Sondaż: sześć ugrupowań w Sejmie. Kto mógłby rządzić?  

Głosowanie na KO w wyborach parlamentarnych deklaruje 27,3 proc. ankietowanych, na PiS 20,6. proc., a na Konfederację 14,1 proc. - wynika z opublikowanego we wtorek sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski. Konfederacja Korony Polskiej otrzymałaby 8,4 proc., a Nowa Lewica - 7,1 proc.
Ankietowani zostali zapytani, na które ugrupowanie zagłosowaliby w wyborach do Sejmu.
Najwięcej respondentów wskazało Koalicję Obywatelską - 27,3 proc., co oznacza spadek o 1,4 punktu procentowego w porównaniu z poprzednim badaniem.
Drugie miejsce zajęło Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 20,6 proc., to wzrost o 2,8 pkt proc.
Na trzecim miejscu znalazła się Konfederacja z wynikiem 14,1 proc. poparcia, czyli o 3,5 pkt proc. więcej niż ostatnio.
Czwarta jest Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna z wynikiem 8,4 proc. (spadek o 1,2 pkt proc.). Dalej uplasowała się Lewica, która otrzymałaby 7,1 proc. głosów, czyli o 0,1 pkt proc. mniej niż w poprzednim badaniu. Z kolei Rozwój Plus byłego premiera Mateusza Morawieckiego uzyskał 6,5 proc. poparcia, tracąc 0,3 pkt proc.
Pod progiem wyborczym znalazły się Partia Razem z wynikiem 4 proc., Polskie Stronnictwo Ludowe - 3 proc. oraz Polska 2050 - 0,8 proc. Odsetek niezdecydowanych wyniósł 8,2 proc.
Według wyliczeń portalu wyniki te oznaczałyby, że Koalicja Obywatelska wprowadziłaby do parlamentu 169 posłów, Prawo i Sprawiedliwość 122, a Konfederacja 77. Konfederacja Korony Polskiej miałaby 38 mandatów, a Lewica 29. Rozwój Plus miałby natomiast 25 mandatów. Wyliczenia wykonano metodą przybliżoną prof. Jarosława Flisa z Uniwersytetu Jagiellońskiego; rzeczywisty podział mandatów - jak podał portal - może różnić się o 3-5 na komitet.
Jak wskazano w omówieniu wyników, KO i Lewica dysponowałyby łącznie 198 mandatami, czyli o 33 mniej od wymaganej większości. PSL i Polska 2050, które nie przekroczyłyby progu wyborczego, nie mogłyby uzupełnić tego wyniku. - Rządzić mógłby za to blok prawicy - ale tylko w komplecie. PiS, Konfederacja i Rozwój Plus zbierają razem 224 mandaty, o siedem za mało do większości. Dopiero z Konfederacją Korony Polskiej Grzegorza Brauna prawica ma 262 mandaty i może rządzić - podano w artykule.
Badanie zostało zrealizowane przez United Surveys by IBRiS na zlecenie Wirtualnej Polski od 21 do 23 sierpnia, metodą wspomaganych komputerowo wywiadów telefonicznych (CATI) oraz internetowych (CAWI) na reprezentatywnej próbie 1000 osób.
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