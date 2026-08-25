Kardynał Jean-Paul Vesco przyznaje, że czasami sprawi mu trudności poranne podjęcie decyzji o wyborze między bieganiem a pójściem do kaplicy. „I najczęściej idę biegać” – powiedział arcybiskup Algieru w rozmowie z włoskim dziennikiem „Il Messaggero” z 23 sierpnia. Zapewnił przy tym, że i tak zawsze się modli w czasie biegu.
Urodzony we Francji dominikanin jest zapalonym biegaczem długodystansowym. W marcu tego roku jako pierwszy kardynał uczestniczył w Maratonie Rzymskim. Bieg na dystansie 42 kilometrów 64-latek pokonał w około cztery godziny.
Kard. Vesco powiedział, że biega od dzieciństwa i chce to kontynuować jak najdłużej. Wyjaśnił. że ruch uspokaja umysł i dodał, że często właśnie w takich momentach pojawia się poczucie wolności.
Kardynalska nominacja to zachęta, by kontynuować walkę o Kościół bardziej synodalny i otwarty, mniej wertykalny – powiedział abp Jean-Paul Vesco, którego Papież zaliczył w poczet nowych kardynałów. Jest on francuskim dominikaninem, metropolitą Algieru.https://t.co/WjOmMb7JNa pic.twitter.com/Kuwi97598Q— Vatican News PL (@VaticanNewsPL) 8 października 2024
Tamten mężczyzna na ulicy. Idzie dumny, choć być może świadomy naszych ukradkowych spojrzeń.
„Koniec końców” – powiedzenie tak często używane, że niemal przestajemy zwracać uwagę na jego znaczenie.
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