bliskim składam wyrazy głębokiego współczucia" - dodała Kidawa-Błońska.

Gen. Różański był senatorem obecnej, XI kadencji; w Izbie Wyższej jako doświadczony wojskowy w stanie spoczynku pełnił funkcję przewodniczącego senackiej komisji obrony narodowej, zajmującej się m.in. opiniowaniem kluczowych dla obronności ustaw. Do Senatu w wyborach 2023 roku gen. Różański dostał się z ramienia Trzeciej Drogi, startując z okręgu nr 20, obejmującego część województwa lubuskiego z Zieloną Górą.

Wcześniej przez niemal całe życie zawodowe związany był z Wojskiem Polskim; służbę wojskową zakończył w 2017 roku na stanowisku Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych - jednego z trzech najważniejszych dowódców wojskowych, obok Dowódcy Operacyjnego RSZ i Szefa Sztabu Generalnego WP. Jako Dowódca Generalny gen. Różański odpowiadał m.in. za sprawy związane z wyposażeniem i wyszkoleniem polskich żołnierzy.

Gen. Różański był też jednym z autorów obecnie funkcjonującego systemu dowodzenia w Wojsku Polskim - jest współtwórcą Dowództwa Generalnego, które działa od początku 2014 r. i powstało z połączenia istniejących wcześniej oddzielnych dowództw sił lądowych, morskich, powietrznych i specjalnych. W 2013 r. Różański był pełnomocnikiem szefa MON do spraw wdrażania nowego systemu zarządzania, kierowania i dowodzenia siłami zbrojnymi, a następnie od sierpnia 2013 r. szefem grupy organizacyjnej Dowództwa Generalnego.

Stanowisko Dowódcy Generalnego gen. Różański objął w 2015 roku decyzją ówczesnego prezydenta Bronisława Komorowskiego; prezydent Komorowski mianował go też wtedy na stopień generała broni. Z funkcji zrezygnował pod koniec 2016 roku, przed końcem trzyletniej kadencji - postanowił wtedy o odejściu z wojska, w związku z czym prezydent Andrzej Duda w 2017 r odwołał go ze stanowiska. Odejście związane było z konfliktem generała z ówczesnym ministrem obrony Antonim Macierewiczem, dotyczącym m.in. wizji rozwoju armii czy polityki resortu obrony dotyczącej modernizacji wojska i politycznej kontroli nad nim.

Po odejściu z Wojska Polskiego gen. Różański powołał Fundację Bezpieczeństwa i Rozwoju Stratpoints, we władzach której znaleźli się też inni oficerowie, którzy w tym okresie rozstali się z armią, w tym gen. Adam Duda. W 2020 roku gen. Różański wszedł w skład sztabu kandydującego w wyborach prezydenckich Szymona Hołowni, potem związał się m.in. z think tankiem Instytut Strategie 2050. W 2023 roku jako reprezentant Trzeciej Drogi, w skład której weszła Polska 2050 Szymona Hołowni, dostał się do Senatu, gdzie objął funkcję szefa komisji obrony.

Przed związaniem się z powstającym Dowództwem Generalnym, gen. Różański był oficerem wojsk zmechanizowanych. Dwukrotnie dowodził 17 Wielkopolską Brygadą Zmechanizowaną w Międzyrzeczu. Na tym stanowisku był m.in. pomysłodawcą i realizatorem nowego modelu szkolenia strzelców wyborowych, wdrażał do sił zbrojnych kołowe transportery opancerzone Rosomak i formował pierwszy w pełni zawodowy batalion zmotoryzowany. W 2007 r. został dowódcą brygadowej grupy bojowej podczas VIII zmiany kontyngentu w Iraku. Pierwszy stopień generalski - generała brygady - otrzymał w 2005 roku, będąc wówczas jednym z najmłodszych generałów Wojska Polskiego.

Był również m.in. zastępcą szefa Zarządu Planowania Strategicznego P-5 w Sztabie Generalnym WP oraz szefem sztabu 11 LDKPanc. W sierpniu 2009 r. został dowódcą 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej w Żaganiu. Ze stanowiska i ze służby wojskowej zrezygnował jesienią 2011 r. Tygodnik „Polityka”, powołując się na nieoficjalne informacje, podał wówczas, że powodem rezygnacji był konflikt Różańskiego z dowódcą Wojsk Lądowych gen. broni Zbigniewem Głowienką. Ostatecznie Różański pozostał w służbie i trafił do MON, gdzie w 2012 r. został dyrektorem Departamentu Strategii i Planowania Obronnego.

Gen. Różański zmarł w nocy z niedzieli na poniedziałek po ciężkiej chorobie. Był żonaty, miał trójkę dzieci.