Abp Gallagher w Moskwie: dziś spotkanie z Ławrowem  

Od poprzedniej wizyty arcybiskupa Paula Richarda Gallaghera w Moskwie minęło niemal pięć lat, jednak w tym czasie sytuacja geopolityczna zmieniła się diametralnie. W listopadzie 2021 r., gdy sekretarz ds. stosunków z państwami Stolicy Apostolskiej odwiedzał Rosję, świat znajdował się u progu nowego, niezwykle trudnego okresu. Trzy miesiące później rozpoczęła się pełnoskalowa rosyjska inwazja na Ukrainę – przypomina w komentarzu na łamach włoskiego dziennika Avvenire Lucia Capuzzi.
Od tego czasu konflikty zbrojne rozprzestrzeniły się w różnych częściach świata, a coraz częstsze sięganie po siłę podważa podstawy ładu międzynarodowego i wielostronnej współpracy. Stolica Apostolska konsekwentnie opowiada się jednak za dialogiem. Dziennikarka zachęca do postrzegania w tym kontekście należy rozpoczętej wczoraj wizytę abp. Gallaghera w Moskwie. Przypomina, że sekretarz ds. stosunków z państwami pozostanie w Rosji do piątku, uczestnicząc w spotkaniach o charakterze zarówno dyplomatycznym, jak i kościelnym.
Najważniejszym punktem wizyty jest zaplanowana na dziś rozmowa z rosyjskim ministrem spraw zagranicznych Siergiejem Ławrowem. Obaj politycy spotkali się już w 2021 r. W programie wizyty znalazło się również spotkanie z metropolitą Antoniem z Wołokołamska, kierującym Departamentem Zewnętrznych Stosunków Kościelnych Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej. W czerwcu 2022 r. zastąpił on na tym stanowisku metropolitę Hilariona.
Jutro abp Gallagher ma rozmawiać z Jurijem Uszakowem, doradcą prezydenta Władimira Putina ds. polityki zagranicznej. Program wizyty zakończy się w czwartek spotkaniem z duchowieństwem, osobami konsekrowanymi i biskupami oraz Mszą św. w katedrze Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Moskwie.
Informację o wizycie abp. Gallaghera – pierwszej w Rosji od rozpoczęcia wojny na Ukrainie – oraz o jego spotkaniu z Ławrowem podała na początku sierpnia rosyjska agencja TASS. Rozmowa odbędzie się ponad rok po telefonicznym kontakcie obu polityków w kwietniu 2025 r. Według TASS ma być okazją do „wymiany poglądów na temat aktualnego stanu i perspektyw współpracy dwustronnej między Rosją a Watykanem”, dialogu na forum wielostronnym oraz „kwestii międzynarodowych będących przedmiotem wspólnego zainteresowania”.
Dyplomatyczne, ogólne sformułowania nabierają znaczenia w kontekście wysiłków Stolicy Apostolskiej na rzecz stworzenia przestrzeni do dialogu między Rosją a Ukrainą, szczególnie w sytuacji, gdy prowadzone rozmowy pokojowe znalazły się w impasie. Lucia Capuzzi przytacza w tym kontekście wymowne słowa rosyjskiego ambasadora przy Stolicy Apostolskiej Iwana Soltanowskiego, który ocenił, że wizyta będzie okazją do „bezpośredniego przedstawienia stanowiska w wielu kwestiach” przez przedstawicieli obu stron.
W połowie lipca abp Gallagher odwiedził Kijów jako wysłannik papieża Leona XIV na obchody 35. rocznicy odnowienia struktur Kościoła łacińskiego na Ukrainie. Wcześniej Ukrainę odwiedził kard. Matteo Zuppi, papieski wysłannik ds. pokoju. Podczas tej misji spotkał się m.in. z rosyjskimi jeńcami wojennymi przetrzymywanymi w ośrodku Zalhid-1 w pobliżu Lwowa.
Kard. Zuppi ma kontynuować swoją misję i ponownie udać się do Moskwy pod koniec września. Obie wizyty pokazują, że Stolica Apostolska, mimo trwającej wojny i ograniczonych perspektyw porozumienia, nie rezygnuje z kanałów dialogu z Rosją – stwuer4dza dziennikarka Avvenire.
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