Włochy: Biskup przewodniczył pogrzebowi Polki zamordowanej przez męża  

Włoski biskup przewodniczył pogrzebowi Polki, matki pięciorga dzieci, zamordowanej przez męża. „Jesteśmy tu, aby powierzyć Panu Joannę, która została nam odebrana w tragiczny i brutalny sposób, matkę pięciorga dzieci, osobę, którą tak wielu znało i którą dziś wspominają jako dobrą, wielkoduszną, uśmiechniętą, pomocną i życzliwą kobietę” – powiedział bp Stefano Russo, ordynariusz diecezji Velletri-Segni i Frascati, w homilii wygłoszonej podczas Mszy św. pogrzebowej 50-letniej Joanny Szyszkowskiej. Uroczystość odbyła się w hali sportowej w Colleferro koło Rzymu.

Joanna Szyszkowska pracowała w domu spokojnej starości Regina Pacis w Colleferro. „Za każdym razem, gdy była gotowa do pomocy, za każdym razem, gdy komuś pomagała, za każdym razem, gdy cierpliwie służyła, za każdym razem, gdy zwracała uwagę na osobę kruchą lub potrzebującą, być może nie zdając sobie sprawy z wartości tego gestu, spotykała Chrystusa” – wskazał hierarcha.

Zauważył, że chrześcijanie nie mają „łatwej odpowiedzi na zło i przemoc”. „Wiara nie każe nam nazywać zła dobrem ani ukrywać niesprawiedliwości za zbyt prostymi słowami. Zło pozostaje złem. Przemoc pozostaje głęboką raną. Śmierć niewinnego człowieka pozostawia pytanie, które woła do nieba. Ale właśnie tam, w tym pytaniu, wiara wzywa nas do spojrzenia na Chrystusa”, który „na krzyżu nie przestał powierzać się Ojcu”. Wiara ta mówi nam, że „śmierć nie ma ostatniego słowa”, tłumaczył biskup.

„W społeczeństwie zranionym przemocą jesteśmy wezwani, by wybierać troskę zamiast obojętności, szacunek zamiast pogardy, dialog zamiast przemocy, solidarność zamiast egoizmu. Nie zamykajmy się w domach i nie pozwólmy, by obojętność zwyciężyła, lecz budujmy cywilizację troski i wzajemnej miłości” – zachęcił biskup podrzymskich diecezji Velletri-Segni i Frascati.

Joanna Szyszkowska została zabita 18 sierpnia w swoim mieszkaniu przez męża, 69-letniego Mohameda Habiba Rouissiego. Po jednej z wielu kłótni małżeńskich ten emerytowany robotnik budowlany chwycił nóż i dźgnął żonę w gardło na oczach ich dziewięcioletniego syna. Starszy syn, w wieku 20 lat, również był w domu i próbował powstrzymać furię ojca. Według niektórych świadków, Rouissi miał problemy psychiczne, ale po uzyskaniu terminu wizyty u psychiatry nie pojawił się w jego gabinecie.