Kardynał Jean-Paul Vesco przyznaje, że czasami sprawi mu trudności poranne podjęcie decyzji o wyborze między bieganiem a pójściem do kaplicy. „I najczęściej idę biegać” – powiedział arcybiskup Algieru w rozmowie z włoskim dziennikiem „Il Messaggero” z 23 sierpnia. Zapewnił przy tym, że i tak zawsze się modli w czasie biegu.

Urodzony we Francji dominikanin jest zapalonym biegaczem długodystansowym. W marcu tego roku jako pierwszy kardynał uczestniczył w Maratonie Rzymskim. Bieg na dystansie 42 kilometrów 64-latek pokonał w około cztery godziny.

Kard. Vesco powiedział, że biega od dzieciństwa i chce to kontynuować jak najdłużej. Wyjaśnił. że ruch uspokaja umysł i dodał, że często właśnie w takich momentach pojawia się poczucie wolności.